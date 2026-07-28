Η Μαριέττα Χρουσαλά ευχήθηκε για τη γιορτή του Λέοντα Πατίτσα με μία φωτογραφία που ποζάρουν αγκαλιά
Η Μαριέττα Χρουσαλά ευχήθηκε για τη γιορτή του Λέοντα Πατίτσα με μία φωτογραφία που ποζάρουν αγκαλιά
Χρόνια πολλά αγάπη μου, έγραψε η πρώην παρουσιάστρια
Με μία φωτογραφία που ποζάρει αγκαλιά με τον Λέοντα Πατίτσα ευχήθηκε η Μαριέττα Χρουσαλά στον σύζυγό της για την ονομαστική του γιορτή.
Η πρώην παρουσιάστρια ανέβασε στα stories της στο Instagram, τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, ένα στιγμιότυπο από βραδινή έξοδο με τον αγαπημένο της, με τους δυο τους να ποζάρουν χαμογελαστοί.
Πάνω στη φωτογραφία η Μαριέττα Χρουσαλά έγραψε: «Χρόνια πολλά αγάπη μου», με μία κόκκινη καρδιά δίπλα.
Δείτε τη φωτογραφία
Η βόλτα του ζευγαριού στη Μύκονο
Λίγες ημέρες πριν, το ζευγάρι απαθανατίστηκε να περπατάει πιασμένο χέρι χέρι στα στενά της Μυκόνου. Η πρώην παρουσιάστρια επέλεξε για την έξοδό της ένα πολύχρωμο κοντό φόρεμα, το οποίο συνδύασε με καφέ παντόφλες και τσάντα σε ίδια απόχρωση. Ο σύζυγός της, από την άλλη πλευρά, φόρεσε βερμούδα, T-shirt και αθλητικά παπούτσια σε μαύρο χρώμα.
Η πρώην παρουσιάστρια ανέβασε στα stories της στο Instagram, τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, ένα στιγμιότυπο από βραδινή έξοδο με τον αγαπημένο της, με τους δυο τους να ποζάρουν χαμογελαστοί.
Πάνω στη φωτογραφία η Μαριέττα Χρουσαλά έγραψε: «Χρόνια πολλά αγάπη μου», με μία κόκκινη καρδιά δίπλα.
Δείτε τη φωτογραφία
Η βόλτα του ζευγαριού στη Μύκονο
Λίγες ημέρες πριν, το ζευγάρι απαθανατίστηκε να περπατάει πιασμένο χέρι χέρι στα στενά της Μυκόνου. Η πρώην παρουσιάστρια επέλεξε για την έξοδό της ένα πολύχρωμο κοντό φόρεμα, το οποίο συνδύασε με καφέ παντόφλες και τσάντα σε ίδια απόχρωση. Ο σύζυγός της, από την άλλη πλευρά, φόρεσε βερμούδα, T-shirt και αθλητικά παπούτσια σε μαύρο χρώμα.
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