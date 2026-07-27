«Ας τη χτυπούσε αλλά όχι να τη σκοτώσει, δεν την αναγνώρισε;» λέει ο πρώην σύζυγος της διασώστριας που δολοφονήθηκε στη Σύρο
«Ας τη χτυπούσε αλλά όχι να τη σκοτώσει, δεν την αναγνώρισε;» λέει ο πρώην σύζυγος της διασώστριας που δολοφονήθηκε στη Σύρο
Όσο καλυμμένα και να ήταν τα χαρακτηριστικά της, δεν κατάλαβε ότι πρόκειται για μια γυναίκα και να σταματήσει, να μην τη σκοτώσει; Τα παιδιά μας έκαναν παρέα - Δεν ξέρω το κίνητρο, η πρώην σύζυγός μου δεν είχε ανάγκη να ληστέψει
Τον πόνο που περνά η οικογένεια μετά τον θάνατο της 41χρονης στην Άνω Σύρο περιγράφει ο πρώην σύζυγός της, εκφράζοντας παράλληλα ερωτήματα για τις συνθήκες του εγκλήματος και απορρίπτοντας το ενδεχόμενο η διασώστρια του ΕΚΑΒ να είχε ως κίνητρο τη ληστεία. Όπως αποκάλυψε, με τη βοήθεια ψυχολόγων αναγκάστηκε να ανακοινώσει στα δύο ανήλικα παιδιά τους ότι η μητέρα τους έχασε τη ζωή της ενώ αύριο (28/7) είναι η κηδεία της.
Μιλώντας στο protothema.gr, ο πρώην σύζυγος αναφέρει πως ο κατηγορούμενος ως δράστης «με μια πισώπλατη μαχαιριά την αποτελείωσε...» και στη συνέχεια διερωτήθηκε: «Δεν είδε ποτέ ότι ήταν γυναίκα; Όσο καλυμμένα και να ήταν τα χαρακτηριστικά της, δεν κατάλαβε ότι πρόκειται για μια γυναίκα και να σταματήσει, να μην τη σκοτώσει;».
«Ας τη χτυπούσε αλλά όχι να τη σκοτώσει», συμπληρώνει και αναρωτιέται: «Δεν την αναγνώρισε ο Αντώνης καθόλου; Δεν κατάλαβε στη συνέχεια, για ποια γυναίκα πρόκειται και να μην πετάξει το μαχαίρι; Δεν κατάλαβε ότι ήταν η πρώην γυναίκα μου; Έτσι απλά τη σκότωσε...».
Ο πρώην σύζυγος αναφέρει πως ανακοίνωσε στα παιδιά του που έκαναν παρέα με τα παιδιά του κατηγορούμενου πως η μητέρα τους έχασε τη ζωή της: «Και εγώ με όλη τη δύναμη της ψυχής μου, ήρθα στη δυσάρεστη θέση να ανακοινώσω με τη βοήθεια των ψυχολόγων, στα δυο μου παιδιά ότι η μητέρα τους δολοφονήθηκε. Αύριο είναι η κηδεία της και θα πάμε μαζί και έπρεπε αυτά τα δύο πλάσματα να μάθουν την αλήθεια. Τα παιδιά μου με τα παιδιά του Αντώνη, του δράστη, έκαναν παρέα. Και να σας πω κάτι; Λυπάμαι πολύ και αυτά τα παιδιά όταν μάθουν την αλήθεια. Είναι πολύ θλιβερό όλο αυτό που περνάμε οικογενειακώς…».
Στη συνέχεια τονίζει πως η 41χρονη «δεν είχε ανάγκη να ληστέψει για να βρει χρήματα» και πως δεν μπορεί να πιστέψει «ότι πήγε να ληστέψει».
«Το κίνητρο δεν ξέρω ποιο είναι, πραγματικά. Καταρχάς, η πρώην σύζυγός μου δεν είχε ανάγκη να ληστέψει για να βρει χρήματα. Ο πρώτος άνθρωπος που θα της έδινε χρήματα και κυρίως αν καταλάβαινα ότι τα χρειάζεται για τα παιδιά, θα ήμουν εγώ. Ο πατέρας τους... Οι γονείς της ήταν πάντα στο πλευρό της και οι φίλοι μας. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι πήγε να ληστέψει. Δεν ισχύει για μένα αυτό το σενάριο. Για μένα όλα θα τελειώσουν όταν μετά την κηδεία αποφασίσουν και τα παιδιά μου να φύγουμε και να τα αφήσουμε όλα πίσω. Ότι μου ζητήσουν τα παιδιά μου, που θα βρίσκομαι πάντα στο πλευρό τους», δήλωσε.
Μιλώντας στο protothema.gr, ο πρώην σύζυγος αναφέρει πως ο κατηγορούμενος ως δράστης «με μια πισώπλατη μαχαιριά την αποτελείωσε...» και στη συνέχεια διερωτήθηκε: «Δεν είδε ποτέ ότι ήταν γυναίκα; Όσο καλυμμένα και να ήταν τα χαρακτηριστικά της, δεν κατάλαβε ότι πρόκειται για μια γυναίκα και να σταματήσει, να μην τη σκοτώσει;».
«Ας τη χτυπούσε αλλά όχι να τη σκοτώσει», συμπληρώνει και αναρωτιέται: «Δεν την αναγνώρισε ο Αντώνης καθόλου; Δεν κατάλαβε στη συνέχεια, για ποια γυναίκα πρόκειται και να μην πετάξει το μαχαίρι; Δεν κατάλαβε ότι ήταν η πρώην γυναίκα μου; Έτσι απλά τη σκότωσε...».
Ο πρώην σύζυγος αναφέρει πως ανακοίνωσε στα παιδιά του που έκαναν παρέα με τα παιδιά του κατηγορούμενου πως η μητέρα τους έχασε τη ζωή της: «Και εγώ με όλη τη δύναμη της ψυχής μου, ήρθα στη δυσάρεστη θέση να ανακοινώσω με τη βοήθεια των ψυχολόγων, στα δυο μου παιδιά ότι η μητέρα τους δολοφονήθηκε. Αύριο είναι η κηδεία της και θα πάμε μαζί και έπρεπε αυτά τα δύο πλάσματα να μάθουν την αλήθεια. Τα παιδιά μου με τα παιδιά του Αντώνη, του δράστη, έκαναν παρέα. Και να σας πω κάτι; Λυπάμαι πολύ και αυτά τα παιδιά όταν μάθουν την αλήθεια. Είναι πολύ θλιβερό όλο αυτό που περνάμε οικογενειακώς…».
Στη συνέχεια τονίζει πως η 41χρονη «δεν είχε ανάγκη να ληστέψει για να βρει χρήματα» και πως δεν μπορεί να πιστέψει «ότι πήγε να ληστέψει».
«Το κίνητρο δεν ξέρω ποιο είναι, πραγματικά. Καταρχάς, η πρώην σύζυγός μου δεν είχε ανάγκη να ληστέψει για να βρει χρήματα. Ο πρώτος άνθρωπος που θα της έδινε χρήματα και κυρίως αν καταλάβαινα ότι τα χρειάζεται για τα παιδιά, θα ήμουν εγώ. Ο πατέρας τους... Οι γονείς της ήταν πάντα στο πλευρό της και οι φίλοι μας. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι πήγε να ληστέψει. Δεν ισχύει για μένα αυτό το σενάριο. Για μένα όλα θα τελειώσουν όταν μετά την κηδεία αποφασίσουν και τα παιδιά μου να φύγουμε και να τα αφήσουμε όλα πίσω. Ότι μου ζητήσουν τα παιδιά μου, που θα βρίσκομαι πάντα στο πλευρό τους», δήλωσε.
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