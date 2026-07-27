Η Ζιζέλ Μπούντχεν έκανε βόλτα με τον σύζυγό της με ποδήλατα στη Βραζιλία, δείτε φωτογραφίες
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Ζιζέλ Μπούντχεν Χοακίμ Βαλέντε Ποδήλατο

Η Ζιζέλ Μπούντχεν έκανε βόλτα με τον σύζυγό της με ποδήλατα στη Βραζιλία, δείτε φωτογραφίες

Το ζευγάρι κάνει διακοπές στο Ρίο ντε Τζανέιρο

Η Ζιζέλ Μπούντχεν έκανε βόλτα με τον σύζυγό της με ποδήλατα στη Βραζιλία, δείτε φωτογραφίες
Ιωάννα Μαρίνου
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Σε μία κοινή βόλτα με ποδήλατα στη Βραζιλία εθεάθησαν η Ζιζέλ Μπούντχεν και ο σύζυγός της, Χοακίμ Βαλέντε.

Το ζευγάρι απαθανατίστηκε τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στους δρόμους του Ρίο ντε Τζανέιρο, να κάνει μια βόλτα στην πόλη καταγωγής τους.

Σε φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, το διάσημο μοντέλο και ο δάσκαλος Jiu Jitsu εμφανίστηκαν με αθλητικό στιλ. Η Μπούντχεν φόρεσε ένα χακί τοπ και κολάν, λευκό καπέλο και αθλητικά παπούτσια, ενώ ο Βαλέντε επέλεξε σκούρο πράσινο σορτς, μαύρη μπλούζα και καπέλο σε ίδιο χρώμα.

Δείτε φωτογραφίες

Η Ζιζέλ Μπούντχεν έκανε βόλτα με τον σύζυγό της με ποδήλατα στη Βραζιλία, δείτε φωτογραφίες

Η Ζιζέλ Μπούντχεν και ο Xοακίμ Βαλέντε παντρεύτηκαν τον Δεκέμβριο του 2024 στη Φλόριντα και ζουν στο Μαϊάμι, ωστόσο και οι δύο έχουν καταγωγή από τη Βραζιλία. Η σχέση τους ξεκίνησε το 2022, με το ζευγάρι να επιλέγει να κρατήσει χαμηλούς τόνους στην αρχή. Τον Φεβρουάριο του 2025 απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, ενώ η Μπούντχεν έχει επίσης δύο παιδιά, τον Μπέντζαμιν και τη Βίβιαν, από τον γάμο της με τον πρώην σύζυγό της, Τομ Μπρέιντι.

Φωτογραφίες: JUCE / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
Ιωάννα Μαρίνου
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