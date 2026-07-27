Τομ Χόλαντ: Με έχουν ρωτήσει γιατί να δει κάποιος ταινία μου και σκεφτόμουν «δεν πρέπει, είναι χάλια»

από την προώθηση ταινιών αναφέρθηκε ο Τομ Χόλαντ και παραδέχτηκε

Στην εμπειρία τουότι δεν ένιωθε πάντα περήφανος για όλα τα κινηματογραφικά πρότζεκτ στα οποία συμμετείχε.Ο ηθοποιός, που αυτό το διάστημα προωθεί παράλληλα τις ταινίες «Η Οδύσσεια» και «Spider-Man: Brand New Day», ανέφερε στο Dish Podcast πως είναι πολύ πιο εύκολο να δίνει συνεντεύξεις όταν πιστεύει πραγματικά στη δουλειά του. Αναφερόμενος στις ταινίες για τις οποίες αισθάνεται περήφανος, είπε: «Όταν κάνεις προωθητικές συνεντεύξεις για ταινίες για τις οποίες είσαι πραγματικά περήφανος, είναι πολύ εύκολο. Γιατί όταν σε ρωτούν γιατί πρέπει ο κόσμος να δει αυτή την ταινία, δεν λες ψέματα σε κανέναν. Πραγματικά πιστεύεις ότι αξίζει να τη δουν».Στη συνέχεια, παραδέχτηκε ότι στο παρελθόν υπήρξαν παραγωγές που δεν θεωρούσε επιτυχημένες, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει κάποια συγκεκριμένη ταινία. «Μου έχει συμβεί στο παρελθόν να με ρωτούν "γιατί να δει κάποιος αυτή την ταινία;" και μέσα μου να σκέφτομαι "δεν πρέπει να τη δει, γιατί είναι χάλια"», είπε γελώντας.Σε άλλο σημείο, ο Χόλαντ μίλησε για τις δύο νέες του ταινίες και τόνισε πως απολαμβάνει ιδιαίτερα αυτή την περίοδο της καριέρας του: «Για να είμαι ειλικρινής, νιώθω σαν να κάνω έναν γύρο θριάμβου. Το έχω απολαύσει πραγματικά. Είμαι εξαιρετικά περήφανος και για τις δύο ταινίες».Ο Τομ Χόλαντ αναφέρθηκε επίσης στη συνεργασία του με την Αν Χάθαγουεϊ στην ταινία «Η Οδύσσεια», χαρακτηρίζοντάς τη μια πολύτιμη εμπειρία, ενώ σύντομα επιστρέφει στον ρόλο του Πίτερ Πάρκερ στο «Spider-Man: Brand New Day», που κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 31 Ιουλίου.