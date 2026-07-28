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«Εσείς λέτε γενοκτονία, εγώ λέω πόλεμο»: Ο Boy George κυκλοφόρησε τραγούδι υπέρ του Ισραήλ και προκάλεσε αντιδράσεις
«Εσείς λέτε γενοκτονία, εγώ λέω πόλεμο»: Ο Boy George κυκλοφόρησε τραγούδι υπέρ του Ισραήλ και προκάλεσε αντιδράσεις
O Βρετανός καλλιτέχνης πήρε ξεκάθαρη θέση για τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, πυροδοτώντας έντονη συζήτηση και αντιδράσεις στα social media
Αντιδράσεις έχει προκαλέσει ο Boy George με την κυκλοφορία του νέου του τραγουδιού «We Will Dance Again», στο οποίο εκφράζει ανοιχτά τη στήριξή του στο Ισραήλ μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.
Το τραγούδι, που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τον τίτλο «Θα χορέψουμε ξανά», περιλαμβάνει στίχους που έχουν ήδη πυροδοτήσει έντονη δημόσια συζήτηση. Στην εισαγωγή του τραγουδά: «Εσείς λέτε γενοκτονία, εγώ λέω πόλεμος. Όταν δέχεσαι επίθεση, γι' αυτό υπάρχει ο στρατός», υποστηρίζοντας ότι η στρατιωτική απάντηση του Ισραήλ αποτελεί νόμιμη αντίδραση στην επίθεση της Χαμάς.
Ο τραγουδιστής αναφέρεται επίσης στη σφαγή στο μουσικό φεστιβάλ SuperNova, όπου εκατοντάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ στο ρεφρέν δηλώνει: «Στέκομαι στο πλευρό των Εβραίων. Δεν αισθάνομαι γενναίος, απλώς πρέπει να φερθώ σαν άνθρωπος».
Παράλληλα, ασκεί κριτική στο φιλοπαλαιστινιακό κίνημα και σε καλλιτέχνες που έχουν τοποθετηθεί δημόσια υπέρ της Παλαιστίνης, υποστηρίζοντας ότι επηρεάζονται από την προπαγάνδα και παρουσιάζουν «επιλεκτική μνήμη».
«Έχω πολλούς Εβραίους φίλους και δεν θα τους γυρίσω ποτέ την πλάτη», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.
Οι στίχοι του τραγουδιού έρχονται σε μια περίοδο όπου η σύγκρουση στη Γάζα εξακολουθεί να προκαλεί έντονες διεθνείς αντιπαραθέσεις.
Ο χαρακτηρισμός του Boy George ότι πρόκειται για «πόλεμο» και όχι για «γενοκτονία» βρίσκεται σε αντίθεση με τα συμπεράσματα πρόσφατων εκθέσεων ανεξάρτητων ερευνών του ΟΗΕ, οι οποίες υποστηρίζουν ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει πράξεις γενοκτονίας στη Γάζα.
Από την πλευρά του, το Ισραήλ απορρίπτει κατηγορηματικά τις εκθέσεις, χαρακτηρίζοντάς τες ψευδείς και μεροληπτικές.
Το «We Will Dance Again» αποτελεί μέχρι στιγμής την πιο ξεκάθαρη δημόσια πολιτική τοποθέτηση του Boy George γύρω από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.
Όπως ήταν φυσικό, το νέο τραγούδι έχει προκαλέσει έντονες επικρίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να τον κατηγορούν ότι υιοθετεί μονομερή στάση απέναντι στον πόλεμο στη Γάζα.
Άλλοι, ωστόσο, υπερασπίζονται το δικαίωμά του να εκφράζει δημόσια τις απόψεις του και να δείχνει την αλληλεγγύη του προς την εβραϊκή κοινότητα, με αποτέλεσμα το τραγούδι να έχει πυροδοτήσει έντονη δημόσια αντιπαράθεση.
Το τραγούδι, που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τον τίτλο «Θα χορέψουμε ξανά», περιλαμβάνει στίχους που έχουν ήδη πυροδοτήσει έντονη δημόσια συζήτηση. Στην εισαγωγή του τραγουδά: «Εσείς λέτε γενοκτονία, εγώ λέω πόλεμος. Όταν δέχεσαι επίθεση, γι' αυτό υπάρχει ο στρατός», υποστηρίζοντας ότι η στρατιωτική απάντηση του Ισραήλ αποτελεί νόμιμη αντίδραση στην επίθεση της Χαμάς.
Ο τραγουδιστής αναφέρεται επίσης στη σφαγή στο μουσικό φεστιβάλ SuperNova, όπου εκατοντάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ στο ρεφρέν δηλώνει: «Στέκομαι στο πλευρό των Εβραίων. Δεν αισθάνομαι γενναίος, απλώς πρέπει να φερθώ σαν άνθρωπος».
Παράλληλα, ασκεί κριτική στο φιλοπαλαιστινιακό κίνημα και σε καλλιτέχνες που έχουν τοποθετηθεί δημόσια υπέρ της Παλαιστίνης, υποστηρίζοντας ότι επηρεάζονται από την προπαγάνδα και παρουσιάζουν «επιλεκτική μνήμη».
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Η στάση του Boy GeorgeΟ Boy George, ο οποίος δεν είναι εβραϊκής καταγωγής, έχει μιλήσει αρκετές φορές τους τελευταίους μήνες για τη στενή σχέση που διατηρεί με την εβραϊκή κοινότητα. Σε πρόσφατη συνέντευξή του είχε δηλώσει ότι, παρά τη συμπόνια που αισθάνεται για τους Παλαιστίνιους, δεν πρόκειται ποτέ να εγκαταλείψει τους Εβραίους φίλους του.
«Έχω πολλούς Εβραίους φίλους και δεν θα τους γυρίσω ποτέ την πλάτη», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.
Οι στίχοι του τραγουδιού έρχονται σε μια περίοδο όπου η σύγκρουση στη Γάζα εξακολουθεί να προκαλεί έντονες διεθνείς αντιπαραθέσεις.
Ο χαρακτηρισμός του Boy George ότι πρόκειται για «πόλεμο» και όχι για «γενοκτονία» βρίσκεται σε αντίθεση με τα συμπεράσματα πρόσφατων εκθέσεων ανεξάρτητων ερευνών του ΟΗΕ, οι οποίες υποστηρίζουν ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει πράξεις γενοκτονίας στη Γάζα.
Από την πλευρά του, το Ισραήλ απορρίπτει κατηγορηματικά τις εκθέσεις, χαρακτηρίζοντάς τες ψευδείς και μεροληπτικές.
Το «We Will Dance Again» αποτελεί μέχρι στιγμής την πιο ξεκάθαρη δημόσια πολιτική τοποθέτηση του Boy George γύρω από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.
Όπως ήταν φυσικό, το νέο τραγούδι έχει προκαλέσει έντονες επικρίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να τον κατηγορούν ότι υιοθετεί μονομερή στάση απέναντι στον πόλεμο στη Γάζα.
Άλλοι, ωστόσο, υπερασπίζονται το δικαίωμά του να εκφράζει δημόσια τις απόψεις του και να δείχνει την αλληλεγγύη του προς την εβραϊκή κοινότητα, με αποτέλεσμα το τραγούδι να έχει πυροδοτήσει έντονη δημόσια αντιπαράθεση.
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