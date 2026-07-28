Ο Μητσιάς απήγγειλε τον «Γιάννη τον φονιά» του Γκάτσου επειδή ο γιος του Χατζιδάκι απαγόρευσε να τον τραγουδήσει, «αίσχος» φώναξαν θεατές στο Δίον

«Είναι πρώτη φορά μετά από το 1977 που το τραγούδι αυτό γράφτηκε για μένα από τον Γκάτσο και τον Μάνο Χατζιδάκι, που δεν το τραγουδάω αλλά το απαγγέλλω» είπε ο Μανώλης Μητσιάς