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Τρομακτικό βίντεο από το Σαν Ντιέγκο: 17χρονος πήδηξε από γκρεμό και έσκασε σε βράχο πριν καταλήξει στη θάλασσα
Τρομακτικό βίντεο από το Σαν Ντιέγκο: 17χρονος πήδηξε από γκρεμό και έσκασε σε βράχο πριν καταλήξει στη θάλασσα
Η βουτιά από την περιοχή Sunset Cliffs θεωρείται άκρως επικίνδυνη αλλά και παράνομη
Τρομακτικό ατύχημα με πρωταγωνιστή έναν 17χρονο σημειώθηκε στο Σαν Ντιέγκο την Κυριακή, όταν ο νεαρός επιχείρησε άλμα από γκρεμό με στόχο να κάνει μια εντυπωσιακή βουτιά στη θάλασσα.
Τα σχέδιά του, όμως, πήραν εντελώς διαφορετική τροπή όταν αντί για τη θάλασσα, χτύπησε πάνω σε έναν βράχο στην περιοχή Sunset Cliffs.
Αφού ο 17χρονος κατέληξε στο νερό, ένα άτομο βούτηξε στη θάλασσα για να τον σώσει, με ασθενοφόρο να τον μεταφέρει σε κοντινό νοσοκομείο.
Εκπρόσωπος της πυροσβεστικής επισήμανε τους κινδύνους του άλματος από τον συγκεκριμένο γκρεμό. Όπως δήλωσε στην Daily Mail «δεν είναι μόνο εξαιρετικά επικίνδυνο, αλλά και παράνομο στο Σαν Ντιέγκο» καθώς o δημοτικός κώδικας απαγορεύει το άλμα στον Ειρηνικό Ωκεανό ή στον κόλπο Mission από φυσικά ή ανθρωπογενή σημεία που βρίσκονται σε ύψος μεγαλύτερο του 1,5 μέτρου πάνω από το νερό.
Σύμφωνα με έκθεση, από το 2005 έως το 2017 είχαν καταγραφεί 19 θάνατοι και 49 σοβαρά τραυματισμοί από βουτιές στην περιοχή Sunset Cliffs, η οποία - παρά τον νόμο - παραμένει ένα συχνό σημείο κατάδυσης για τους ντόπιους και τους επισκέπτες.
Τα σχέδιά του, όμως, πήραν εντελώς διαφορετική τροπή όταν αντί για τη θάλασσα, χτύπησε πάνω σε έναν βράχο στην περιοχή Sunset Cliffs.
@protothema.gr
‼️ Τρομακτικό ατύχημα με πρωταγωνιστή έναν 17χρονο σημειώθηκε στο Σαν Ντιέγκο την Κυριακή, όταν ο νεαρός επιχείρησε άλμα από γκρεμό με στόχο να κάνει μια εντυπωσιακή βουτιά στη θάλασσα. ▪️Τα σχέδιά του, όμως, πήραν εντελώς διαφορετική τροπή όταν αντί για τη θάλασσα, χτύπησε πάνω σε έναν βράχο στην περιοχή Sunset Cliffs. @Breaking9111 #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Αφού ο 17χρονος κατέληξε στο νερό, ένα άτομο βούτηξε στη θάλασσα για να τον σώσει, με ασθενοφόρο να τον μεταφέρει σε κοντινό νοσοκομείο.
Εκπρόσωπος της πυροσβεστικής επισήμανε τους κινδύνους του άλματος από τον συγκεκριμένο γκρεμό. Όπως δήλωσε στην Daily Mail «δεν είναι μόνο εξαιρετικά επικίνδυνο, αλλά και παράνομο στο Σαν Ντιέγκο» καθώς o δημοτικός κώδικας απαγορεύει το άλμα στον Ειρηνικό Ωκεανό ή στον κόλπο Mission από φυσικά ή ανθρωπογενή σημεία που βρίσκονται σε ύψος μεγαλύτερο του 1,5 μέτρου πάνω από το νερό.
Σύμφωνα με έκθεση, από το 2005 έως το 2017 είχαν καταγραφεί 19 θάνατοι και 49 σοβαρά τραυματισμοί από βουτιές στην περιοχή Sunset Cliffs, η οποία - παρά τον νόμο - παραμένει ένα συχνό σημείο κατάδυσης για τους ντόπιους και τους επισκέπτες.
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