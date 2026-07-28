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Τα λαμπερά εγκαίνια της ατομικής έκθεσης της Ιωάννας Ευθυμίου στη Μύκονο, με επίτιμη προσκεκλημένη την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ
Τα λαμπερά εγκαίνια της ατομικής έκθεσης της Ιωάννας Ευθυμίου στη Μύκονο, με επίτιμη προσκεκλημένη την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ
Τα έργα της ζωγράφου θα βρίσκονται στο Myconian Villa Collection ως το τέλος του Σεπτεμβρίου
Σε μια ατμόσφαιρα υψηλής αισθητικής, κοσμοπολίτικης λάμψης και έντονης συγκίνησης πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της 25ης Ιουλίου τα εγκαίνια της ατομικής έκθεσης της διεθνώς καταξιωμένης ζωγράφου Ιωάννας Ευθυμίου, στους μοναδικούς χώρους του Myconian Villa Collection, a member of Preferred Hotels & Resorts, Legend Collection, ιδιοκτησίας της οικογένειας Δακτυλίδη στη Μύκονο.
Η έκθεση συγκέντρωσε πλήθος εκλεκτών προσκεκλημένων από τον χώρο της τέχνης, της επιχειρηματικότητας, της ναυτιλίας, της μόδας, της διπλωματίας και της διεθνούς κοινωνικής ζωής, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν από κοντά τη νέα δημιουργική ενότητα της καλλιτέχνιδας με τίτλο ‘’My Myconos’’. Τα έργα της Ιωάννας Ευθυμίου, με τη χαρακτηριστική τους εικαστική ταυτότητα, τα έντονα χρώματα σε pop ύφος, και τον διαχρονικό συμβολισμό τους, απέσπασαν εξαιρετικές κριτικές και τον θαυμασμό των παρευρισκομένων, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή απήχηση του έργου της.
Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η παρουσία της Πρέσβειρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση με την παρουσία της. Η επίσκεψή της προσέδωσε ξεχωριστή αίγλη στα εγκαίνια, αναδεικνύοντας τον διεθνή χαρακτήρα της εκδήλωσης και το ενδιαφέρον που συγκεντρώνει το έργο της Ιωάννας Ευθυμίου.
Οι καλεσμένοι απόλαυσαν μια βραδιά γεμάτη τέχνη, έμπνευση και κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα, ανταλλάσσοντας απόψεις με την καλλιτέχνιδα και θαυμάζοντας τα έργα της, τα οποία αποτελούν έναν δυναμικό διάλογο ανάμεσα στη σύγχρονη αισθητική και τη διαχρονική πολιτιστική κληρονομιά.
Η βραδιά ολοκληρώθηκε μέσα σε ένα ιδιαίτερα θερμό και εορταστικό κλίμα, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις στους παρευρισκόμενους και επιβεβαιώνοντας ότι η Μύκονος συνεχίζει να αποτελεί κορυφαίο διεθνή προορισμό τέχνης, πολιτισμού και υψηλής αισθητικής.
Η έκθεση της Ιωάννας Ευθυμίου, η οποία λειτουργεί καθημερινά ως το τέλος Σεπτεμβρίου 2026 στο λόμπι του ξενοδοχείου Myconian Villa Collection, αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά γεγονότα του φετινού καλοκαιριού στο νησί, προσελκύοντας συλλέκτες, φιλότεχνους και προσωπικότητες από όλο τον κόσμο.
Τα Myconian Collection Hotels & Resorts είναι ένας οικογενειακός ξενοδοχειακός όμιλος με βαθιές ρίζες στη Μύκονο, ο οποίος περιλαμβάνει 15 διακεκριμένα ξενοδοχεία πολυτελείας στο εμβληματικό νησί των Κυκλάδων. Προσφέρει στους πιο απαιτητικούς ταξιδιώτες τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε ορισμένες από τις πιο προνομιακές τοποθεσίες του νησιού, σύγχρονα κέντρα spa και ευεξίας, εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας, άρτια εξοπλισμένες συνεδριακές εγκαταστάσεις και εντυπωσιακούς χώρους για τη διοργάνωση γάμων.
Αποτυπώνοντας τον πολυδιάστατο χαρακτήρα ενός προορισμού διεθνούς εμβέλειας που τα συνδυάζει όλα, η Myconian Collection προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία πολυτελούς φιλοξενίας σε κάθε ξενοδοχείο του ομίλου. Το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει τέσσερα μέλη της Relais & Châteaux, δύο ξενοδοχεία της The Leading Hotels of the World, τρία μέλη της Design Hotels, δύο της Preferred Hotels & Resorts, ένα της Small Luxury Hotels of the World, δύο ξενοδοχεία της The Set Collection και ένα της MGallery Collection. Τα ξενοδοχεία της Myconian Collection βρίσκονται στην Ελιά, στον Ορνό, στον Πλατύ Γιαλό, στην κοσμοπολίτικη Χώρα της Μυκόνου και στην παραλία Αγράρι.
Η έκθεση συγκέντρωσε πλήθος εκλεκτών προσκεκλημένων από τον χώρο της τέχνης, της επιχειρηματικότητας, της ναυτιλίας, της μόδας, της διπλωματίας και της διεθνούς κοινωνικής ζωής, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν από κοντά τη νέα δημιουργική ενότητα της καλλιτέχνιδας με τίτλο ‘’My Myconos’’. Τα έργα της Ιωάννας Ευθυμίου, με τη χαρακτηριστική τους εικαστική ταυτότητα, τα έντονα χρώματα σε pop ύφος, και τον διαχρονικό συμβολισμό τους, απέσπασαν εξαιρετικές κριτικές και τον θαυμασμό των παρευρισκομένων, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή απήχηση του έργου της.
Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η παρουσία της Πρέσβειρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση με την παρουσία της. Η επίσκεψή της προσέδωσε ξεχωριστή αίγλη στα εγκαίνια, αναδεικνύοντας τον διεθνή χαρακτήρα της εκδήλωσης και το ενδιαφέρον που συγκεντρώνει το έργο της Ιωάννας Ευθυμίου.
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Οι καλεσμένοι απόλαυσαν μια βραδιά γεμάτη τέχνη, έμπνευση και κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα, ανταλλάσσοντας απόψεις με την καλλιτέχνιδα και θαυμάζοντας τα έργα της, τα οποία αποτελούν έναν δυναμικό διάλογο ανάμεσα στη σύγχρονη αισθητική και τη διαχρονική πολιτιστική κληρονομιά.
Η βραδιά ολοκληρώθηκε μέσα σε ένα ιδιαίτερα θερμό και εορταστικό κλίμα, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις στους παρευρισκόμενους και επιβεβαιώνοντας ότι η Μύκονος συνεχίζει να αποτελεί κορυφαίο διεθνή προορισμό τέχνης, πολιτισμού και υψηλής αισθητικής.
Η έκθεση της Ιωάννας Ευθυμίου, η οποία λειτουργεί καθημερινά ως το τέλος Σεπτεμβρίου 2026 στο λόμπι του ξενοδοχείου Myconian Villa Collection, αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά γεγονότα του φετινού καλοκαιριού στο νησί, προσελκύοντας συλλέκτες, φιλότεχνους και προσωπικότητες από όλο τον κόσμο.
Τα Myconian Collection Hotels & Resorts είναι ένας οικογενειακός ξενοδοχειακός όμιλος με βαθιές ρίζες στη Μύκονο, ο οποίος περιλαμβάνει 15 διακεκριμένα ξενοδοχεία πολυτελείας στο εμβληματικό νησί των Κυκλάδων. Προσφέρει στους πιο απαιτητικούς ταξιδιώτες τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε ορισμένες από τις πιο προνομιακές τοποθεσίες του νησιού, σύγχρονα κέντρα spa και ευεξίας, εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας, άρτια εξοπλισμένες συνεδριακές εγκαταστάσεις και εντυπωσιακούς χώρους για τη διοργάνωση γάμων.
Αποτυπώνοντας τον πολυδιάστατο χαρακτήρα ενός προορισμού διεθνούς εμβέλειας που τα συνδυάζει όλα, η Myconian Collection προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία πολυτελούς φιλοξενίας σε κάθε ξενοδοχείο του ομίλου. Το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει τέσσερα μέλη της Relais & Châteaux, δύο ξενοδοχεία της The Leading Hotels of the World, τρία μέλη της Design Hotels, δύο της Preferred Hotels & Resorts, ένα της Small Luxury Hotels of the World, δύο ξενοδοχεία της The Set Collection και ένα της MGallery Collection. Τα ξενοδοχεία της Myconian Collection βρίσκονται στην Ελιά, στον Ορνό, στον Πλατύ Γιαλό, στην κοσμοπολίτικη Χώρα της Μυκόνου και στην παραλία Αγράρι.
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