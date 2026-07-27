Γιώργος Κακοσαίος: Πέρυσι είχα ένα θέμα με τη φωνή μου, πήγα σε γιατρούς και δεν μου έβρισκαν τίποτα, ήταν ψυχολογικό
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Γιώργος Κακοσαίος Φωνή

Γιώργος Κακοσαίος: Πέρυσι είχα ένα θέμα με τη φωνή μου, πήγα σε γιατρούς και δεν μου έβρισκαν τίποτα, ήταν ψυχολογικό

Κάποια στιγμή δεν άντεξα, μπήκα στο καμαρίνι, κλείστηκα στην τουαλέτα και έβαλα τα κλάματα, είπε ο τραγουδιστής

Γιώργος Κακοσαίος: Πέρυσι είχα ένα θέμα με τη φωνή μου, πήγα σε γιατρούς και δεν μου έβρισκαν τίποτα, ήταν ψυχολογικό
Ιωάννα Μαρίνου
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Στη δύσκολη περίοδο που πέρασε πέρυσι με τη φωνή του αναφέρθηκε ο Γιώργος Κακοσαίος, δηλώνοντας πως παρά τις επισκέψεις του σε γιατρούς, δεν εντοπίστηκε κάποιο πρόβλημα και η αιτία ήταν ψυχολογική.

Ο τραγουδιστής ήταν καλεσμένος την Κυριακή 26 Ιουλίου στο After Dark και απάντησε σε ερωτήσεις στο πλαίσιο της ενότητας της εκπομπής, εξομολογητήριο. Τότε, ο Γιώργος Κακοσαίος μίλησε για την τελευταία φορά που έκλαψε.

Όπως είπε, υπήρξαν αρχικά μερικά συμπτώματα που τον ανησύχησαν, ωστόσο στη συνέχεια κατέληξε πως τα αίτια ήταν ψυχολογική, φτάνοντας μάλιστα εκείνη την περίοδο να κλαίει στην τουαλέτα του καμαρινιού, στο νυχτερινό κέντρο όπου εργαζόταν: «Είχα ένα θέμα με τη φωνή μου πέρυσι το καλοκαίρι. Είχε ξεκινήσει από τον χειμώνα και το καλοκαίρι έγινε ακόμα χειρότερο. Δεν ξέρω αν έχεις ακουστά τα κοκοράκια. Δεν ήξερα από τι είναι. Είχα πάει σε γιατρούς και δεν μου έβρισκαν τίποτα. Ήταν ψυχολογικό, γιατί έχουν εξαφανιστεί πλέον. Το περασμένο καλοκαίρι δεν άντεξα κάποια στιγμή, γυρνάω από το πρώτο μου πρόγραμμα στο Fantasia που ήμουν με τον Πάνο Κιάμο, μπαίνω στο καμαρίνι και κλείνομαι στην τουαλέτα. Δεν ήθελα να δω κανένα και τίποτα και βάζω τα κλάματα. Αυτό το θυμάμαι ακόμα και τώρα, αλλά γενικά συγκινούμαι εύκολα. Σε ταινίες δεν θα κλάψω, αλλά θα συγκινηθώ».

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Έπειτα, ο τραγουδιστής μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο προσπάθησε να ξεπεράσει εκείνη τη δύσκολη φάση, εξηγώντας πως το άγχος επηρέαζε την κατάσταση και πως σταδιακά κατάφερε να βελτιώσει την ψυχολογία του, αλλά και τον τρόπο που τραγουδούσε: «Ήταν άσχημη περίοδος για εμένα. Μετά το κλάμα δεν λύθηκε το πρόβλημά μου, έγινε με άλλες ενέργειες που έκανα. Προσευχές στον Θεό, στην Παναγίτσα και σιγά σιγά προσπάθησα να αλλάξω διάθεση. Σίγουρα ήταν το άγχος μου. Όταν ξεκίνησα το μαγαζί, στο Lux, σιγά σιγά άρχισαν να εξαφανίζονται τα κοκοράκια. Όταν ένιωσα καλά».
Ιωάννα Μαρίνου
17 ΣΧΟΛΙΑ

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