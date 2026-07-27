Νέα νίκη του Ικάρντι, νέα πανωλεθρία για την Γουάντα Νάρα στο πολύκροτο θέμα του διαζυγίου
SPORTS
Μάουρο Ικάρντι Γουάντα Νάρα Διαζύγιο Διατροφή

Νέα νίκη του Ικάρντι, νέα πανωλεθρία για την Γουάντα Νάρα στο πολύκροτο θέμα του διαζυγίου

Ο Αργεντίνος ποδοσφαιριστής δικαιώθηκε και πάλι στο ζήτημα της διατροφής και το πανηγύρισε στα social media

Νέα νίκη του Ικάρντι, νέα πανωλεθρία για την Γουάντα Νάρα στο πολύκροτο θέμα του διαζυγίου
12 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Μάουρο Ικάρντι πανηγύρισε ακόμα μια δικαστική νίκη επί της Γουάντα Νάρα και έκανε γνωστή την εξέλιξη μέσω των social media. 

Ο 33χρονος Αργεντίνος επιθετικός, ο οποίος ψάχνει την επόμενη ομάδα στην καριέρα του (έμεινε ελεύθερος από τη Γαλατασαράι μετά από τέσσερα χρόνια) με ένα στόρι στο instagram μίλησε για δικαίωση. 

Σύμφωνα με τον Ικάρντι, το δικαστήριο του Μιλάνου με την απόφαση που πήρε πλέον υπογραφή, απέρριψε το αίτημα διατροφής που είχε καταθέσει η πρώην σύζυγός του. 

Νέα νίκη του Ικάρντι, νέα πανωλεθρία για την Γουάντα Νάρα στο πολύκροτο θέμα του διαζυγίου

Ο Ικάρντι είχε κληθεί να πληρώνει 250.000 ευρώ το μήνα στην Γουάντα Νάρα, 60.000 ευρώ για κάθε μία από τις κόρες του αλλά και 100.000 ευρώ για το διαζύγιο.

«Καλημέρα, Μίλανο. Μόνο καλά νέα υπάρχουν από αυτή την πλευρά. Υπάρχει μια νέα απόφαση.

Είχα υποχρεωθεί να πληρώσω τα ακόλουθα ποσά: 250.000 ευρώ το μήνα για την πρώην μου, 65.000 ευρώ για κάθε μία από τις κόρες μου και 100.000 ευρώ το μήνα για το διαζύγιο. Την 1η Ιουνίου 2026, ο δικαστής απέρριψε αυτή την τρέλα.

Κλείσιμο
Στις 27 Ιουλίου, η απόφαση του ιταλικού δικαστικού συστήματος ήταν ξεκάθαρη. Κηρύχθηκε απαράδεκτη η όποια απαίτηση, κλείνοντας έτσι κάθε είδους αίτημα και αξίωση.

Το τελευταίο βήμα προς την τελική απόφαση διαζυγίου ακόμα δεν έχει γίνει. Αλλά ήδη από το 2024, με αποκαλούσαν τρελό επειδή είχα παρουσιάσει τα πάντα στην Ιταλία» ανέφερε ο Ικάρντι στο μήνυμά του.
12 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

LG B2B 2030: Το αύριο σχεδιάζεται με καινοτομία, γνώση και εξειδίκευση

Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.

Το DEI College παρουσιάζει τη Sophia. Την πρώτη 24/7 βοηθό AI που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι φοιτητές

Πρόκειται για έναν εξειδικευμένο ψηφιακό ακαδημαϊκό βοηθό, σχεδιασμένο να συνομιλεί με τον φοιτητή φυσικά, να κατανοεί τις απορίες του και να τον καθοδηγεί στη μελέτη του.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης