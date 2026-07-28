Οι Ford και Geely ενώνουν τις δυνάμεις τους
CAR

Οι Ford και Geely ενώνουν τις δυνάμεις τους

Οι δύο εταιρείες ανακοίνωσαν τη δημιουργία μιας κοινής γραμμής παραγωγής, με στόχο την κατασκευή νέας γενιάς οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών για την ευρωπαϊκή αγορά από το 2028.

Οι Ford και Geely ενώνουν τις δυνάμεις τους
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Η Ford και η Geely προχωρούν σε μία από τις σημαντικότερες συνεργασίες των τελευταίων ετών στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, δημιουργώντας μια κοινοπραξία στο εργοστάσιο της Ford στη Βαλένθια της Ισπανίας.

Η συμφωνία αποσκοπεί στη μείωση του κόστους παραγωγής, στην καλύτερη αξιοποίηση των εγκαταστάσεων και στην ανάπτυξη νέων μοντέλων που θα καλύπτουν διαφορετικές μορφές κίνησης, από υβριδικά έως αμιγώς ηλεκτρικά.
Οι Ford και Geely ενώνουν τις δυνάμεις τους

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Η νέα εταιρεία αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία της το πρώτο εξάμηνο του 2027, αφού λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές. Τα πρώτα αυτοκίνητα θα βγουν από τις γραμμές παραγωγής το 2028, ενώ μέχρι τότε η παραγωγή του Ford Kuga θα συνεχιστεί κανονικά.

Στο εργοστάσιο της Βαλένθια θα κατασκευάζεται ένα νέο οικογενειακό crossover της Ford με τεχνολογία multi-energy, καθώς και ένα νέο, μικρότερο μοντέλο της οικογένειας Bronco, σχεδιασμένο ειδικά για την ευρωπαϊκή αγορά. Παράλληλα, η Geely θα παράγει δύο νέα ηλεκτρικά SUV, ενισχύοντας την παρουσία της στην Ευρώπη.

Η συνεργασία έρχεται ως απάντηση στις μεγάλες αλλαγές που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, με αυστηρότερους περιβαλλοντικούς κανονισμούς, αυξημένο κόστος παραγωγής και εντονότερο ανταγωνισμό από νέους διεθνείς κατασκευαστές. Οι δύο εταιρείες εκτιμούν ότι η κοινή αξιοποίηση του εργοστασίου θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά τους και θα δημιουργήσει καλύτερες προοπτικές για την τοπική οικονομία και την απασχόληση.

Το εργοστάσιο της Βαλένθια, που λειτουργεί από το 1976 και έχει δυναμικότητα παραγωγής περίπου 500.000 οχημάτων ετησίως, θα μετατραπεί σε κέντρο κατασκευής οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών. Σύμφωνα με το σχέδιο, η Ford θα κατέχει το 66% της κοινοπραξίας και η Geely το υπόλοιπο 34%.

Για τη Ford, η συμφωνία αποτελεί μέρος του σχεδίου παρουσίασης πέντε νέων επιβατικών μοντέλων στην Ευρώπη έως το 2029, ενώ για τη Geely αποτελεί σημαντικό βήμα στην επέκτασή της εκτός Κίνας, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της στην ευρωπαϊκή αγορά.

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