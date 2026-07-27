Μητσοτάκης από Αυστρία: Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για τις τιμές στα καύσιμα, ευρωπαϊκά μέτρα αν ξεφύγει ξανά η κρίση
Μητσοτάκης από Αυστρία: Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για τις τιμές στα καύσιμα, ευρωπαϊκά μέτρα αν ξεφύγει ξανά η κρίση
«Αν φτάσουν στην Ευρώπη όσοι δεν δικαιούνται άσυλο στην ΕΕ θα επιστρέφουν στη χώρα τους» τόνισε ο πρωθυπουργός - Καγκελάριος Αυστρίας: Επιτυχημένο παράδειγμα μεταρρυθμίσεων η Ελλάδα, σας είμαστε ευγνώμονες για τον αγώνα κατά της παράνομης μετανάστευσης
Στην πίεση που ασκούν οι αυξημένες τιμές των καυσίμων στον πληθωρισμό και στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς εστίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχουν «εύκολες και μαγικές λύσεις» και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων ευρωπαϊκών παρεμβάσεων, εάν η κατάσταση στη Μέση Ανατολή επιδεινωθεί ξανά.
Στις κοινές δηλώσεις του με τον Αυστριακό καγκελάριο, Κρίστιαν Στόκε, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η άνοδος του πληθωρισμού δεν αποτελεί αποκλειστικά ελληνικό πρόβλημα, αλλά επηρεάζει συνολικά τις ευρωπαϊκές οικονομίες, καθώς η νέα ενεργειακή αναταραχή πέρασε γρήγορα στις τιμές των καυσίμων.
«Όλοι βρεθήκαμε με υψηλότερο πληθωρισμό από αυτόν που εκτιμούσαμε. Είναι αυστριακό, γερμανικό και ισπανικό πρόβλημα. Γιατί έγινε αυτό; Γιατί αυξήθηκαν οι τιμές των καυσίμων», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλησε, παράλληλα, να χαμηλώσει τον πήχη των προσδοκιών για οριζόντιες ή χωρίς κόστος παρεμβάσεις, τονίζοντας ότι «δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις». Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία στο μέτρο των δημοσιονομικών της δυνατοτήτων, με προτεραιότητα στους πιο ευάλωτους.
Στο πλαίσιο αυτό, υπενθύμισε την ήδη ανακοινωμένη έκτακτη επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο στο diesel για τον Αύγουστο, καθώς και τα πρόσθετα μέτρα στήριξης ύψους περίπου 800 εκατ. ευρώ που έχουν ληφθεί μέσα στο 2026 για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης.
Το βλέμμα του πρωθυπουργού, πάντως, στράφηκε και στην Ευρώπη. Παρότι εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος από την προσωρινή παύση των εχθροπραξιών, προειδοποίησε ότι μια νέα κλιμάκωση θα μπορούσε να επαναφέρει στο τραπέζι τη συζήτηση για κοινά μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
«Ελπίζω και εύχομαι να μη χρειαστεί να βρεθούμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και να συζητάμε για έκτακτα μέτρα στήριξης των ευρωπαϊκών κοινωνιών και των επιχειρήσεων, σε περίπτωση που τα πράγματα και πάλι ξεφύγουν», είπε.
Ο πρωθυπουργός συνέδεσε τη δυνατότητα της χώρας να παρεμβαίνει με τη δημοσιονομική της εικόνα, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα παράγει πρωτογενή πλεονάσματα και μειώνει το δημόσιο χρέος ταχύτερα από τις υπόλοιπες χώρες του ΟΟΣΑ. Το μήνυμα ήταν σαφές: στήριξη όπου χρειάζεται, αλλά χωρίς επιστροφή σε πολιτικές που θα έθεταν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα.
Στις κοινές δηλώσεις του με τον Αυστριακό καγκελάριο, Κρίστιαν Στόκε, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η άνοδος του πληθωρισμού δεν αποτελεί αποκλειστικά ελληνικό πρόβλημα, αλλά επηρεάζει συνολικά τις ευρωπαϊκές οικονομίες, καθώς η νέα ενεργειακή αναταραχή πέρασε γρήγορα στις τιμές των καυσίμων.
«Όλοι βρεθήκαμε με υψηλότερο πληθωρισμό από αυτόν που εκτιμούσαμε. Είναι αυστριακό, γερμανικό και ισπανικό πρόβλημα. Γιατί έγινε αυτό; Γιατί αυξήθηκαν οι τιμές των καυσίμων», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλησε, παράλληλα, να χαμηλώσει τον πήχη των προσδοκιών για οριζόντιες ή χωρίς κόστος παρεμβάσεις, τονίζοντας ότι «δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις». Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία στο μέτρο των δημοσιονομικών της δυνατοτήτων, με προτεραιότητα στους πιο ευάλωτους.
Στο πλαίσιο αυτό, υπενθύμισε την ήδη ανακοινωμένη έκτακτη επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο στο diesel για τον Αύγουστο, καθώς και τα πρόσθετα μέτρα στήριξης ύψους περίπου 800 εκατ. ευρώ που έχουν ληφθεί μέσα στο 2026 για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης.
Το βλέμμα του πρωθυπουργού, πάντως, στράφηκε και στην Ευρώπη. Παρότι εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος από την προσωρινή παύση των εχθροπραξιών, προειδοποίησε ότι μια νέα κλιμάκωση θα μπορούσε να επαναφέρει στο τραπέζι τη συζήτηση για κοινά μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
«Ελπίζω και εύχομαι να μη χρειαστεί να βρεθούμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και να συζητάμε για έκτακτα μέτρα στήριξης των ευρωπαϊκών κοινωνιών και των επιχειρήσεων, σε περίπτωση που τα πράγματα και πάλι ξεφύγουν», είπε.
Ο πρωθυπουργός συνέδεσε τη δυνατότητα της χώρας να παρεμβαίνει με τη δημοσιονομική της εικόνα, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα παράγει πρωτογενή πλεονάσματα και μειώνει το δημόσιο χρέος ταχύτερα από τις υπόλοιπες χώρες του ΟΟΣΑ. Το μήνυμα ήταν σαφές: στήριξη όπου χρειάζεται, αλλά χωρίς επιστροφή σε πολιτικές που θα έθεταν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα.
Τα μηνύματα για ενέργεια, μεταναστευτικό και ευρωπαϊκή άμυναΟ κ. Μητσοτάκης έστειλε, επίσης, μήνυμα ότι «δεν μπορεί να είναι η αδράνεια η απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στο ζήτημα της ενέργειας».
«Δεν μπορούμε να μιλάμε για μια πραγματικά ανταγωνιστική Ευρώπη όταν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις πληρώνουν ακριβά την ενέργεια. Σε μια θεωρητικά ενιαία αγορά υπάρχουν αποκλίσεις. Έχουμε δουλειά να κάνουμε στα ζητήματα των διασυνδέσεων. Είναι άδικο να επιβαρύνονται χώρες όπως η Ελλάδα και η Αυστρία που έχουν επενδύσει στις ΑΠΕ και να μην βλέπουμε τη μείωση στους τελικούς λογαριασμούς» είπε ο κ. Μητσοτάκης.
Όπως σημείωσε «η Ελλάδα έχει σχέδια να γίνει μια χώρα στο επίκεντρο διαδρόμων που προμηθεύουν φυσικό αέριο σε όλη την Ευρώπη. Η ενεργειακή ασφάλεια είναι και γεωπολιτική ασφάλεια».
Στο πλαίσιο αυτό ο Έλληνας πρωθυπουργός ζήτησε «η Ευρώπη να ενισχύσει την ευρωπαϊκή άμυνα και να φροντίσει για την επιχειρησιακή ετοιμότητα και να μην διστάσει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα της αμοιβαίας συνδρομής όπως προβλέπεται. Η αλληλεγγύη δεν μπορεί να είναι θεωρητική αλλά πρέπει να είναι ουσιαστική».
Ευχαριστώντας την Αυστρία για τη διαρκή στήριξη των ελληνικών θέσεων στο μεταναστευτικό, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι «μαζί με την Αυστρία καταφέραμε η προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων να είναι κοινή ευθύνη. Θυμάμαι τις δύσκολες ημέρες του Μαρτίου του 2020 οι αυστριακές δυνάμεις ήταν από τις πρώτες που μας προστάτευσαν και απέδειξαν ότι τα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία είναι σύνορα της Ευρώπης μςε την Τουρκία».
Με αφορμή, δε, την «πρόοδο που έχουμε κάνει με σημαντική μείωση αφίξεων παράνομων μεταναστών», ο Έλληνας πρωθυπουργός σημείωσε ότι «χρειαζόμαστε πιο αποτελεσματικό σύστημα επιστροφών, είναι καιρός για πιο γενναία βήματα. Αυτοί που δεν δικαιούνται άσυλο στην ΕΕ να το γνωρίζουν πριν το ταξίδι, να τους στείλουμε μήνυμα ότι αν φτάσουν στην Ευρώπη θα επιστρέψουν στις πατρίδες τους και αυτό πρέπει να είναι ευρωπαϊκό μήνυμα».
Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Μητσοτάκη είπε ότι «η Ελλάδα είναι εξαρχής σύμφωνη με το να εξετάσει μέτρα όπως τα return hub» στέλνοντας μήνυμα πως «αν γνωρίζεις ότι δεν δικαιούσαι άσυλο στην Ευρώπη και έρχεσαι μόνο για οικονομικούς λόγους η Ευρώπη θα κάνει ό,τι μπορεί για να σε επσιτρέψει στη χώρα που ξεκίνησες. Ταυτόχρονα πρέπει να δημιουργήσουμε μόνιμες οδούς για ασφαλή νόμιμη μετανάστευση με διακρατικές συμφωνίες. Αυτή η ισορροπία ανάμεσα σε μια ασφαλή φύλαξη των συνόρων και των επιστροφών και τους μόνιμους δρόμους νόμιμης μετανάστευσης είναι αναγκαία».
Ερωτηθείς, τέλος, για την ανταπόκριση του ευρωπαϊκού μηχανισμού στήριξης, ο Έλληνας πρωθυπουργός εξέφρασε την αλληλεγγύη του σε Γαλλία και Ισπανία «για τις mega-πυρκαγιές. Όταν φτάσουν σε τέτοια επίπεδα θερμοκρασίας είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Ο ενιαίος ευρωπαϊκός μηχανισμός έχει δουλέψει, είναι μια καλή ένδειξη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και σωστής κατανομής πόρων. Η Αυστρία έχει εντελώς διαφορετικό σύστημα πυρόσβεσης και πολιτικής προστασίας που βασίζεται σε εθελοντικές οργανώσεις. Εμείς φέτος έχουμε πάνω από 5.000 οργανωμένους εθελοντές. Θα χρειαστεί να κατανείμουμε περισσόστερους πόρους στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για τα μέτρα προσαρμογής απέναντι σε φαινόμενα κλιματικής κρίσης όπως πυρκαγιές, λειψυδρία κ.α.»
Αφού, δε, χαρακτήρισε Ελλάδα και Αυστρία ως «υπερδυνάμεις του τουρισμού», ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι «έχουμε πολλά να μάθουμε από την Αυστρία ειδικά στα ζητήματα της εκπαίδευσης και του ορεινού τουρισμού που είναι προτεραιότητα για τη χώρα μας».
Έπαινοι για την Ελλάδα από τον Καγκελάριο της ΑυστρίαςΓια ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων για το μεταναστευτικό, τα δυτικά βαλκάνια, τον τουρισμό, έκανε λόγο από την πλευρά του ο Καγκελάριος της Αυστρίας.
Ο Κρίστιαν Στόκε τόνισε, επίσης, ότι «είναι σημαντικός ο αγώνας κατά της παράνομης μετανάστευσης. Τα τελευταία χρόνια υπήρξε μεταστροφή της ευρωπαϊκής πολιτικής, το πρώτο 6μηνο του 2026 στην Αυστρία είχαμε περισσότερες επιστροφές από ό,τι αιτήσεις ασύλου» κάνοντας λόγο, επίσης, για «καθοριστικό ρόλο της Ελλάδας. Σας είμαστε ευγνώμωνες».
Όπως τόνισε «η προστασία των συνόρων δεν είναι μόνο εθνική ευθύνη. Θα συνδράμουμε όπως μπορούμε, έχουμε στείλει 15 Αυστριακούς αστυνομικούς στα πλαίσια της Frontex».
Ο κ. Στόκε έκανε λόγο επίσης ότι «το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση μας δίνει δυνατότητα να δημιουργήσουμε return hubs. Αυστρία και Ελλάδα μαζί με άλλες χώρες έχουν κοινό στόχο να δημιουργηθούν τα πρώτα μέσα στο 2027 στα πλαίσια της Ελληνικής προεδρίας».
Ο Αυστριακός Καγκελάριος αναφέρθηκε, ακόμα, με θερμά λόγια στην «εντυπωσιακή οικονομική πορεία της Ελλάδας. Χάρη στην ανάπτυξη και τη μείωση του εθνικού χρέους η Ελλάδα εξελίχθηκε σε μια από τις πιο ανθεκτικές οικονομίες. Συγχαρητήρια Κυριάκο γιατί σε μεγάο βαθμό είναι δική σου επιτυχία. Η Ελλάδα είναι επιτυχημένο παράδειγμα μεταρρυθμιστικών πολιτικών».
Όσον αφορά, τέλος, τις υψηλές τιμές ενέργειας, ο κ. Στόκε είπε ότι «θα πρέπει να εξετάσουμε μεταρρυθμίσεις. Δεν πρέπει η κλιματική πολιτική να μην αφήνει τη βιομηχανία να αναπνεύσει».
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