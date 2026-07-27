Πώς η μαφία της Κρήτης «διαφήμιζε» το οπλοστάσιό της: Ο τιμοκατάλογος στα SMS, βίντεο από μπαλωθιές με καλάσνικοφ, δεσμίδες χρημάτων και σφαίρες
Πώς η μαφία της Κρήτης «διαφήμιζε» το οπλοστάσιό της: Ο τιμοκατάλογος στα SMS, βίντεο από μπαλωθιές με καλάσνικοφ, δεσμίδες χρημάτων και σφαίρες
Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ενημέρωναν άμεσα το πελατολόγιό τους για τις νέες παραλαβές - Οι τιμές κυμαίνονταν από 500 έως 2.000 ευρώ, ενώ ακριβότερα ήταν τα καινούργια καλάσνικοφ και άλλα πυροβόλα όπλα
Σαν να επρόκειτο για νόμιμο ηλεκτρονικό κατάστημα, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που έχει εξαρθρωθεί και των οποίων βασικά στελέχη βρίσκονται πλέον προφυλακισμένα, φέρονται να χρησιμοποιούσαν κινητά τηλέφωνα και εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων για να προωθούν το παράνομο «εμπόρευμα» τους σε υποψήφιους αγοραστές.
Ένα χρόνο μετά τη μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, που οδήγησε στην εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης γνωστής ως «μαφία της Κρήτης», νέο υλικό έρχεται στο φως. Πρόκειται για φωτογραφίες και βίντεο που ανασύρθηκαν από ψηφιακά αρχεία και κινητά τηλέφωνα μελών της οργάνωσης – ακόμη και από αρχεία που είχαν διαγραφεί. Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών κατάφερε να ανακτήσει το υλικό αυτό, το οποίο πλέον εντάσσεται στη δικογραφία και αποκαλύπτει με ωμότητα τον τρόπο δράσης, τον φόβο και την αίσθηση ατιμωρησίας που καλλιεργούσε η ομάδα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι ενδιαφερόμενοι λάμβαναν φωτογραφίες των όπλων, πληροφορίες για τον τύπο τους, το χρώμα, την κατάστασή τους, ακόμη και τον αριθμό των φυσιγγίων που θα παραλάμβαναν μαζί με κάθε όπλο. Οι τιμές, σύμφωνα με τη δικογραφία, κυμαίνονταν από περίπου 500 έως 2.000 ευρώ, ενώ τα ακριβότερα ήταν τα καινούργια καλάσνικοφ και άλλα πυροβόλα όπλα υψηλής αξίας.
Οι φωτογραφίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία και παρουσιάζονται στο ρεπορτάζ αποτυπώνουν δεκάδες πυροβόλα όπλα και χιλιάδες φυσίγγια, τα οποία, σύμφωνα με τις Αρχές, ήταν διαθέσιμα προς διάθεση στο παράνομο δίκτυο.
Οι σκηνές αυτές, που έχουν καταγραφεί σε βίντεο τα οποία βρίσκονται στη διάθεση των διωκτικών αρχών, φέρονται να λειτουργούσαν ως μια ιδιότυπη επίδειξη ισχύος αλλά και ως έμμεση «διαφήμιση» του παράνομου οπλισμού προς υποψήφιους αγοραστές, προβάλλοντας ότι τα όπλα ήταν πλήρως λειτουργικά.
Ένα χρόνο μετά τη μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, που οδήγησε στην εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης γνωστής ως «μαφία της Κρήτης», νέο υλικό έρχεται στο φως. Πρόκειται για φωτογραφίες και βίντεο που ανασύρθηκαν από ψηφιακά αρχεία και κινητά τηλέφωνα μελών της οργάνωσης – ακόμη και από αρχεία που είχαν διαγραφεί. Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών κατάφερε να ανακτήσει το υλικό αυτό, το οποίο πλέον εντάσσεται στη δικογραφία και αποκαλύπτει με ωμότητα τον τρόπο δράσης, τον φόβο και την αίσθηση ατιμωρησίας που καλλιεργούσε η ομάδα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι ενδιαφερόμενοι λάμβαναν φωτογραφίες των όπλων, πληροφορίες για τον τύπο τους, το χρώμα, την κατάστασή τους, ακόμη και τον αριθμό των φυσιγγίων που θα παραλάμβαναν μαζί με κάθε όπλο. Οι τιμές, σύμφωνα με τη δικογραφία, κυμαίνονταν από περίπου 500 έως 2.000 ευρώ, ενώ τα ακριβότερα ήταν τα καινούργια καλάσνικοφ και άλλα πυροβόλα όπλα υψηλής αξίας.
Ενημέρωναν άμεσα το πελατολόγιό τους για τις νέες παραλαβέςΗ επικοινωνία της Μαφίας της Κρήτης γινόταν με τρόπο που επέτρεπε στα μέλη του κυκλώματος να ενημερώνουν άμεσα το πελατολόγιό τους για νέες «παραλαβές», διατηρώντας συνεχή επαφή με υποψήφιους αγοραστές και προωθώντας το παράνομο οπλοστάσιό τους με χαρακτηριστική ευκολία.
Οι φωτογραφίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία και παρουσιάζονται στο ρεπορτάζ αποτυπώνουν δεκάδες πυροβόλα όπλα και χιλιάδες φυσίγγια, τα οποία, σύμφωνα με τις Αρχές, ήταν διαθέσιμα προς διάθεση στο παράνομο δίκτυο.
Σε γάμους και βαπτίσεις έψαχναν νέους αγοραστέςΙδιαίτερη εντύπωση προκαλεί και ο τρόπος με τον οποίο, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης επιχειρούσαν να ενισχύσουν τη φήμη τους. Σε κοινωνικές εκδηλώσεις, όπως γάμους και βαπτίσεις, εμφανίζονταν κρατώντας πολεμικά όπλα και προχωρούσαν σε άσκοπους πυροβολισμούς στον αέρα, επιδεικνύοντας τον οπλισμό τους μπροστά σε δεκάδες παρευρισκόμενους.
Οι σκηνές αυτές, που έχουν καταγραφεί σε βίντεο τα οποία βρίσκονται στη διάθεση των διωκτικών αρχών, φέρονται να λειτουργούσαν ως μια ιδιότυπη επίδειξη ισχύος αλλά και ως έμμεση «διαφήμιση» του παράνομου οπλισμού προς υποψήφιους αγοραστές, προβάλλοντας ότι τα όπλα ήταν πλήρως λειτουργικά.
Αξιοποιούσαν πλήρως την τεχνολογία και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσηςΟι αποκαλύψεις φωτίζουν τον τρόπο λειτουργίας της εγκληματικής οργάνωσης και τον βαθμό οργάνωσης που είχε αναπτύξει, αξιοποιώντας την τεχνολογία και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων για την προώθηση του παράνομου οπλισμού της, μέχρι την εξάρθρωσή της από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Στο αποκλειστικό βιντεοληπτικό υλικό που παρουσιάζεται, καταγράφονται χαρακτηριστικές στιγμές από τέτοιες εκδηλώσεις, όπου οι πυροβολισμοί και η επίδειξη πολεμικών όπλων μετατρέπονται, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, σε μέσο προβολής της εγκληματικής δράσης του κυκλώματος.
Παράλληλα, το υλικό που ανασύρθηκε περιλαμβάνει στιγμιότυπα από την καθημερινή εγκληματική δραστηριότητα: παραδόσεις ναρκωτικών σε κεντρικούς δρόμους των Χανίων, συναντήσεις και δοσοληψίες. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν οι φωτογραφίες και τα βίντεο με εκατοντάδες όπλα – πιστόλια, αυτόματα και άλλα βαρέα όπλα – τα οποία τα μέλη της οργάνωσης διαφήμιζαν και πωλούσαν μέσω εφαρμογών όπως το WhatsApp και άλλα μηνύματα.
Στα ανακτημένα νήματα συνομιλιών φαίνονται ξεκάθαρα οι τιμές για κάθε όπλο, ενώ σε ορισμένα μηνύματα επίδοξοι αγοραστές διαπραγματεύονται καλύτερη τιμή ακόμη και για παρτίδες 50.000 σφαιρών. Τα μέλη της «μαφίας» έστελναν φωτογραφίες και βίντεο των όπλων στους ενδιαφερόμενους, μετατρέποντας τις εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων σε ένα παράνομο ηλεκτρονικό «κατάστημα» όπλων.
Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που βρέθηκαν στα κινητά – ακόμη και αυτά που είχαν διαγραφεί – δείχνουν μέλη της οργάνωσης να κινούνται με άνεση, συχνά σε δημόσιους χώρους, προβάλλοντας μια εικόνα κυριαρχίας και ατιμωρησίας.
Δείτε φωτογραφίες:
Οι έρευνες συνεχίζονται. Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, αξιοποιεί κάθε ψηφιακό ίχνος.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα