Η βόλτα της Καλομοίρας με τον Γιώργο Μπούσαλη στη Μύκονο, δείτε φωτογραφίες
Η βόλτα της Καλομοίρας με τον Γιώργο Μπούσαλη στη Μύκονο, δείτε φωτογραφίες
Το ζευγάρι κάνει διακοπές στην Ελλάδα
Μια βραδινή βόλτα στη Μύκονο απαθανατίστηκε να κάνει η Καλομοίρα μαζί με τον σύζυγό της, Γιώργο Μπούσαλη.
Το ζευγάρι εθεάθη να περπατάει στο νησί των Κυκλάδων, ενώ όταν αντιλήφθηκε την παρουσία φωτογράφου σταμάτησε και πόζαρε αγκαλιά στον φακό.
Η τραγουδίστρια που ζει μόνιμα στην Αμερική κάνει διακοπές με την οικογένειά της στην Ελλάδα, επέλεξε για τη βόλτα της ροζ σετ, ενώ κρατούσε ένα τζιν τζάκετ. Ολοκλήρωσε το look της με άσπρα sneakers και λευκή τσάντα. Ο σύζυγός της εμφανίστηκε με ένα ριγέ πουκάμισο και παντελόνι σε κρεμ απόχρωση.
Δείτε φωτογραφίες
Φωτογραφίες: NDP PHOTO / Νίκος Ζώτος
Το ζευγάρι εθεάθη να περπατάει στο νησί των Κυκλάδων, ενώ όταν αντιλήφθηκε την παρουσία φωτογράφου σταμάτησε και πόζαρε αγκαλιά στον φακό.
Η τραγουδίστρια που ζει μόνιμα στην Αμερική κάνει διακοπές με την οικογένειά της στην Ελλάδα, επέλεξε για τη βόλτα της ροζ σετ, ενώ κρατούσε ένα τζιν τζάκετ. Ολοκλήρωσε το look της με άσπρα sneakers και λευκή τσάντα. Ο σύζυγός της εμφανίστηκε με ένα ριγέ πουκάμισο και παντελόνι σε κρεμ απόχρωση.
Δείτε φωτογραφίες
Φωτογραφίες: NDP PHOTO / Νίκος Ζώτος
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