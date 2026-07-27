Τζον Σίνα μετά τις δύο μεταμοσχεύσεις μαλλιών: Έχει αλλάξει εντελώς η ζωή μου
Τζον Σίνα μετά τις δύο μεταμοσχεύσεις μαλλιών: Έχει αλλάξει εντελώς η ζωή μου
Ο ηθοποιός και πρώην παλαιστής δήλωσε ότι πέρασε πάνω από 20 ώρες στο χειρουργείο
Την εμπειρία του με τις μεταμοσχεύσεις μαλλιών περιέγραψε ο Τζον Σίνα, δηλώνοντας ότι οι δύο επεμβάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, είχαν θετική επίδραση στη ζωή του
Ο 49χρονος ηθοποιός και πρώην αστέρας του WWE, σε δηλώσεις του στο περιοδικό People κατά τη διάρκεια του San Diego Comic-Con, αναφέρθηκε στο νέο του look με ξυρισμένο κεφάλι, εξηγώντας πως αποτελεί μέρος της διαδικασίας μετά τη δεύτερη μεταμόσχευση μαλλιών.
«Ο στόχος είναι να αποκτήσω περισσότερα μαλλιά και αυτός ήταν ο καλύτερος τρόπος για να το κάνω. Έχει αλλάξει εντελώς η ζωή μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο Τζον Σίνα αποκάλυψε πως έμεινε τόσο ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα της πρώτης επέμβασης και έτσι επέστρεψε στον ίδιο γιατρό 15 μήνες αργότερα για να βελτιώσει το τελικό αποτέλεσμα.
«Πήγα ξανά σε εκείνον και του είπα: “Έκανες εξαιρετική δουλειά. Έχω αυτό το ένα μικρό, μικρό, μικρό σημείο. Μπορείς να το κάνεις;”. Και μου είπε: “Μπορώ. Τα καλύτερα αποτελέσματά μου είναι όταν είσαι αρκετά γενναίος ώστε να ξυρίσεις το κεφάλι σου, γιατί μπορώ να διατηρήσω τους θύλακες”», περιέγραψε. Στη συνέχεια, δήλωσε πως: «Η πρώτη μου επέμβαση ήταν 13,5 ώρες. Η δεύτερη ήταν οκτώ ώρες» και χαρακτήρισε τον γιατρό του «μάστορα» στον τομέα του.
Ο Τζον Σίνα είχε μιλήσει και στο παρελθόν για την απόφασή του να αντιμετωπίσει την τριχόπτωση, αποκαλύπτοντας ότι οι θαυμαστές του ήταν εκείνοι που τον ώθησαν να ασχοληθεί περισσότερο με την υγεία των μαλλιών του. Όπως είχε αναφέρει, η διαδικασία τον βοήθησε να αποδεχτεί την εικόνα του και να σταματήσει να αισθάνεται άβολα για την απώλεια μαλλιών.
Στις 30 Ιουνίου, ο πρώην σταρ του WWE δημοσίευσε στο X μία φωτογραφία με τον γιατρό του, στην οποία εμφανίζεται με ξυρισμένο κεφάλι. Η συγκεκριμένη δημοσίευση έγινε μετά τον δεύτερο γύρο μεταμόσχευσης μαλλιών, στην οποία υποβλήθηκε ο Σίνα.
Φωτογραφία άρθρου: AP
Ο 49χρονος ηθοποιός και πρώην αστέρας του WWE, σε δηλώσεις του στο περιοδικό People κατά τη διάρκεια του San Diego Comic-Con, αναφέρθηκε στο νέο του look με ξυρισμένο κεφάλι, εξηγώντας πως αποτελεί μέρος της διαδικασίας μετά τη δεύτερη μεταμόσχευση μαλλιών.
«Ο στόχος είναι να αποκτήσω περισσότερα μαλλιά και αυτός ήταν ο καλύτερος τρόπος για να το κάνω. Έχει αλλάξει εντελώς η ζωή μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.
John Cena Says His 2 Hair Transplants ‘Totally Changed My Life’ After More Than 20 Hours Total in Surgery (Exclusive) https://t.co/g5Adjredpb— People (@people) July 27, 2026
«Πήγα ξανά σε εκείνον και του είπα: “Έκανες εξαιρετική δουλειά. Έχω αυτό το ένα μικρό, μικρό, μικρό σημείο. Μπορείς να το κάνεις;”. Και μου είπε: “Μπορώ. Τα καλύτερα αποτελέσματά μου είναι όταν είσαι αρκετά γενναίος ώστε να ξυρίσεις το κεφάλι σου, γιατί μπορώ να διατηρήσω τους θύλακες”», περιέγραψε. Στη συνέχεια, δήλωσε πως: «Η πρώτη μου επέμβαση ήταν 13,5 ώρες. Η δεύτερη ήταν οκτώ ώρες» και χαρακτήρισε τον γιατρό του «μάστορα» στον τομέα του.
Ο Τζον Σίνα είχε μιλήσει και στο παρελθόν για την απόφασή του να αντιμετωπίσει την τριχόπτωση, αποκαλύπτοντας ότι οι θαυμαστές του ήταν εκείνοι που τον ώθησαν να ασχοληθεί περισσότερο με την υγεία των μαλλιών του. Όπως είχε αναφέρει, η διαδικασία τον βοήθησε να αποδεχτεί την εικόνα του και να σταματήσει να αισθάνεται άβολα για την απώλεια μαλλιών.
Στις 30 Ιουνίου, ο πρώην σταρ του WWE δημοσίευσε στο X μία φωτογραφία με τον γιατρό του, στην οποία εμφανίζεται με ξυρισμένο κεφάλι. Η συγκεκριμένη δημοσίευση έγινε μετά τον δεύτερο γύρο μεταμόσχευσης μαλλιών, στην οποία υποβλήθηκε ο Σίνα.
Round 2 of FUE Treatement and this time I went all in for best possible results. Thank you @KenAndersonMD and the staff at Anderson Center for Hair for accompanying me on this journey! pic.twitter.com/0Gpareki5U— John Cena (@JohnCena) June 29, 2026
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