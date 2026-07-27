Ο Στέλιος Χανταμπάκης και η Όλγα Πηλιάκη έκαναν διακοπές στην Κέρκυρα μαζί με τα παιδιά τους, δείτε φωτογραφίες
Ο Στέλιος Χανταμπάκης και η Όλγα Πηλιάκη έκαναν διακοπές στην Κέρκυρα μαζί με τα παιδιά τους, δείτε φωτογραφίες
Η οικογένεια περνάει χρόνο στην Ελλάδα, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια ζει μόνιμα στην Ισπανία
Στην Κέρκυρα έκαναν διακοπές ο Στέλιος Χανταμπάκης μαζί με την Όλγα Πηλιάκη και τα δύο παιδιά τους.
Η οικογένεια που έχει μετακομίσει μόνιμα τα τελευταία δύο περίπου χρόνια στην Ισπανία, βρίσκεται αυτό το διάστημα στην Ελλάδα.
Σε ανάρτηση που έκανε η σύζυγος του πρώην παίκτη του Survivor και μοντέλου τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε εικόνες από την απόδρασή τους. Στα περισσότερα στιγμιότυπα το ζευγάρι εμφανίζεται μαζί με τον γιο και την κόρη του σε παραλία της Κέρκυρας ή σε βόλτες τους στο νησί, ενώ ξεχωρίζει και μία κοινή φωτογραφία των δύο να ποζάρουν αγκαλιά.
Δείτε την ανάρτησή της
Ο Στέλιος Χανταμπάκης και Όλγα Πηλιάκη έχουν μετακομίσει μόνιμα στην Ισπανία μαζί με τα ανήλικα παιδιά τους, λόγω της ενασχόλησης και των δύο με το ποδόσφαιρο. Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο πρώην παίκτης του Survivor στις 29 Απριλίου στο «Happy Day», είχε περιγράψει την προσμονή του, όταν πλησιάζει η στιγμή που με την οικογένειά του επιστρέφουν στην Ελλάδα για διακοπές, ενώ είχε εξηγήσει πώς βιοπορίζονται χωρίς να εργάζονται στην Ισπανία.
Πιο αναλυτικά, είχε δηλώσει: «Εμείς έχουμε τα καταστήματα σολάριουμ, ήταν ένας άλλος λόγος που μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό, γιατί τον χειμώνα ήταν πολύ πιο ήρεμα όσον αφορά τα επαγγελματικά μας. Μπορούσαμε να το υποστηρίξουμε. Εγώ αυτό το διάστημα πηγαινοέρχομαι συνέχεια, γιατί έχει ξεκινήσει η δουλειά μας. Εκεί μου λείπει πάρα πολύ η δουλειά μας, γιατί είμαι υπερκινητικός άνθρωπος. Δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου να δεσμευτώ στο εξωτερικό με μια δουλειά και να μην μπορώ έρθω πίσω. Με το που κλείσουν τα σχολεία έχουμε φύγει. Δεν υπάρχει ούτε μισή ώρα να κάτσω παραπάνω. Έρχομαι εδώ, αγαπάω πολύ την Ελλάδα και τα παιδιά μου και η γυναίκα μου το ίδιο. Έχουμε το σπίτι μας, τους γονείς μας, τους φίλους μας. Βιοποριζόμαστε από τις επιχειρήσεις μας στην Ελλάδα. Είναι πολύ όμορφη η ζωή μας».
Η οικογένεια που έχει μετακομίσει μόνιμα τα τελευταία δύο περίπου χρόνια στην Ισπανία, βρίσκεται αυτό το διάστημα στην Ελλάδα.
Σε ανάρτηση που έκανε η σύζυγος του πρώην παίκτη του Survivor και μοντέλου τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε εικόνες από την απόδρασή τους. Στα περισσότερα στιγμιότυπα το ζευγάρι εμφανίζεται μαζί με τον γιο και την κόρη του σε παραλία της Κέρκυρας ή σε βόλτες τους στο νησί, ενώ ξεχωρίζει και μία κοινή φωτογραφία των δύο να ποζάρουν αγκαλιά.
Δείτε την ανάρτησή της
Ο Στέλιος Χανταμπάκης και Όλγα Πηλιάκη έχουν μετακομίσει μόνιμα στην Ισπανία μαζί με τα ανήλικα παιδιά τους, λόγω της ενασχόλησης και των δύο με το ποδόσφαιρο. Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο πρώην παίκτης του Survivor στις 29 Απριλίου στο «Happy Day», είχε περιγράψει την προσμονή του, όταν πλησιάζει η στιγμή που με την οικογένειά του επιστρέφουν στην Ελλάδα για διακοπές, ενώ είχε εξηγήσει πώς βιοπορίζονται χωρίς να εργάζονται στην Ισπανία.
Πιο αναλυτικά, είχε δηλώσει: «Εμείς έχουμε τα καταστήματα σολάριουμ, ήταν ένας άλλος λόγος που μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό, γιατί τον χειμώνα ήταν πολύ πιο ήρεμα όσον αφορά τα επαγγελματικά μας. Μπορούσαμε να το υποστηρίξουμε. Εγώ αυτό το διάστημα πηγαινοέρχομαι συνέχεια, γιατί έχει ξεκινήσει η δουλειά μας. Εκεί μου λείπει πάρα πολύ η δουλειά μας, γιατί είμαι υπερκινητικός άνθρωπος. Δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου να δεσμευτώ στο εξωτερικό με μια δουλειά και να μην μπορώ έρθω πίσω. Με το που κλείσουν τα σχολεία έχουμε φύγει. Δεν υπάρχει ούτε μισή ώρα να κάτσω παραπάνω. Έρχομαι εδώ, αγαπάω πολύ την Ελλάδα και τα παιδιά μου και η γυναίκα μου το ίδιο. Έχουμε το σπίτι μας, τους γονείς μας, τους φίλους μας. Βιοποριζόμαστε από τις επιχειρήσεις μας στην Ελλάδα. Είναι πολύ όμορφη η ζωή μας».
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