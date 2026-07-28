Ο Μητσιάς απήγγειλε τον «Γιάννη τον φονιά» του Γκάτσου επειδή ο γιος του Χατζιδάκι απαγόρευσε να τον τραγουδήσει, «αίσχος» φώναξαν θεατές στο Δίον
Ο Μητσιάς απήγγειλε τον «Γιάννη τον φονιά» του Γκάτσου επειδή ο γιος του Χατζιδάκι απαγόρευσε να τον τραγουδήσει, «αίσχος» φώναξαν θεατές στο Δίον
«Είναι πρώτη φορά μετά από το 1977 που το τραγούδι αυτό γράφτηκε για μένα από τον Γκάτσο και τον Μάνο Χατζιδάκι, που δεν το τραγουδάω αλλά το απαγγέλλω» είπε ο Μανώλης Μητσιάς
Από ένα απρόοπτο σημαδεύτηκε η συναυλία με τον Μανώλη Μητσιά σε τραγούδια του Νίκου Γκάτσου στο Δίον της Πιερίας την Κυριακή καθώς, όπως ανακοινώθηκε από μικροφώνου, ο γιος του Μάνου Χατζιδάκι, Γιώργος, δεν έδωσε την άδεια να παρουσιαστούν τραγούδια του μεγάλου στιχουργού σε μουσική του πατέρα του.
Αποτέλεσμα ήταν ο Μανώλης Μητσιάς, όπως είπε ο ίδιος, να υποχρεωθεί για πρώτη φορά στα 50 χρόνια που τραγουδάει το «Γιάννης ο φονιάς», να απαγγείλει το συγκεκριμένο τραγούδι.
Μιλώντας στο κοινό, η Αγαθή Δημητρούκα, διαχειρίστρια του έργου του Νίκου Γκάτσου και επιμελήτρια του προγράμματος της συναυλίας, διάβασε το ηλεκτρονικό μήνυμα που έλαβε στις 3 Ιουλίου.
Στο μήνυμα ο εκπρόσωπος της πλευράς του Γιώργου Χατζιδάκι ανάφερε, μεταξύ άλλων, ότι «οι λόγοι έχουν να κάνουν κυρίως με το γεγονός ότι το έτος 2026 έχει ανακηρυχθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ως αφιερωματικό έτος για τον Μάνο Χατζιδάκι και στο πλαίσιο αυτό οι συναυλίες, οι παραστάσεις και γενικότερα οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν με τη δημόσια εκτέλεση μουσικών έργων του Μάνου Χατζιδάκι είναι απολύτως συγκεκριμένες και έχουν ήδη σχεδιαστεί και εγκριθεί αποκλειστικά από την ομάδα του κυρίου Γιώργου Χατζιδάκι».
Στο άκουσμα του μηνύματος κάποιοι από τους θεατές φώναξαν «αίσχος», με την κυρία Δημητρούκα να προσθέτει ότι «η εν λόγω απαγόρευση εστάλη με εξώδικο δήλωση στην παραγωγό εταιρεία της συναυλίας. Τα συμπεράσματα δικά σας».
«Τώρα θα ζήσουμε όλοι μια σπάνια στιγμή. Ο Μανώλης Μητσιάς δεν θα τραγουδήσει τον Γιάννη το φονιά αλλά θα τον απαγγείλει» με τον δημοφιλή τραγουδιστή να σημειώνει από την πλευρά του ότι «είναι πρώτη φορά μετά από το 1977 που το τραγούδι αυτό γράφτηκε για μένα από τον Γκάτσο και τον Μάνο Χατζιδάκι που δεν το τραγουδάω, το απαγγέλω».
Σύμφωνα με πληροφορίες του Voria.gr, το Υπουργείο Πολιτισμού όταν ρωτήθηκε για τον ισχυρισμό της πλευράς Χατζιδάκι ότι επειδή το 2026 είναι «Αφιερωματικό έτος στον Χατζιδάκι» αλλάζει κάτι στο καθεστώς διαχείρισης των έργων του συνθέτη απάντησε «η ανακήρυξη του 2026 ως "Αφιερωματικού έτους στον Χατζιδάκι" δεν συνιστά, αφ’ εαυτής, νόμιμο έρεισμα για τη μεταβολή του καθεστώτος διαχείρισης ή αδειοδότησης σύνθετων έργων ή έργων κοινής δημιουργίας του συνθέτη Μάνου Χατζιδάκι και του στιχουργού Νίκου Γκάτσου, ούτε για την καθιέρωση αποκλειστικού μηχανισμού έγκρισης όλων των δημόσιων εκτελέσεών τους κατά τη διάρκεια του αφιερωματικού έτους».
Αποτέλεσμα ήταν ο Μανώλης Μητσιάς, όπως είπε ο ίδιος, να υποχρεωθεί για πρώτη φορά στα 50 χρόνια που τραγουδάει το «Γιάννης ο φονιάς», να απαγγείλει το συγκεκριμένο τραγούδι.
Μιλώντας στο κοινό, η Αγαθή Δημητρούκα, διαχειρίστρια του έργου του Νίκου Γκάτσου και επιμελήτρια του προγράμματος της συναυλίας, διάβασε το ηλεκτρονικό μήνυμα που έλαβε στις 3 Ιουλίου.
Στο μήνυμα ο εκπρόσωπος της πλευράς του Γιώργου Χατζιδάκι ανάφερε, μεταξύ άλλων, ότι «οι λόγοι έχουν να κάνουν κυρίως με το γεγονός ότι το έτος 2026 έχει ανακηρυχθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ως αφιερωματικό έτος για τον Μάνο Χατζιδάκι και στο πλαίσιο αυτό οι συναυλίες, οι παραστάσεις και γενικότερα οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν με τη δημόσια εκτέλεση μουσικών έργων του Μάνου Χατζιδάκι είναι απολύτως συγκεκριμένες και έχουν ήδη σχεδιαστεί και εγκριθεί αποκλειστικά από την ομάδα του κυρίου Γιώργου Χατζιδάκι».
Στο άκουσμα του μηνύματος κάποιοι από τους θεατές φώναξαν «αίσχος», με την κυρία Δημητρούκα να προσθέτει ότι «η εν λόγω απαγόρευση εστάλη με εξώδικο δήλωση στην παραγωγό εταιρεία της συναυλίας. Τα συμπεράσματα δικά σας».
«Τώρα θα ζήσουμε όλοι μια σπάνια στιγμή. Ο Μανώλης Μητσιάς δεν θα τραγουδήσει τον Γιάννη το φονιά αλλά θα τον απαγγείλει» με τον δημοφιλή τραγουδιστή να σημειώνει από την πλευρά του ότι «είναι πρώτη φορά μετά από το 1977 που το τραγούδι αυτό γράφτηκε για μένα από τον Γκάτσο και τον Μάνο Χατζιδάκι που δεν το τραγουδάω, το απαγγέλω».
Σύμφωνα με πληροφορίες του Voria.gr, το Υπουργείο Πολιτισμού όταν ρωτήθηκε για τον ισχυρισμό της πλευράς Χατζιδάκι ότι επειδή το 2026 είναι «Αφιερωματικό έτος στον Χατζιδάκι» αλλάζει κάτι στο καθεστώς διαχείρισης των έργων του συνθέτη απάντησε «η ανακήρυξη του 2026 ως "Αφιερωματικού έτους στον Χατζιδάκι" δεν συνιστά, αφ’ εαυτής, νόμιμο έρεισμα για τη μεταβολή του καθεστώτος διαχείρισης ή αδειοδότησης σύνθετων έργων ή έργων κοινής δημιουργίας του συνθέτη Μάνου Χατζιδάκι και του στιχουργού Νίκου Γκάτσου, ούτε για την καθιέρωση αποκλειστικού μηχανισμού έγκρισης όλων των δημόσιων εκτελέσεών τους κατά τη διάρκεια του αφιερωματικού έτους».
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