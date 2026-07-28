Στο μικροσκόπιο διάρρηξη στο σπίτι του ζευγαριού στη Σύρο λίγες μέρες πριν το φονικό - Το βίντεο ντοκουμέντο με τη διασώστρια του ΕΚΑΒ
Στο μικροσκόπιο διάρρηξη στο σπίτι του ζευγαριού στη Σύρο λίγες μέρες πριν το φονικό - Το βίντεο ντοκουμέντο με τη διασώστρια του ΕΚΑΒ
Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το φονικό με τις Αρχές να εστιάζουν στο ενδεχόμενο απόπειρας ληστείας και να εξετάζουν τη σύνδεση της υπόθεσης με διάρρηξη που είχε σημειωθεί στο ίδιο σπίτι λίγες ημέρες νωρίτερα
Να συνθέσουν όλα τα κομμάτια του παζλ της υπόθεσης θανάτου της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο επιχειρούν οι Αρχές, με τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί μέχρι στιγμής να «δείχνουν» πως πρόκειται για απόπειρα ληστείας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μικροσκόπιο της έρευνας έχει μπει μία διάρρηξη που είχε γίνει στο σπίτι του ζευγαριού περίπου 10 ημέρες πριν το περιστατικό με την 41χρονη.
Τότε ο άνδρας είχε καταγγείλει πως άγνωστος ή άγνωστοι είχαν μπει στο σπίτι, το είχαν κάνει άνω κάτω και είχαν φύγει χωρίς να καταφέρουν να αποσπάσουν χρήματα καθώς τα είχε φυλαγμένα σε χρηματοκιβώτιο.
Όταν έγινε η εν λόγω διάρρηξη το ζευγάρι δεν είχε τοποθετήσει κάμερες στο σπίτι. Ως εκ τούτου οι αστυνομικοί δεν είχαν εικόνα για το ποιος ή ποιοι ήταν οι δράστες.
Οι αστυνομικοί συνέλεξαν αποτυπώματα και DNA από τον χώρο και τα έστειλαν για ανάλυση. Αυτό που εξετάζεται τώρα είναι αν κάποιο από τα αποτυπώματα ανήκει στη 41χρονη – αν δηλαδή είχε εμπλακεί στην καταγγελλόμενη διάρρηξη.
Όσον αφορά στα όσα διαδραματίστηκαν την περασμένη Πέμπτη (23/7) οι αστυνομικοί εμφανίζονται πεπεισμένοι πως πρόκειται για απόπειρα ληστείας. Και αυτό γιατί, μέχρι στιγμής, δεν έχουν εντοπίσει ούτε ένα στοιχείο που να δείχνει προς άλλη κατεύθυνση. Ωστόσο αναμένουν να δουν και τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την άρση τηλεφωνικού απορρήτου καθώς θέλουν να διαπιστώσουν αν, πριν το περιστατικό, είχαν υπάρξει επαφές ή μηνύματα μεταξύ των δύο πλευρών.
Σε βίντεο ντοκουμέντο που αποκάλυψε χθες το protothema.gr, αποτυπώνονται τα κρίσιμα λεπτά πριν από το φονικό. Η καταγραφή αρχίζει στις 16:40 της 23ης Ιουλίου.
Αρχικά εισέρχονται στο σπίτι ο άνδρας και η γυναίκα και, μερικά λεπτά μετά, εμφανίζεται η 41χρονη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μικροσκόπιο της έρευνας έχει μπει μία διάρρηξη που είχε γίνει στο σπίτι του ζευγαριού περίπου 10 ημέρες πριν το περιστατικό με την 41χρονη.
Τότε ο άνδρας είχε καταγγείλει πως άγνωστος ή άγνωστοι είχαν μπει στο σπίτι, το είχαν κάνει άνω κάτω και είχαν φύγει χωρίς να καταφέρουν να αποσπάσουν χρήματα καθώς τα είχε φυλαγμένα σε χρηματοκιβώτιο.
@protothema.gr
‼️ Να συνθέσουν όλα τα κομμάτια του παζλ της υπόθεσης θανάτου της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο επιχειρούν οι Αρχές, με τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί μέχρι στιγμής να «δείχνουν» πως πρόκειται για απόπειρα ληστείας. #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Όταν έγινε η εν λόγω διάρρηξη το ζευγάρι δεν είχε τοποθετήσει κάμερες στο σπίτι. Ως εκ τούτου οι αστυνομικοί δεν είχαν εικόνα για το ποιος ή ποιοι ήταν οι δράστες.
Οι αστυνομικοί συνέλεξαν αποτυπώματα και DNA από τον χώρο και τα έστειλαν για ανάλυση. Αυτό που εξετάζεται τώρα είναι αν κάποιο από τα αποτυπώματα ανήκει στη 41χρονη – αν δηλαδή είχε εμπλακεί στην καταγγελλόμενη διάρρηξη.
Όσον αφορά στα όσα διαδραματίστηκαν την περασμένη Πέμπτη (23/7) οι αστυνομικοί εμφανίζονται πεπεισμένοι πως πρόκειται για απόπειρα ληστείας. Και αυτό γιατί, μέχρι στιγμής, δεν έχουν εντοπίσει ούτε ένα στοιχείο που να δείχνει προς άλλη κατεύθυνση. Ωστόσο αναμένουν να δουν και τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την άρση τηλεφωνικού απορρήτου καθώς θέλουν να διαπιστώσουν αν, πριν το περιστατικό, είχαν υπάρξει επαφές ή μηνύματα μεταξύ των δύο πλευρών.
Από μία μαχαιριά ο θάνατος της γυναίκαςΣύμφωνα με τον ιατροδικαστή που εξέτασε τη σορό της γυναίκας, ο θάνατος της 41χρονης προήλθε από μία μαχαιριά που δέχθηκε στον θώρακα.
Σε βίντεο ντοκουμέντο που αποκάλυψε χθες το protothema.gr, αποτυπώνονται τα κρίσιμα λεπτά πριν από το φονικό. Η καταγραφή αρχίζει στις 16:40 της 23ης Ιουλίου.
Αρχικά εισέρχονται στο σπίτι ο άνδρας και η γυναίκα και, μερικά λεπτά μετά, εμφανίζεται η 41χρονη.
Η εμφάνισή της είναι χαρακτηριστική: φορά μαύρη μπλούζα, μαύρο παντελόνι με δύο γκρι ρίγες σε κάθε πόδι και μαύρα παπούτσια με λευκή σόλα. Στην πλάτη έχει σακίδιο, στα χέρια φορά μπλε χειρουργικά γάντια μιας χρήσης, ενώ το κεφάλι της είναι καλυμμένο με κουκούλα ή μαντήλι και τα μάτια της με μαύρα γυαλιά.
Η 41χρονη ανεβαίνει τα σκαλοπάτια και πλησιάζει την είσοδο. Για περίπου 20 δευτερόλεπτα παραμένει έξω από την πόρτα και όπως περιγράφεται στα στοιχεία της δικογραφίας, φαίνεται να αφουγκράζεται όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό.
Στη συνέχεια χτυπά το κουδούνι με το αριστερό χέρι και αφήνει το σακίδιο που μεταφέρει σε μία γωνία του μπαλκονιού. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, η 41χρονη έχει το δεξί της χέρι κρυμμένο μέσα σε μαύρη νάιλον σακούλα. Στη συνέχεια εμφανίζεται να κρατά ένα αντικείμενο που ομοιάζει με μαχαίρι, πάνω από κάτι που μοιάζει με λευκή πετσέτα, ενώ διακρίνεται να προεξέχει η ασημένια λάμα.
Στις 17:02:53 η πόρτα ανοίγει.
Η 41χρονη περνά με ορμή στο εσωτερικό της κατοικίας και από εκείνη τη στιγμή τα γεγονότα εξελίσσονται μέσα σε δευτερόλεπτα. Στην καταγραφή ακούγονται φωνές και γυναικεία ουρλιαχτά.
Σύμφωνα με τις καταθέσεις του ζευγαριού, η 41χρονη επιτέθηκε στη γυναίκα με μαχαίρι. Τότε ο σύντροφος της, πήρε ένα άλλο μαχαίρι από την κουζίνα, την μαχαίρωσε μία φορά και έπειτα την καταδίωξε.
Επτά δευτερόλεπτα αργότερα, στις 17:03:00, η 41χρονη εμφανίζεται ξανά στην κάμερα. Βγαίνει από το σπίτι, παίρνει το σακίδιο που είχε αφήσει προηγουμένως έξω από την είσοδο και αρχίζει να κατεβαίνει γρήγορα τα σκαλοπάτια.
Στις 17:03:03, τρία δευτερόλεπτα μετά, εμφανίζεται στην πόρτα ο 40χρονος.
Αυτή τη φορά βγαίνει από την κατοικία φορώντας μόνο μαύρο εσώρουχο. Κρατά μία ξύλινη καρέκλα και, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στη δικογραφία, στο δεξί του χέρι έχει ένα αντικείμενο που ομοιάζει με μαχαίρι.
Ο 40χρονος φωνάζει κάτι που δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό από την καταγραφή και πετά την καρέκλα προς την κατεύθυνση της 41χρονης, η οποία κατεβαίνει τα σκαλοπάτια. Αμέσως μετά αρχίζει να τρέχει πίσω της.
Από εκεί και πέρα οι αστυνομικοί δεν έχουν εικόνα για το τι ακολούθησε. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο άνδρας πέταξε μια γλάστρα στην γυναίκα και στη συνέχεια την ακινητοποίησε, ενώ η σύντροφός του καλούσε σε βοήθεια.
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