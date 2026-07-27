Πώς η μαφία της Κρήτης «διαφήμιζε» το οπλοστάσιό της: Ο τιμοκατάλογος στα SMS, βίντεο από μπαλωθιές με καλάσνικοφ, δεσμίδες χρημάτων και σφαίρες

Αξιοποιούσαν πλήρως την τεχνολογία και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Οι αποκαλύψεις φωτίζουν τον τρόπο λειτουργίας της εγκληματικής οργάνωσης και τοναξιοποιώντας την τεχνολογία και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων για την προώθηση του παράνομου οπλισμού της, μέχρι την εξάρθρωσή της από τις αρμόδιες υπηρεσίες.Στο αποκλειστικό βιντεοληπτικό υλικό που παρουσιάζεται, καταγράφονται χαρακτηριστικές στιγμές από τέτοιες εκδηλώσεις, όπου οι πυροβολισμοί και η επίδειξη πολεμικών όπλων μετατρέπονται, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, σε μέσο προβολής της εγκληματικής δράσης του κυκλώματος.Παράλληλα, το υλικό που ανασύρθηκε περιλαμβάνειΙδιαίτερη εντύπωση προκαλούν οι φωτογραφίες και τα βίντεο με εκατοντάδες όπλα – πιστόλια, αυτόματα και άλλα βαρέα όπλα –Στα ανακτημένα νήματα συνομιλιών φαίνονται ξεκάθαρα, ενώ σε ορισμένα μηνύματα επίδοξοι αγοραστές διαπραγματεύονται καλύτερη τιμή ακόμη και για παρτίδες 50.000 σφαιρών. Τα μέλη της «μαφίας» έστελναν φωτογραφίες και βίντεο των όπλων στους ενδιαφερόμενους, μετατρέποντας τις εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων σε ένα παράνομο ηλεκτρονικό «κατάστημα» όπλων.Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που βρέθηκαν στα κινητά – ακόμη και αυτά που είχαν διαγραφεί – δείχνουν μέλη της οργάνωσης να κινούνται με άνεση, συχνά σε δημόσιους χώρους, προβάλλοντας μια εικόνα κυριαρχίας και ατιμωρησίας.Οι έρευνες συνεχίζονται. Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, αξιοποιεί κάθε ψηφιακό ίχνος.