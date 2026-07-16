Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Συναινετικό διαζύγιο του Παναγιώτη Στάθη με τον ΑΝΤ1
Συναινετικό διαζύγιο του Παναγιώτη Στάθη με τον ΑΝΤ1
Ο δημοσιογράφος αποχωρεί από τον σταθμό του Αμαρουσίου
Δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία η απόφαση του Παναγιώτη Στάθη να αποχωρήσει από τον ΑΝΤ1.
Εδώ και αρκετές εβδομάδες και από τη στιγμή που ο Βασίλης Παπαδρόσος ανέλαβε την Γενική Διεύθυνση Ειδήσεων και Ενημέρωσης του σταθμού με στόχο την ανανέωση και σημαντικές αλλαγές, είχε αρχίσει να κυκλοφορεί έντονα πως ο δημοσιογράφος ενδεχομένως να μην ήταν στα πλάνα για την επόμενη σεζόν του «Καλημέρα Ελλάδα», κάτι που επιβεβαιώθηκε και στην πορεία.
Δίχως να διαταραχθούν οι σχέσεις των δύο πλευρών, αποφασίστηκε να λυθεί το συμβόλαιο του Παναγιώτη Στάθη με τον σταθμό, κοινή συναινέσει, το οποίο είχε ακόμη έναν χρόνο διάρκεια. Όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, αν και επίσημα δεν έχει ανακοινωθεί, ο ένας εκ των παρουσιαστών του «Καλημέρα Ελλάδα» την επόμενη σεζόν θα είναι ο Άκης Παυλόπουλος, ο οποίος ολοκληρώνει τη συνεργασία του με τον ΣΚΑΪ.
Σε ό,τι αφορά στην επόμενη ημέρα για τον Παναγιώτη Στάθη, σύμφωνα με πληροφορίες, ο δημοσιογράφος έχει ήδη αρχίσει συζητήσεις με άλλους σταθμούς, προκειμένου να αναλάβει την παρουσίαση ενημερωτικής εκπομπής και δελτίου ειδήσεων.
Εδώ και αρκετές εβδομάδες και από τη στιγμή που ο Βασίλης Παπαδρόσος ανέλαβε την Γενική Διεύθυνση Ειδήσεων και Ενημέρωσης του σταθμού με στόχο την ανανέωση και σημαντικές αλλαγές, είχε αρχίσει να κυκλοφορεί έντονα πως ο δημοσιογράφος ενδεχομένως να μην ήταν στα πλάνα για την επόμενη σεζόν του «Καλημέρα Ελλάδα», κάτι που επιβεβαιώθηκε και στην πορεία.
Δίχως να διαταραχθούν οι σχέσεις των δύο πλευρών, αποφασίστηκε να λυθεί το συμβόλαιο του Παναγιώτη Στάθη με τον σταθμό, κοινή συναινέσει, το οποίο είχε ακόμη έναν χρόνο διάρκεια. Όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, αν και επίσημα δεν έχει ανακοινωθεί, ο ένας εκ των παρουσιαστών του «Καλημέρα Ελλάδα» την επόμενη σεζόν θα είναι ο Άκης Παυλόπουλος, ο οποίος ολοκληρώνει τη συνεργασία του με τον ΣΚΑΪ.
Σε ό,τι αφορά στην επόμενη ημέρα για τον Παναγιώτη Στάθη, σύμφωνα με πληροφορίες, ο δημοσιογράφος έχει ήδη αρχίσει συζητήσεις με άλλους σταθμούς, προκειμένου να αναλάβει την παρουσίαση ενημερωτικής εκπομπής και δελτίου ειδήσεων.
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