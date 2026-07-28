Μήνυμα Γκουτέρες από τη Λευκωσία: Δέσμευση για εξεύρεση μιας συνολικής και διαρκούς λύσης του Κυπριακού, μόνο οι Κύπριοι μπορούν να οικοδομήσουν την ειρήνη

Στην Κύπρο έφθασε τις πρωινές ώρες ο ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος συναντάται με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη - Προσπάθεια επανεκκίνησης των συνομιλιών αλλά «ο ΟΗΕ δεν μπορεί να επιβάλλει λύση». το πρόγραμμα των επαφών του