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Η κόρη του Τομ Κρουζ και της Κέιτι Χολμς αφαίρεσε νομικά το επίθετο του ηθοποιού
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Κέιτι Χόλμς Τομ Κρουζ Κόρη Σούρι Κρουζ

Η κόρη του Τομ Κρουζ και της Κέιτι Χολμς αφαίρεσε νομικά το επίθετο του ηθοποιού

Η Σούρι είχε ξεκινήσει να χρησιμοποιεί το μεσαίο όνομα της μητέρας της ως επώνυμο από το 2024

Η κόρη του Τομ Κρουζ και της Κέιτι Χολμς αφαίρεσε νομικά το επίθετο του ηθοποιού
Ιωάννα Μαρίνου
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Νομικά αφαίρεσε το επίθετο του πατέρα της η κόρη της Κέιτι Χολμς και του Τομ Κρουζ.

Σύμφωνα με το Page Six, η Σούρι η οποία πλεόν φοιτά στο Πανεπιστήμιο Carnegie Mellon στο Πίτσμπουργκ της Πενσιλβάνια, εγγράφηκε ως ψηφοφόρος στην κομητεία Άλεγκενι, όπου αναφέρεται ως Σούρι Νοέλ, χρησιμοποιώντας επίσημα ως επίθετό της το μεσαίο όνομα της μητέρας της.

Μήνες πριν εγγραφεί ως Σούρι Νοέλ, χρησιμοποίησε το όνομα αυτό στην αποφοίτησή της από το λύκειο τον Ιούνιο του 2024, από την οποία ο Τομ Κρουζ απουσίαζε. Ο ηθοποιός βρισκόταν στο Λονδίνο για γυρίσματα, ενώ είχε εμφανιστεί στη συναυλία της περιοδείας Eras της Τέιλορ Σουίφτ στο στάδιο Wembley εκείνο το Σαββατοκύριακο.


Η Κέιτι Χολμς και ο Τομ Κρουζ ξεκίνησαν να βγαίουν τον Απρίλιο του 2005. Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, είχαν ανακοινώσει πως θα αποκτούσαν παιδί. Η κόρη τους, Σούρι, γεννήθηκε τον Απρίλιο του 2006, ενώ οι δυο τους παντρεύτηκαν στις 18 Νοεμβρίου 2006 στην Ιταλία. Έξι χρόνια αργότερα, στις 29 Ιουνίου 2012, ανακοινώθηκε ότι η Χόλμς κατέθεσε αίτηση διαζυγίου, βάζοντας οριστικό τέλος στη σχέση τους. Έκτοτε, οι σχέσεις του ηθοποιού με την κόρη τους δεν ήταν ίδια, με τη Χολμς να έχει δηλώσει σε συνέντευξή της πως ο Κρουζ έχει περάσει διάστημα εφτά ετών χωρίς να τη δει.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ιωάννα Μαρίνου
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