Νέα νίκη του Ικάρντι, νέα πανωλεθρία για την Γουάντα Νάρα στο πολύκροτο θέμα του διαζυγίου
Νέα νίκη του Ικάρντι, νέα πανωλεθρία για την Γουάντα Νάρα στο πολύκροτο θέμα του διαζυγίου
Ο Αργεντίνος ποδοσφαιριστής δικαιώθηκε και πάλι στο ζήτημα της διατροφής και το πανηγύρισε στα social media
Ο Μάουρο Ικάρντι πανηγύρισε ακόμα μια δικαστική νίκη επί της Γουάντα Νάρα και έκανε γνωστή την εξέλιξη μέσω των social media.
Ο 33χρονος Αργεντίνος επιθετικός, ο οποίος ψάχνει την επόμενη ομάδα στην καριέρα του (έμεινε ελεύθερος από τη Γαλατασαράι μετά από τέσσερα χρόνια) με ένα στόρι στο instagram μίλησε για δικαίωση.
Σύμφωνα με τον Ικάρντι, το δικαστήριο του Μιλάνου με την απόφαση που πήρε πλέον υπογραφή, απέρριψε το αίτημα διατροφής που είχε καταθέσει η πρώην σύζυγός του.
Ο Ικάρντι είχε κληθεί να πληρώνει 250.000 ευρώ το μήνα στην Γουάντα Νάρα, 60.000 ευρώ για κάθε μία από τις κόρες του αλλά και 100.000 ευρώ για το διαζύγιο.
«Καλημέρα, Μίλανο. Μόνο καλά νέα υπάρχουν από αυτή την πλευρά. Υπάρχει μια νέα απόφαση.
Είχα υποχρεωθεί να πληρώσω τα ακόλουθα ποσά: 250.000 ευρώ το μήνα για την πρώην μου, 65.000 ευρώ για κάθε μία από τις κόρες μου και 100.000 ευρώ το μήνα για το διαζύγιο. Την 1η Ιουνίου 2026, ο δικαστής απέρριψε αυτή την τρέλα.
Στις 27 Ιουλίου, η απόφαση του ιταλικού δικαστικού συστήματος ήταν ξεκάθαρη. Κηρύχθηκε απαράδεκτη η όποια απαίτηση, κλείνοντας έτσι κάθε είδους αίτημα και αξίωση.
Το τελευταίο βήμα προς την τελική απόφαση διαζυγίου ακόμα δεν έχει γίνει. Αλλά ήδη από το 2024, με αποκαλούσαν τρελό επειδή είχα παρουσιάσει τα πάντα στην Ιταλία» ανέφερε ο Ικάρντι στο μήνυμά του.
Ο 33χρονος Αργεντίνος επιθετικός, ο οποίος ψάχνει την επόμενη ομάδα στην καριέρα του (έμεινε ελεύθερος από τη Γαλατασαράι μετά από τέσσερα χρόνια) με ένα στόρι στο instagram μίλησε για δικαίωση.
Σύμφωνα με τον Ικάρντι, το δικαστήριο του Μιλάνου με την απόφαση που πήρε πλέον υπογραφή, απέρριψε το αίτημα διατροφής που είχε καταθέσει η πρώην σύζυγός του.
Ο Ικάρντι είχε κληθεί να πληρώνει 250.000 ευρώ το μήνα στην Γουάντα Νάρα, 60.000 ευρώ για κάθε μία από τις κόρες του αλλά και 100.000 ευρώ για το διαζύγιο.
«Καλημέρα, Μίλανο. Μόνο καλά νέα υπάρχουν από αυτή την πλευρά. Υπάρχει μια νέα απόφαση.
Είχα υποχρεωθεί να πληρώσω τα ακόλουθα ποσά: 250.000 ευρώ το μήνα για την πρώην μου, 65.000 ευρώ για κάθε μία από τις κόρες μου και 100.000 ευρώ το μήνα για το διαζύγιο. Την 1η Ιουνίου 2026, ο δικαστής απέρριψε αυτή την τρέλα.
Στις 27 Ιουλίου, η απόφαση του ιταλικού δικαστικού συστήματος ήταν ξεκάθαρη. Κηρύχθηκε απαράδεκτη η όποια απαίτηση, κλείνοντας έτσι κάθε είδους αίτημα και αξίωση.
Το τελευταίο βήμα προς την τελική απόφαση διαζυγίου ακόμα δεν έχει γίνει. Αλλά ήδη από το 2024, με αποκαλούσαν τρελό επειδή είχα παρουσιάσει τα πάντα στην Ιταλία» ανέφερε ο Ικάρντι στο μήνυμά του.
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