Μήνυμα Γκουτέρες από τη Λευκωσία: Δέσμευση για εξεύρεση μιας συνολικής και διαρκούς λύσης του Κυπριακού, μόνο οι Κύπριοι μπορούν να οικοδομήσουν την ειρήνη
Μήνυμα Γκουτέρες από τη Λευκωσία: Δέσμευση για εξεύρεση μιας συνολικής και διαρκούς λύσης του Κυπριακού, μόνο οι Κύπριοι μπορούν να οικοδομήσουν την ειρήνη
Στην Κύπρο έφθασε τις πρωινές ώρες ο ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος συναντάται με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη - Προσπάθεια επανεκκίνησης των συνομιλιών αλλά «ο ΟΗΕ δεν μπορεί να επιβάλλει λύση». το πρόγραμμα των επαφών του
Το πρώτο μήνυμά του μετά την άφιξή του στην Κύπρο έστειλε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του να στηρίξει τις δύο κοινότητες στην προσπάθεια για συνολική και βιώσιμη διευθέτηση του Κυπριακού.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, λίγο μετά την άφιξή του στο νησί το βράδυ της Δευτέρας, ο Αντόνιο Γκουτέρες επισήμανε ότι τα Ηνωμένα Έθνη μπορούν να διευκολύνουν τη διαδικασία, όχι όμως να επιβάλουν τη λύση.
«Μόλις προσγειώθηκα στην Κύπρο για να εκφράσω τη δέσμευσή μου να στηρίξω τις κυπριακές κοινότητες στην αναζήτηση μιας συνολικής και βιώσιμης διευθέτησης του Κυπριακού», ανέφερε.
«Τα Ηνωμένα Έθνη δεν μπορούν να επιβάλουν την ειρήνη. Μόνο οι Κύπριοι, μέσω των ηγετών τους, μπορούν να την οικοδομήσουν», πρόσθεσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ.
Ο Αντόνιο Γκουτέρες αρχίζει σήμερα τις ουσιαστικές επαφές του, συναντώντας αρχικά τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη και ακολούθως τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν. Στόχος των χωριστών συναντήσεων είναι να διαπιστωθεί κατά πόσο υπάρχει επαρκές κοινό έδαφος για να προχωρήσει η προσπάθεια προς την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, οι οποίες παραμένουν παγωμένες από το ναυάγιο του Κραν Μοντανά το καλοκαίρι του 2017. Το βράδυ θα παρακαθίσει σε ιδιωτικό δείπνο με τους δύο ηγέτες, ενώ αύριο θα πραγματοποιηθεί κοινή συνάντηση, μετά την οποία ο Αντόνιο Γκουτέρες θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα των επαφών του σε συνέντευξη Τύπου.
Με ισχυρή αντιπροσωπεία του ΟΗΕ Τον Γενικό Γραμματέα συνοδεύουν η αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας για Πολιτικές Υποθέσεις Ρόζμαρι Ντι Κάρλο και ο επικεφαλής των ειρηνευτικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ Ζαν Πιερ Λακρουά. Στην Κύπρο βρίσκεται επίσης η προσωπική απεσταλμένη του, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, η οποία τις προηγούμενες ημέρες προετοίμασε το έδαφος με επαφές στις δύο πλευρές.
Τον κ. Γκουτέρες υποδέχθηκε στον Διεθνή Αερολιμένα Λάρνακας «Γλαύκος Κληρίδης» ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, λίγο μετά την άφιξή του στο νησί το βράδυ της Δευτέρας, ο Αντόνιο Γκουτέρες επισήμανε ότι τα Ηνωμένα Έθνη μπορούν να διευκολύνουν τη διαδικασία, όχι όμως να επιβάλουν τη λύση.
«Μόλις προσγειώθηκα στην Κύπρο για να εκφράσω τη δέσμευσή μου να στηρίξω τις κυπριακές κοινότητες στην αναζήτηση μιας συνολικής και βιώσιμης διευθέτησης του Κυπριακού», ανέφερε.
«Τα Ηνωμένα Έθνη δεν μπορούν να επιβάλουν την ειρήνη. Μόνο οι Κύπριοι, μέσω των ηγετών τους, μπορούν να την οικοδομήσουν», πρόσθεσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ.
I have just landed in Cyprus to express my commitment to support for Cypriot communities in the search for a comprehensive & sustainable settlement of the Cyprus issue.— António Guterres (@antonioguterres) July 27, 2026
The @UN cannot impose peace.
Only Cypriots, through their leaders, can build it.
Ο Αντόνιο Γκουτέρες αρχίζει σήμερα τις ουσιαστικές επαφές του, συναντώντας αρχικά τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη και ακολούθως τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν. Στόχος των χωριστών συναντήσεων είναι να διαπιστωθεί κατά πόσο υπάρχει επαρκές κοινό έδαφος για να προχωρήσει η προσπάθεια προς την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, οι οποίες παραμένουν παγωμένες από το ναυάγιο του Κραν Μοντανά το καλοκαίρι του 2017. Το βράδυ θα παρακαθίσει σε ιδιωτικό δείπνο με τους δύο ηγέτες, ενώ αύριο θα πραγματοποιηθεί κοινή συνάντηση, μετά την οποία ο Αντόνιο Γκουτέρες θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα των επαφών του σε συνέντευξη Τύπου.
Συναντήσεις
Με ισχυρή αντιπροσωπεία του ΟΗΕ Τον Γενικό Γραμματέα συνοδεύουν η αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας για Πολιτικές Υποθέσεις Ρόζμαρι Ντι Κάρλο και ο επικεφαλής των ειρηνευτικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ Ζαν Πιερ Λακρουά. Στην Κύπρο βρίσκεται επίσης η προσωπική απεσταλμένη του, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, η οποία τις προηγούμενες ημέρες προετοίμασε το έδαφος με επαφές στις δύο πλευρές.
Τον κ. Γκουτέρες υποδέχθηκε στον Διεθνή Αερολιμένα Λάρνακας «Γλαύκος Κληρίδης» ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος.
Honoured to welcome @UN Secretary-General @antonioguterres to Cyprus last night. @PresidentCYP@Christodulides@letymbiotis@CyprusinUN pic.twitter.com/r7cQFjGhBH— Constantinos Kombos (@ckombos) July 28, 2026
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