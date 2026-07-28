Παύλος Σιδηρόπουλος: O πρίγκιπας της ροκ που ακροβατούσε ανάμεσα στον διανοούμενο και τον αλήτη, η αγάπη του για τη μουσική και η μοιραία «γνωριμία» με την ηρωίνη

🎶Ήταν πριν από 78 χρόνια, γεννήθηκε ένας από τους πιο αυθεντικούς και επιδραστικούς εκπροσώπους της ελληνικής μουσικής σκηνής. Ο Παύλος Σιδηρόπουλος, γεννήθηκε στις 27 Ιουλίου του 1948 και στο πέρασμα των 42 χρόνων που έζησε, κατάφερε να δημιουργήσει και να αφήσει πίσω του κληρονομιά, που μέχρι σήμερα θεωρείται σημαντική για τον ροκ ήχο. #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece