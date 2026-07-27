Μία ημέρα ακόμη στην Ισπανία τα ελληνικά Canadair, επιστρέφουν λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιών
Μία ημέρα ακόμη στην Ισπανία τα ελληνικά Canadair, επιστρέφουν λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιών
Μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού η παράταση της ελληνικής αποστολής πυρόσβεσης
Η Ελλάδα παρατείνει για μία ημέρα την αποστολή των εναέριων μέσων στην Ισπανία, μετά σχετικό αίτημα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Συντονισμού Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης (ERCC), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (UCPM). Ωστόσο, η επιστροφή τους κρίθηκε απαραίτητη ενόψει της επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών που αναμένεται στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες, καθώς σύμφωνα με τις προβλέψεις από την Παρασκευή αναμένονται ισχυροί άνεμοι, που θα φτάσουν έως 8 μποφόρ, ενώ θα επιμείνουν οι υψηλές θερμοκρασίες
Σύμφωνα με την ενημέρωση των Αρχών, η ελληνική κυβέρνηση αποδέχθηκε την παράταση της αποστολής για ακόμη μία ημέρα, έπειτα από αξιολόγηση των τελευταίων μετεωρολογικών δεδομένων και των επιχειρησιακών αναγκών της χώρας. Η σχετική πρόταση έγινε δεκτή από το ERCC. Η απόφαση για περιορισμένη παράταση της αποστολής συνδέεται με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, σύμφωνα με τις οποίες από την Παρασκευή 31 Ιουλίου έως και την Κυριακή 2 Αυγούστου αναμένονται ισχυροί βόρειοι άνεμοι, που κατά τόπους θα φτάσουν τα 7 έως 8 μποφόρ, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες θα επιμείνουν κυρίως στη δυτική και βόρεια Ελλάδα.
Οι συνθήκες αυτές αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών, γεγονός που καθιστά αναγκαία την επιστροφή των ελληνικών εναέριων μέσων, ώστε να βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την κάλυψη των αναγκών της χώρας.
Βάσει του αρχικού επιχειρησιακού προγραμματισμού, η ελληνική αποστολή στην Ισπανία επρόκειτο να ολοκληρωθεί την Τρίτη 28 Ιουλίου, με την επιστροφή των εναέριων μέσων στην Ελλάδα να έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026. Η νέα απόφαση μεταθέτει την ολοκλήρωση της αποστολής κατά μία ημέρα.
Με τη συμμετοχή της στις επιχειρήσεις κατάσβεσης στην Ισπανία, η Ελλάδα συνεχίζει να συμβάλλει ενεργά στην αντιμετώπιση μεγάλων φυσικών καταστροφών μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια στις χώρες που δοκιμάζονται από εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές.
Παράλληλα, οι ελληνικές αρχές επισημαίνουν ότι η διεθνής αυτή συνδρομή υλοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η επιχειρησιακή ετοιμότητα της χώρας, καθώς η επιστροφή των εναέριων μέσων προγραμματίστηκε εγκαίρως ενόψει της αυξημένης επικινδυνότητας που αναμένεται να επικρατήσει στην ελληνική επικράτεια τις επόμενες ημέρες.
Σύμφωνα με την ενημέρωση των Αρχών, η ελληνική κυβέρνηση αποδέχθηκε την παράταση της αποστολής για ακόμη μία ημέρα, έπειτα από αξιολόγηση των τελευταίων μετεωρολογικών δεδομένων και των επιχειρησιακών αναγκών της χώρας. Η σχετική πρόταση έγινε δεκτή από το ERCC. Η απόφαση για περιορισμένη παράταση της αποστολής συνδέεται με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, σύμφωνα με τις οποίες από την Παρασκευή 31 Ιουλίου έως και την Κυριακή 2 Αυγούστου αναμένονται ισχυροί βόρειοι άνεμοι, που κατά τόπους θα φτάσουν τα 7 έως 8 μποφόρ, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες θα επιμείνουν κυρίως στη δυτική και βόρεια Ελλάδα.
Οι συνθήκες αυτές αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών, γεγονός που καθιστά αναγκαία την επιστροφή των ελληνικών εναέριων μέσων, ώστε να βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την κάλυψη των αναγκών της χώρας.
Βάσει του αρχικού επιχειρησιακού προγραμματισμού, η ελληνική αποστολή στην Ισπανία επρόκειτο να ολοκληρωθεί την Τρίτη 28 Ιουλίου, με την επιστροφή των εναέριων μέσων στην Ελλάδα να έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026. Η νέα απόφαση μεταθέτει την ολοκλήρωση της αποστολής κατά μία ημέρα.
Με τη συμμετοχή της στις επιχειρήσεις κατάσβεσης στην Ισπανία, η Ελλάδα συνεχίζει να συμβάλλει ενεργά στην αντιμετώπιση μεγάλων φυσικών καταστροφών μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια στις χώρες που δοκιμάζονται από εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές.
Παράλληλα, οι ελληνικές αρχές επισημαίνουν ότι η διεθνής αυτή συνδρομή υλοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η επιχειρησιακή ετοιμότητα της χώρας, καθώς η επιστροφή των εναέριων μέσων προγραμματίστηκε εγκαίρως ενόψει της αυξημένης επικινδυνότητας που αναμένεται να επικρατήσει στην ελληνική επικράτεια τις επόμενες ημέρες.
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