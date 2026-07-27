«Ας τη χτυπούσε αλλά όχι να τη σκοτώσει, δεν την αναγνώρισε;» λέει ο πρώην σύζυγος της διασώστριας που δολοφονήθηκε στη Σύρο

Όσο καλυμμένα και να ήταν τα χαρακτηριστικά της, δεν κατάλαβε ότι πρόκειται για μια γυναίκα και να σταματήσει, να μην τη σκοτώσει; Τα παιδιά μας έκαναν παρέα - Δεν ξέρω το κίνητρο, η πρώην σύζυγός μου δεν είχε ανάγκη να ληστέψει