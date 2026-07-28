Πόσο οικολογικό είναι το 5άστερο ξενοδοχείο στο νησάκι Διάπορος της Χαλκιδικής;

Οι υποδομές

Κι εδώ έρχεταιπου, όπως υποστηρίζουν οι φορείς, αντιτάσσεται στην ίδια τη (μικρή) κλίμακα του νησιού, η οποία μάλιστα προκύπτει και από τον ίδιο το φάκελο της επένδυσης: Όπως επισημαίνεται στη μελέτη της φέρουσας ικανότητας που συνοδεύει το έργο η νήσος Διάποροςσύμφωνα με την απογραφή ΕΛΣΤΑΤ 2021, ωστόσο διαθέτει έναν αριθμό κατοικήσιμων κτιρίων ειδικά τα Σαββατοκύριακα και κυρίως το διάστημα των μηνών«Ο δυνητικά υφιστάμενος πληθυσμός αιχμής ανέρχεται σε 352 άτομα παραθεριστών. Ωστόσο, στον πληθυσμό αυτό πρέπει να συνυπολογισθεί και ένα ποσοστό επιπλέον που αφορά τους ημερήσιους επισκέπτες από σκάφη αναψυχής και εκδρομείς οι οποίοι κατ’ εκτίμηση ανέρχονται σε ποσοστό επιπλέον +30% των παραθεριστών δηλαδή σε 106 άτομα με τον υφιστάμενο πληθυσμό αιχμής να ανέρχεται τελικά σε 458 άτομα ημερησίως», επισημαίνεται στην εν λόγω μελέτη.«Ο προβληματισμός μας έγκειται στο ότι ξαφνικά στο Διάπορο της ήπιας ανάπτυξης και λειτουργίας -που όμως επιβαρύνεται σημαντικά από τα 800 ενοικιαζόμενα βαρκάκια που κινούνται στην περιοχή- θα προστεθούν οι επισκέπτες και οι εργαζόμενοι», αναφέρει ο κ. Παπάς, προσθέτοντας ότι το νησί,ι».Οι φορείς, στις ενστάσεις που έχουν υποβάλει, θέτουν και το θέμα της «αδιαφορίας», όπως τη χαρακτηρίζουν για τις επιπτώσεις που θα έχει στο περιβάλλον η κατασκευή του έργου και «δεν είναι αμελητέες για το εν γένει οικοσύστημα της περιοχής»: Ως παραδείγματα αναφέρονται η επίδραση της διέλευσης των σκαφών (βαρέα οχήματα, πλοιάρια) που θα μεταφέρουν τα οικοδομικά υλικά στο νησί -σημειωτέον ότι τούταόπως υποστηρίζεται σχετικά-, ο τρόπος κάλυψης των αυξημένων αναγκών του εργοταξίου σε νερό (με το δεδομένο ότι η αναρτηθείσα άδεια γεώτρησης αναφέρεται σε υφάλμυρο νερό που είναι ακατάλληλο, κατά τα δεδομένα της κοινής πείρας, για οικοδομικά έργα), η προστασία του οικοσυστήματος από τη ρύπανση (αέρια ρύπανση, ηχορύπανση, φωτορύπανση) κατά τη φάση της κατασκευής, ο τρόπος διαχείρισης των όμβριων υδάτων και των οικοδομικών υλικών σε περίπτωση σφοδρής βροχόπτωσης λόγω του κεκλιμένου του εδάφους, κ.ο.κ..ή σε κάποια άλλη προστατευόμενη περιοχή, «πλην όμως βρίσκεται πλησίον αρκετών τέτοιων και οριακά εφάπτεται με αυτές. Έτσι, η περιοχή του έργου βρίσκεται σε απόσταση 450 μέτρων από την περιοχή Natura Ειδική Ζώνη Διατήρησης «Ορος Ιταμος- Σιθωνία», σε απόσταση 3 χιλιομέτρων από την περιοχή Natura Ζώνη Ειδικής Προστασίας «Χερσόνησος Σιθωνίας» και σε απόσταση, περίπου, 3,5 χλμ από το Καταφύγιο Άγριας Ζωής «Δραγουδελίου και Καρρά Δήμων Σιθωνίας και Τορώνης» που απέχει περίπου από 3,5 χλμ. Εγγύς του έργου, εξάλλου, βρίσκεται η σημαντική περιοχή για τα πουλιά της Ελλάδας «Όρος Ίταμος».Για τη φάση της λειτουργίας, στο πολύ κρίσιμο κομμάτι των υποδομών, οι τοπικοί φορείς υποστηρίζουν ότι ο φάκελος της επένδυσηςζητήματα που θέτει και η Περιφέρεια στη (θετική κατά τα άλλα) γνωμοδότηση.Ο κ. Παπάς επισημαίνει χαρακτηριστικά ότι «με το δεδομένο ότι το νησί δεν είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, όλες οι κατοικίες εξυπηρετούνται από φωτοβολταϊκα. Η νεα επένδυση με αφαλάτωση, βιολογικό και επιπροσθέτως τις ανάγκες λειτουργίας ενός πολυτελούς ξενοδοχείου 5 αστέρων, θα εξυπηρετείται, όπως υποστηρίζεται, από φωτοβολταϊκά τα οποία, όπως αποδεικνύει η ένστασή μας, δεν επαρκούν και θα πρέπει καθημερινά να λειτουργούν γεννήτριες πετρελαίου. Πέραν όλων των άλλων, το πετρέλαιο θα πρέπει να μεταφέρεται καθημερινά σε έναν κόλπο που έχει ούτως ή άλλως πολύ αυξημένη κίνηση από τα εκατοντάδες βαρκάκια τα οποία χειριζονται τουρίστες χωρίς δίπλωμα οδήγησης».Το θέμα τηςυποστηρίζοντας ότι «δεν τεκμηριώνονται επαρκώς οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την αυξημένη θαλάσσια κυκλοφορία που αναμένεται να προκληθεί κατά τη θερινή τουριστική περίοδο, σε συνδυασμό με τη λειτουργία των προτεινόμενων λιμενικών έργων και την προσέγγιση ιδιωτικών και ημερήσιων επισκεπτών. Για το λόγο αυτό, κρίνεται αναγκαία η ειδικότερη σωρευτική αξιολόγηση της θαλάσσιας κίνησης και των σχετικών πιέσεων στο θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον».Ειδικότερα, για τα λιμενικά έργα και τη θαλάσσια προσβασιμότητα, τόσο η ΣΜΠΕ όσο και η προκαταρκτική μελέτη λιμενικών προβλέπουν δύο προβλήτες, για εξυπηρέτηση της φάσης κατασκευής αλλά και της φάσης λειτουργίας του συγκροτήματος. Η λιμενική μελέτη προσδιορίζει πλοίο ακτοπλοΐας μήκους περίπου 39,90 μ., πλάτους 11,40 μ. και βυθίσματος 1,70 μ., «στοιχείο που αποδεικνύει ότι πρόκειται για ουσιώδη και όχι απλώς βοηθητική παρέμβαση», όπως παρατηρεί η Περιφέρεια. «Συνεπώς, τα λιμενικά έργα συνιστούν βασικό τμήμα του σχεδίου, με δυνητικές επιπτώσεις στον πυθμένα, στη μορφοδυναμικήτης ακτής, στη θαλάσσια κυκλοφορία, στη συνδεσιμότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος και στο τοπίο. Ως εκ τούτου, απαιτείται σαφέστερη βενθική, μορφοδυναμική / υδροδυναμική και σωρευτική αξιολόγηση ήδη από το στρατηγικό επίπεδο, και όχι μόνο στο στάδιο των επιμέρους αδειοδοτήσεων».Στοη τεχνική έκθεση αφαλάτωσης αποσαφηνίζει ότι η εγκατάσταση θα λειτουργεί με παροχή ακατέργαστου ύδατος 21 m³/h (κυβικά μέτρα ανά ώρα), παραγόμενου ύδατος 8,5 m³/h, απορριπτόμενου ύδατος 12,2 m³/h, ανάκτηση 42% και μέγιστη λειτουργία 14 ώρες/ημέρα για παραγωγή 120 m³/ημέρα. «Τα δεδομένα αυτά επιβεβαιώνουν ότι το ζήτημα του αλμόλοιπου είναι εγγενές και διαρκές λειτουργικό χαρακτηριστικό της επένδυσης και όχι δευτερεύον τεχνικό ζήτημα», υποστηρίζει από την πλευρά της η Περιφέρεια, βλέποντας έλλειμμα σχετικής τεκμηρίωσης. «Η ΣΜΠΕ προβλέπει μεν διάθεση του αλμόλοιπου μέσω αγωγού και διαχυτήρα, πλην όμως μεταθέτει τη βέλτιστη λύση σε μελλοντική μελέτη διάχυσης που θα υποβληθεί στο στάδιο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). Η ίδια η ΣΜΠΕ αναγνωρίζει, επίσης, ότι πριν από την τελική χωροθέτηση των υποβρύχιων αγωγών απαιτείται υποβρύχια επιθεώρηση για τυχόν παρουσία λιβαδιών Ποσειδωνίας (posidonia oceanica). Κρίνεται ότι το ζήτημα της διάθεσης αλμόλοιπου δεν είναι επαρκώς ώριμο σε στρατηγικό επίπεδο, ελλείψει ειδικής μελέτης διάχυσης, υδροδυναμικής τεκμηρίωσης και βενθικής αποτύπωσης».