Συναινετικό διαζύγιο του Παναγιώτη Στάθη με τον ΑΝΤ1
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Παναγιώτης Στάθης ANT1

Συναινετικό διαζύγιο του Παναγιώτη Στάθη με τον ΑΝΤ1

Ο δημοσιογράφος αποχωρεί από τον σταθμό του Αμαρουσίου

Συναινετικό διαζύγιο του Παναγιώτη Στάθη με τον ΑΝΤ1
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Δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία η απόφαση του Παναγιώτη Στάθη να αποχωρήσει από τον ΑΝΤ1.

Εδώ και αρκετές εβδομάδες και από τη στιγμή που ο Βασίλης Παπαδρόσος ανέλαβε την Γενική Διεύθυνση Ειδήσεων και Ενημέρωσης του σταθμού με στόχο την ανανέωση και σημαντικές αλλαγές, είχε αρχίσει να κυκλοφορεί έντονα πως ο δημοσιογράφος ενδεχομένως να μην ήταν στα πλάνα για την επόμενη σεζόν του «Καλημέρα Ελλάδα», κάτι που επιβεβαιώθηκε και στην πορεία.

Δίχως να διαταραχθούν οι σχέσεις των δύο πλευρών, αποφασίστηκε να λυθεί το συμβόλαιο του Παναγιώτη Στάθη με τον σταθμό, κοινή συναινέσει, το οποίο είχε ακόμη έναν χρόνο διάρκεια. Όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, αν και επίσημα δεν έχει ανακοινωθεί, ο ένας εκ των παρουσιαστών του «Καλημέρα Ελλάδα» την επόμενη σεζόν θα είναι ο Άκης Παυλόπουλος, ο οποίος ολοκληρώνει τη συνεργασία του με τον ΣΚΑΪ.

Σε ό,τι αφορά στην επόμενη ημέρα για τον Παναγιώτη Στάθη, σύμφωνα με πληροφορίες, ο δημοσιογράφος έχει ήδη αρχίσει συζητήσεις με άλλους σταθμούς, προκειμένου να αναλάβει την παρουσίαση ενημερωτικής εκπομπής και δελτίου ειδήσεων.
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