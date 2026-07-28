ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Τροχαίο στην Αττική οδό στο ύψος της Κύμης προς Αεροδρόμιο, καθυστερήσεις από την Μεταμόρφωση

Η Μαριέττα Χρουσαλά ευχήθηκε για τη γιορτή του Λέοντα Πατίτσα με μία φωτογραφία που ποζάρουν αγκαλιά
GALA
Μαριέττα Χρουσαλά Λέων Πατίτσας

Η Μαριέττα Χρουσαλά ευχήθηκε για τη γιορτή του Λέοντα Πατίτσα με μία φωτογραφία που ποζάρουν αγκαλιά

Χρόνια πολλά αγάπη μου, έγραψε η πρώην παρουσιάστρια

Η Μαριέττα Χρουσαλά ευχήθηκε για τη γιορτή του Λέοντα Πατίτσα με μία φωτογραφία που ποζάρουν αγκαλιά
Γεωργία Κοτζιά
12 ΣΧΟΛΙΑ
Με μία φωτογραφία που ποζάρει αγκαλιά με τον Λέοντα Πατίτσα ευχήθηκε η Μαριέττα Χρουσαλά στον σύζυγό της για την ονομαστική του γιορτή.

Η πρώην παρουσιάστρια ανέβασε στα stories της στο Instagram, τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, ένα στιγμιότυπο από βραδινή έξοδο με τον αγαπημένο της, με τους δυο τους να ποζάρουν χαμογελαστοί.

Πάνω στη φωτογραφία η Μαριέττα Χρουσαλά έγραψε: «Χρόνια πολλά αγάπη μου», με μία κόκκινη καρδιά δίπλα.

Δείτε τη φωτογραφία

Η Μαριέττα Χρουσαλά ευχήθηκε για τη γιορτή του Λέοντα Πατίτσα με μία φωτογραφία που ποζάρουν αγκαλιά

Η βόλτα του ζευγαριού στη Μύκονο

Λίγες ημέρες πριν, το ζευγάρι απαθανατίστηκε να περπατάει πιασμένο χέρι χέρι στα στενά της Μυκόνου. Η πρώην παρουσιάστρια επέλεξε για την έξοδό της ένα πολύχρωμο κοντό φόρεμα, το οποίο συνδύασε με καφέ παντόφλες και τσάντα σε ίδια απόχρωση. Ο σύζυγός της, από την άλλη πλευρά, φόρεσε βερμούδα, T-shirt και αθλητικά παπούτσια σε μαύρο χρώμα.

Η Μαριέττα Χρουσαλά ευχήθηκε για τη γιορτή του Λέοντα Πατίτσα με μία φωτογραφία που ποζάρουν αγκαλιά
Γεωργία Κοτζιά
12 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Επαγγελματική Εκπαίδευση & Εξειδίκευση: Το Mοντέλο που σε Bάζει στην Aγορά Eργασίας

Σήμερα, οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν απλώς θεωρητικές γνώσεις, αλλά ανθρώπους που μπορούν να ενταχθούν άμεσα στην παραγωγή, να χειριστούν σύγχρονες τεχνολογίες και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος που αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς

Τα δύο gadgets που δεν πιάνουν χώρο στη βαλίτσα, αλλά κάνουν μεγάλη διαφορά στις διακοπές

Αυτό το καλοκαίρι, επιλέγουμε λιγότερα αλλά καλύτερα. Και όταν η τεχνολογία συνδυάζει μικρό μέγεθος, κορυφαία απόδοση και έξυπνο σχεδιασμό, γίνεται ο πιο χρήσιμος συνοδοιπόρος σε κάθε απόδραση.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης