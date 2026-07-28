Το χιουμοριστικό βίντεο της Ντορέττας Παπαδημητρίου με τις πόζες του Γιώργου Γεροντιδάκη στον αέρα
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Ντορέττα Παπαδημητρίου Γιώργος Γεροντιδάκης

Το χιουμοριστικό βίντεο της Ντορέττας Παπαδημητρίου με τις πόζες του Γιώργου Γεροντιδάκη στον αέρα

Το ζευγάρι βρίσκεται στην Πάρο για διακοπές και απαθανάτισε ένα αστείο στιγμιότυπο δίπλα σε πισίνα

Το χιουμοριστικό βίντεο της Ντορέττας Παπαδημητρίου με τις πόζες του Γιώργου Γεροντιδάκη στον αέρα
Ιωάννα Μαρίνου
20 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα βίντεο ανέβασε η Ντορέττα Παπαδημητρίου από τις διακοπές της με τον Γιώργο Γεροντιδάκη, ενώ βρίσκονταν δίπλα σε πισίνα, με τον ηθοποιό να καταλήγει στην αγκαλιά της συντρόφου του.

Ο Γιώργος Γεροντιδάκης, όπως φαίνεται στην ανάρτηση της ηθοποιού στο TikTok, χοροπηδάει στον αέρα και παίρνει πόζες, μέχρι να φτάσει στη Ντορέττα Παπαδημητρίου και στη συνέχεια, με τη βοήθεια του μοντάζ φαίνεται σαν να αιωρείται. Στο τέλος του βίντεο, οι δυο τους γελούν με την προσπάθειά τους και αποχωρούν.

Δείτε το βίντεο

@dorettapapadimitr #fyp @gerontidakis_giorgos ♬ оригинальный звук - Павловы

Το ζευγάρι βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στην Πάρο και μοιράζεται στα social media διάφορες στιγμές του. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Γιώργος Γεροντιδάκης έκανε ένα Instagram story, στο οποίο εμφανίζεται ξαπλωμένος στην άμμο μαζί με την Ντορέττα Παπαδημητρίου. Ο ηθοποιός συνόδευσε τη φωτογραφία τους με το τραγούδι των Φατμέ «Το Καλοκαιράκι».

Το χιουμοριστικό βίντεο της Ντορέττας Παπαδημητρίου με τις πόζες του Γιώργου Γεροντιδάκη στον αέρα
Ιωάννα Μαρίνου
20 ΣΧΟΛΙΑ

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