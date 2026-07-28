Νέα αυτοψία διέταξε η ανακρίτρια για τον θάνατο της διασώστριας στη Σύρο, «φαίνεται ξεκάθαρα το μένος του δράστη» λέει η δικηγόρος της οικογένειας της 41χρονης

Σήμερα η κηδεία της 41χρονης διασώστριας – Αναμένονται τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια που ενδέχεται να φωτίσουν τα αίτια της μοιραίας συνάντησης

Ευαγγελίας Ζαγοριανού, στη , καθώς η ανακρίτρια ζήτησε να γίνει νέα αυτοψία στο σημείο όπου η 41χρονη άφησε την τελευταία της πνοή. Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σήμερα (28/7) ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα για να απολογηθούν.



Στο μεταξύ, η δικηγόρος που εκπροσωπεί τον πρώην σύζυγο και τα παιδιά της 41χρονης, Μαριζάνα Κικιρή, έχοντας εξετάσει το βιντεοληπτικό υλικό καρέ καρέ, υποστηρίζει ότι ο τρόπος με τον οποίο κινείται ο κατηγορούμενος πριν από τον θανάσιμο τραυματισμό της γυναίκας θα πρέπει να οδηγήσει, κατά την άποψή της, σε



@protothema.gr ‼️ Να συνθέσουν όλα τα κομμάτια του παζλ της υπόθεσης θανάτου της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο επιχειρούν οι Αρχές, με τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί μέχρι στιγμής να «δείχνουν» πως πρόκειται για απόπειρα ληστείας. #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr







Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της δικογραφίας είναι το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες έξω από την κατοικία. Μέσα από τα καρέ αποτυπώνεται η χρονική ακολουθία των γεγονότων, οι κινήσεις της 41χρονης, αλλά και όσα ακολούθησαν μετά την παρουσία της στο σπίτι. Στο συγκεκριμένο υλικό εστιάζει πλέον και η πλευρά της οικογένειας. Η δικηγόρος της οικογένειας της 41χρονης θεωρεί ότι η συμπεριφορά του κατηγορουμένου, όπως καταγράφεται στις κάμερες, και ειδικότερα η καταδίωξη της γυναίκας με το μαχαίρι και η προηγούμενη ρίψη καρέκλας προς το μέρος της, αποτελούν στοιχεία που πρέπει να αξιολογηθούν ως προς την πρόθεσή του.



Η τελική αξιολόγηση του βίντεο, όπως και ο νομικός χαρακτηρισμός της πράξης, ανήκουν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Η πλευρά της οικογένειας, ωστόσο, θέτει πλέον ευθέως ζήτημα μεταβολής της κατηγορίας από θανατηφόρα σωματική βλάβη σε ανθρωποκτονία εκ προθέσεως.



Κλείσιμο συγκεκριμένου ζευγαριού και τι είχε προηγηθεί πριν από τη συνάντηση που κατέληξε στον θάνατό της.



Είναι πλέον γνωστό ότι οι τρεις τους γνωρίζονταν. Η 41χρονη και το ζευγάρι δεν ήταν άγνωστοι μεταξύ τους, ένα δεδομένο που αποκτά ιδιαίτερη σημασία στην προσπάθεια να ανασυντεθεί το υπόβαθρο της υπόθεσης. Η έρευνα στρέφεται έτσι και στις προηγούμενες επαφές τους, αναζητώντας τι μπορεί να είχε συμβεί και ποιος ήταν ο πραγματικός λόγος για τον οποίο η διασώστρια βρέθηκε έξω από την κατοικία.



Απαντήσεις αναμένεται να δώσουν και τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Τα εργαστηριακά ευρήματα θα προστεθούν στο υλικό των καμερών, στις καταθέσεις και στα υπόλοιπα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, μήπως και πέσει άπλετο φως στα αίτια που οδήγησαν την 41χρονη στην πόρτα του ζευγαριού και στις συνθήκες που προηγήθηκαν του θανάσιμου τραυματισμού της. Ιδιαίτερο κομμάτι του παζλ αποτελούν και οι συνθήκες υπό τις οποίες εμφανίστηκε εκεί η Ευαγγελία Ζαγοριανού. Σύμφωνα με όσα έχουμε μάθει και δει έως σήμερα, είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της, φορούσε γάντια και είχε μαζί της σακίδιο και σακούλα, ενώ μεταξύ των αντικειμένων που εντοπίστηκαν και εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας βρίσκονται αεροβόλο και λοστός.



Η εικόνα αυτή έχει γεννήσει από την πρώτη στιγμή μια σειρά από ερωτήματα. Γιατί η 41χρονη είχε καλύψει τα χαρακτηριστικά της; Για ποιο λόγο είχε μαζί της τα συγκεκριμένα αντικείμενα; Τι είχε προηγηθεί στις σχέσεις της με το ζευγάρι και τι ακριβώς σκόπευε να κάνει όταν έφτασε στην κατοικία; Η έρευνα καλείται να ενώσει όλα τα κομμάτια της υπόθεσης: τις προηγούμενες επαφές των τριών, τις απολογίες του ζευγαριού, τις μαρτυρικές καταθέσεις, το βιντεοληπτικό υλικό, τα κατασχεθέντα αντικείμενα και τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εξετάσεων.



Εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου της διασώστριας του ΕΚΑΒ, Σύρο , καθώς η ανακρίτρια ζήτησε να γίνει νέα αυτοψία στο σημείο όπου η 41χρονη άφησε την τελευταία της πνοή. Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σήμερα (28/7) ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα για να απολογηθούν.Στο μεταξύ, η δικηγόρος που εκπροσωπεί τον πρώην σύζυγο και τα παιδιά της 41χρονης,έχοντας εξετάσει το βιντεοληπτικό υλικό καρέ καρέ, υποστηρίζει ότι ο τρόπος με τον οποίο κινείται ο κατηγορούμενος πριν από τον θανάσιμο τραυματισμό της γυναίκας θα πρέπει να οδηγήσει, κατά την άποψή της, σε διαφορετικό νομικό χαρακτηρισμό της πράξης.«Παρακολουθώντας αναλυτικά καρέ καρέ το βίντεο της δολοφονίας της Ευαγγελεας Ζαγοριανού εκτιμώ ότι θα μπορούσε κ θα έπρεπε να αλλάξει ή απαγγελθείσα κατηγορία από θανατηφόρα σωματική βλάβη σε ανθρωποκτονία εκ προθέσεως. Είναι ξεκάθαρη η στάση του κατηγορουμένου που επιτίθεται τρέχοντας με μαχαίρι στο θύμα και αφού πρώτα έχει πετάξει καρέκλα προς το μέρος της με σκοπό να την χτυπήσει. Φαίνεται ξεκάθαρα το μένος του και η πρόθεση του να την βλάψει θανάσιμα».Η τοποθέτηση της δικηγόρου αποκτά ιδιαίτερη σημασία την ημέρα που το ζευγάρι καλέστηκε για να να δώσει τις δικές του εξηγήσεις ενώπιον της ανακρίτριας. Οι απολογίες αναμένεται να αποτελέσουν κομβικό σημείο στη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, καθώς οι δύο κατηγορούμενοι θα κληθούν να τοποθετηθούν για όσα συνέβησαν πριν και κατά τη διάρκεια της μοιραίας συνάντησης.Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της δικογραφίας είναι. Μέσα από τα καρέ αποτυπώνεται η χρονική ακολουθία των γεγονότων, οι κινήσεις της 41χρονης, αλλά και όσα ακολούθησαν μετά την παρουσία της στο σπίτι. Στο συγκεκριμένο υλικό εστιάζει πλέον και η πλευρά της οικογένειας. Η δικηγόρος της οικογένειας της 41χρονης θεωρεί ότι η συμπεριφορά του κατηγορουμένου, όπως καταγράφεται στις κάμερες, και ειδικότερακαι η προηγούμενη ρίψη καρέκλας προς το μέρος της, αποτελούν στοιχεία που πρέπει να αξιολογηθούν ως προς την πρόθεσή του.Η τελική αξιολόγηση του βίντεο, όπως και, ανήκουν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Η πλευρά της οικογένειας, ωστόσο, θέτει πλέον ευθέως ζήτημα μεταβολής της κατηγορίας από θανατηφόρα σωματική βλάβη σε ανθρωποκτονία εκ προθέσεως.Την ίδια στιγμή, το μεγάλο ερώτημα της υπόθεσης εξακολουθεί να παραμένει αναπάντητο. Τι ήταν εκείνο που οδήγησε την Ευαγγελία Ζαγοριανού εκείνη την ημέρα στην πόρτα τουκαι τι είχε προηγηθεί πριν από τη συνάντηση που κατέληξε στον θάνατό της.Είναι πλέον γνωστό ότι οι τρεις τους γνωρίζονταν. Η 41χρονη και το ζευγάρι δεν ήταν άγνωστοι μεταξύ τους, ένα δεδομένο που αποκτά ιδιαίτερη σημασία στην προσπάθεια να ανασυντεθεί το υπόβαθρο της υπόθεσης. Η έρευνα στρέφεται έτσι και στις προηγούμενες επαφές τους, αναζητώνταςγια τον οποίο η διασώστρια βρέθηκε έξω από την κατοικία.Απαντήσεις αναμένεται να δώσουν και τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Τα εργαστηριακά ευρήματα θα προστεθούν στο υλικό των καμερών, στις καταθέσεις και στα υπόλοιπα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, μήπως και πέσει άπλετο φως στα αίτια που οδήγησαν την 41χρονη στην πόρτα του ζευγαριού και στις συνθήκες που προηγήθηκαν του θανάσιμου τραυματισμού της. Ιδιαίτερο κομμάτι του παζλ αποτελούν και οι συνθήκες υπό τις οποίες εμφανίστηκε εκεί η Ευαγγελία Ζαγοριανού. Σύμφωνα με όσα έχουμε μάθει και δει έως σήμερα, είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της, φορούσε γάντια και είχε μαζί της σακίδιο και σακούλα, ενώ μεταξύ των αντικειμένων που εντοπίστηκαν και εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας βρίσκονται αεροβόλο και λοστός.Η εικόνα αυτή έχει γεννήσει από την πρώτη στιγμή μια σειρά από ερωτήματα. Γιατί η 41χρονη είχε καλύψει τα χαρακτηριστικά της; Για ποιο λόγο είχε μαζί τηςΤι είχε προηγηθεί στις σχέσεις της με το ζευγάρι καιΗ έρευνα καλείται να ενώσει όλα τα κομμάτια της υπόθεσης: τις προηγούμενες επαφές των τριών, τις απολογίες του ζευγαριού, τις μαρτυρικές καταθέσεις, το βιντεοληπτικό υλικό, τα κατασχεθέντα αντικείμενα και τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εξετάσεων.

Όλα αυτά εξελίσσονται σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη ημέρα για την οικογένεια της Ευαγγελίας Ζαγοριανού. Σήμερα γράφεται ο τελευταίος επίλογος για την 41χρονη διασώστρια, με συγγενείς, φίλους, συναδέλφους και ανθρώπους που τη γνώριζαν να τη συνοδεύουν στην τελευταία της κατοικία σε κλίμα οδύνης. Την ίδια ώρα που η οικογένεια κηδεύει την 41χρονη, η δικαστική διερεύνηση περνά σε μία από τις σημαντικότερες φάσεις της με τις απολογίες του ζευγαριού.



Οι απαντήσεις που θα δοθούν ενώπιον της ανακρίτριας, μαζί με όσα ενδέχεται να προκύψουν από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, αναμένεται να συμπληρώσουν το παζλ μιας υπόθεσης που εξακολουθεί να έχει ένα κρίσιμο κενό. Τι ακριβώς συνέβη πριν από τη μοιραία συνάντηση και ποια γεγονότα οδήγησαν την Ευαγγελία Ζαγοριανού στην πόρτα ανθρώπων που γνώριζε, λίγα λεπτά πριν χάσει τη ζωή της.