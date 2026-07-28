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Νέες φωτογραφίες από τον γάμο της Δώρας Παντέλη, τα πυροτεχνήματα στη δεξίωση και το κόψιμο της τούρτας
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Δώρα Παντέλη Γάμος

Νέες φωτογραφίες από τον γάμο της Δώρας Παντέλη, τα πυροτεχνήματα στη δεξίωση και το κόψιμο της τούρτας

Το για πάντα ξεκινάει εδώ, έγραψε η αθλητικογράφος

Νέες φωτογραφίες από τον γάμο της Δώρας Παντέλη, τα πυροτεχνήματα στη δεξίωση και το κόψιμο της τούρτας
Γεωργία Κοτζιά
11 ΣΧΟΛΙΑ
Νέες φωτογραφίες από τον γάμο της δημοσίευσε η Δώρα Παντέλη. Η αθλητικογράφος παντρεύτηκε τον Γιάννη Μεραμβελιωτάκης στον Ιερό Ναό της Παναγίας Φανερωμένης, στη Βουλιαγμένη, το Σάββατο 25 Ιουλίου και μοιράστηκε στο Instagram αδημοσίευτες εικόνες από την τελετή και τη δεξίωση.

Την Τρίτη 28 Ιουλίου, ανέβασε στο προφίλ της στιγμιότυπα από την άφιξή της στην εκκλησία, συνοδευόμενη από τον πατέρα της, με τον σύζυγό της να την περιμένει στην κορυφή των σκαλιών. Ακολούθησαν φωτογραφίες με την ίδια, τον γαμπρό και τον γιο τους αγκαλιά, ενώ εντυπωσιακές ήταν και οι εικόνες από το κόψιμο της τούρτας και τον χορό των νεόνυμφων, με τα πυροτεχνήματα να πέφτουν πίσω τους στον ουρανό. 

«Το για πάντα ξεκινάει εδώ», έγραψε η Δώρα Παντέλη στην ανάρτησή της.

Δείτε τις φωτογραφίες


Νέες φωτογραφίες από τον γάμο της Δώρας Παντέλη, τα πυροτεχνήματα στη δεξίωση και το κόψιμο της τούρτας
Νέες φωτογραφίες από τον γάμο της Δώρας Παντέλη, τα πυροτεχνήματα στη δεξίωση και το κόψιμο της τούρτας
Νέες φωτογραφίες από τον γάμο της Δώρας Παντέλη, τα πυροτεχνήματα στη δεξίωση και το κόψιμο της τούρτας
Νέες φωτογραφίες από τον γάμο της Δώρας Παντέλη, τα πυροτεχνήματα στη δεξίωση και το κόψιμο της τούρτας
Νέες φωτογραφίες από τον γάμο της Δώρας Παντέλη, τα πυροτεχνήματα στη δεξίωση και το κόψιμο της τούρτας
Νέες φωτογραφίες από τον γάμο της Δώρας Παντέλη, τα πυροτεχνήματα στη δεξίωση και το κόψιμο της τούρτας
Νέες φωτογραφίες από τον γάμο της Δώρας Παντέλη, τα πυροτεχνήματα στη δεξίωση και το κόψιμο της τούρτας
Νέες φωτογραφίες από τον γάμο της Δώρας Παντέλη, τα πυροτεχνήματα στη δεξίωση και το κόψιμο της τούρτας
Νέες φωτογραφίες από τον γάμο της Δώρας Παντέλη, τα πυροτεχνήματα στη δεξίωση και το κόψιμο της τούρτας
Νέες φωτογραφίες από τον γάμο της Δώρας Παντέλη, τα πυροτεχνήματα στη δεξίωση και το κόψιμο της τούρτας
Νέες φωτογραφίες από τον γάμο της Δώρας Παντέλη, τα πυροτεχνήματα στη δεξίωση και το κόψιμο της τούρτας
Νέες φωτογραφίες από τον γάμο της Δώρας Παντέλη, τα πυροτεχνήματα στη δεξίωση και το κόψιμο της τούρτας
Νέες φωτογραφίες από τον γάμο της Δώρας Παντέλη, τα πυροτεχνήματα στη δεξίωση και το κόψιμο της τούρτας
Νέες φωτογραφίες από τον γάμο της Δώρας Παντέλη, τα πυροτεχνήματα στη δεξίωση και το κόψιμο της τούρτας
Νέες φωτογραφίες από τον γάμο της Δώρας Παντέλη, τα πυροτεχνήματα στη δεξίωση και το κόψιμο της τούρτας

Μία ημέρα μετά τον γάμο, η αθλητικογράφος δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο με στιγμιότυπα από την προετοιμασία της πριν τον γάμο, το μυστήριο αλλά και τη δεξίωση που ακολούθησε, με τον γιο της να πρωταγωνιστεί στα πλάνα.

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«Η αρχή όλων», σημείωσε στην περιγραφή.

Γεωργία Κοτζιά
11 ΣΧΟΛΙΑ

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