Τρομακτικό βίντεο από το Σαν Ντιέγκο: 17χρονος πήδηξε από γκρεμό και έσκασε σε βράχο πριν καταλήξει στη θάλασσα

‼️ Τρομακτικό ατύχημα με πρωταγωνιστή έναν 17χρονο σημειώθηκε στο Σαν Ντιέγκο την Κυριακή, όταν ο νεαρός επιχείρησε άλμα από γκρεμό με στόχο να κάνει μια εντυπωσιακή βουτιά στη θάλασσα. ▪️Τα σχέδιά του, όμως, πήραν εντελώς διαφορετική τροπή όταν αντί για τη θάλασσα, χτύπησε πάνω σε έναν βράχο στην περιοχή Sunset Cliffs. @Breaking9111 #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece