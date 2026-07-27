Ο Μικ Τζάγκερ έκλεισε τα 83: Οι ευχές της αρραβωνιαστικιάς του και η κοινή φωτογραφία με τον γιο τους
Ο Μικ Τζάγκερ έκλεισε τα 83: Οι ευχές της αρραβωνιαστικιάς του και η κοινή φωτογραφία με τον γιο τους
Χρόνια πολλά αγάπη μου, έγραψε η 39χρονη Μέλανι Χάμρικ για τον frontman των Rolling Stones
Μια σπάνια οικογενειακή φωτογραφία με αφορμή τα 83α γενέθλια του Μικ Τζάγκερ δημοσίευσε η αρραβωνιαστικιά του, Μέλανι Χάμρικ.
Η 39χρονη πρώην μπαλαρίνα ανάρτησε την Κυριακή 26 Ιουλίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram κοινά της στιγμιότυπα με τον Τζάγκερ, εικόνες από την καθημερινότητά του, αλλά και μία φωτογραφία τους με τον εννιάχρονο γιο τους. «Χρόνια πολλά αγάπη μου! Σε περισσότερες περιπέτειες, γέλια και διασκέδαση», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της.
Δείτε την ανάρτησή της
Ο Τζάγκερ και η Χάμρικ γνωρίστηκαν το 2014 και δύο χρόνια αργότερα απέκτησαν τον γιο τους, Ντεβερό, ο οποίος είναι το όγδοο παιδί του frontman των Rolling Stones. Παρότι για χρόνια υπήρχαν φήμες ότι το ζευγάρι είχε αρραβωνιαστεί, η είδηση επιβεβαιώθηκε επίσημα το 2025, όταν η Χάμρικ αποκάλυψε σε συνέντευξή της πως ήταν αρραβωνιασμένοι εδώ και «δύο ή τρία χρόνια».
Η οικογένεια περνά μεγάλο μέρος του χρόνου της στη Γαλλία, ενώ η Χάμρικ συχνά μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της με τον γιο της. Ο Μικ Τζάγκερ έχει συνολικά οκτώ παιδιά από διαφορετικές σχέσεις. Εκτός από τον Ντεβερό που έχει αποκτήσει με τη Μέλανι Χάμρικ, είναι πατέρας της Κάρις με την ηθοποιό Μάρσα Χαντ, της Τζέιντ με την πρώην σύζυγό του Μπιάνκα Τζάγκερ, των Ελίζαμπεθ, Τζόρτζια Μέι, Τζέιμς και Γκάμπριελ με την Τζέρι Χολ, καθώς και του Λούκας με το μοντέλο Λουτσιάνα Μοράντ Χιμένες.
Η 39χρονη πρώην μπαλαρίνα ανάρτησε την Κυριακή 26 Ιουλίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram κοινά της στιγμιότυπα με τον Τζάγκερ, εικόνες από την καθημερινότητά του, αλλά και μία φωτογραφία τους με τον εννιάχρονο γιο τους. «Χρόνια πολλά αγάπη μου! Σε περισσότερες περιπέτειες, γέλια και διασκέδαση», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της.
Δείτε την ανάρτησή της
Ο Τζάγκερ και η Χάμρικ γνωρίστηκαν το 2014 και δύο χρόνια αργότερα απέκτησαν τον γιο τους, Ντεβερό, ο οποίος είναι το όγδοο παιδί του frontman των Rolling Stones. Παρότι για χρόνια υπήρχαν φήμες ότι το ζευγάρι είχε αρραβωνιαστεί, η είδηση επιβεβαιώθηκε επίσημα το 2025, όταν η Χάμρικ αποκάλυψε σε συνέντευξή της πως ήταν αρραβωνιασμένοι εδώ και «δύο ή τρία χρόνια».
Η οικογένεια περνά μεγάλο μέρος του χρόνου της στη Γαλλία, ενώ η Χάμρικ συχνά μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της με τον γιο της. Ο Μικ Τζάγκερ έχει συνολικά οκτώ παιδιά από διαφορετικές σχέσεις. Εκτός από τον Ντεβερό που έχει αποκτήσει με τη Μέλανι Χάμρικ, είναι πατέρας της Κάρις με την ηθοποιό Μάρσα Χαντ, της Τζέιντ με την πρώην σύζυγό του Μπιάνκα Τζάγκερ, των Ελίζαμπεθ, Τζόρτζια Μέι, Τζέιμς και Γκάμπριελ με την Τζέρι Χολ, καθώς και του Λούκας με το μοντέλο Λουτσιάνα Μοράντ Χιμένες.
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