Στη δημοσιότητα τα ηχητικά ντοκουμέντα του Μπάιντεν: Οι αναφορές σε απόρρητα έγγραφα και τα κενά μνήμης

Στις συνομιλίες με τον βιογράφο του ακούγεται να αναφέρεται σε απόρρητα έγγραφα, να δυσκολεύεται να θυμηθεί ημερομηνίες και να μιλά για τη σχέση του με τον Μπαράκ Ομπάμα

προβλήματα μνήμης.



Σύμφωνα με το CNN, τα ηχητικά δόθηκαν στη δημοσιότητα τη Δευτέρα από το Oversight Project, οργανισμό που συνδέεται με το συντηρητικό Heritage Foundation, αφού προηγουμένως είχε κερδίσει δικαστική μάχη με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης για την αποδέσμευσή τους. Ο Μπάιντεν είχε προσπαθήσει να εμποδίσει τη δημοσιοποίησή τους, ωστόσο τελικά απέσυρε τις νομικές προσφυγές του.







Εκπρόσωπος του Μπάιντεν δεν σχολίασε ειδικά τη δημοσιοποίηση των ηχητικών. Ωστόσο, ο εκπρόσωπός του Τι Τζέι Ντάκλο είχε δηλώσει την προηγούμενη εβδομάδα ότι οι συνομιλίες, που έγιναν πριν από περίπου δέκα χρόνια για βιβλίο το οποίο περιλάμβανε αναφορές στον εκλιπόντα γιο του Μπο Μπάιντεν, είχαν παραδοθεί στο υπουργείο Δικαιοσύνης με τη ρητή προϋπόθεση ότι θα παρέμεναν ιδιωτικές. Όπως υποστήριξε, η δημοσιοποίησή τους αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα «πολιτικής εργαλειοποίησης» του υπουργείου Δικαιοσύνης.



Αναφορές σε απόρρητα έγγραφα Σε ένα από τα αποσπάσματα που δόθηκαν στη δημοσιότητα, ο Μπάιντεν αναφέρει ότι είχε μόλις εντοπίσει διαβαθμισμένα έγγραφα και στη συνέχεια εξηγεί γιατί, το 2009, είχε ταχθεί κατά της αποστολής επιπλέον αμερικανικών στρατευμάτων στο Αφγανιστάν.







Σε άλλο σημείο των συνομιλιών, αναφέρεται ξανά σε διαβαθμισμένο υλικό, χωρίς όμως να είναι σαφές σε τι ακριβώς αναφέρεται. «Και το επόμενο που έχω εδώ... αυτό είναι διαβαθμισμένο», λέει χαρακτηριστικά.



Τα προβλήματα μνήμης Στις ηχογραφήσεις υπάρχουν αρκετές στιγμές στις οποίες ο Μπάιντεν δυσκολεύεται να θυμηθεί ημερομηνίες ή πληροφορίες κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τον βιογράφο του.



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Ο Χερ αποφάσισε τελικά να μην ασκήσει δίωξη, κρίνοντας ότι ο πρώην πρόεδρος συνεργάστηκε πλήρως με τις Αρχές και ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις πως παραβίασε εσκεμμένα τον νόμο. Στην απόφασή του συνεκτίμησε επίσης το πώς πιθανότατα θα αντιμετώπιζε ένα σώμα ενόρκων έναν ηλικιωμένο κατηγορούμενο με εμφανείς δυσκολίες μνήμης.



Το Oversight Project, σε ανακοίνωσή του, υποστήριξε ότι επί περισσότερο από έναν χρόνο έδινε δικαστική μάχη για να δημοσιοποιηθούν οι ηχογραφήσεις, σημειώνοντας πως τελικά επικράτησε τόσο του υπουργείου Δικαιοσύνης όσο και των ιδιωτών δικηγόρων του Μπάιντεν.



Οι αποκαλύψεις για τον Ομπάμα Στα ίδια ηχητικά, ο Μπάιντεν μιλά και για τη συνεργασία του με τον τότε πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα, αποκαλύπτοντας ότι υπήρχαν συχνές διαφωνίες για τη διαχείριση της οικονομικής κρίσης μετά το 2008.



Η δημοσιοποίηση ηχητικών αποσπασμάτων από τις συνομιλίες του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν με τον βιογράφο του, Μαρκ Λιούις Ζβόνιτζερ, φαίνεται να επιβεβαιώνουν τα ευρήματα της έκθεσης του ειδικού εισαγγελέα Ρόμπερτ Χερ το 2024. Η έκθεση ανέφερε ότι ο Μπάιντεν είχε αποκαλύψει διαβαθμισμένο υλικό, διατηρούσε απόρρητα έγγραφα μετά την αποχώρησή του από την αντιπροεδρία και παρουσίαζεΣύμφωνα με το CNN, τα ηχητικά δόθηκαν στη δημοσιότητα τη Δευτέρα από το Oversight Project, οργανισμό που συνδέεται με το συντηρητικό Heritage Foundation, αφού προηγουμένως είχε κερδίσει δικαστική μάχη με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης για την αποδέσμευσή τους. Ο Μπάιντεν είχε προσπαθήσει να εμποδίσει τη δημοσιοποίησή τους, ωστόσο τελικά απέσυρε τις νομικές προσφυγές του.Στις ηχογραφήσεις, ο πρώην πρόεδρος ακούγεται να συζητά με τον βιογράφο του για σημειώσεις που είχε κρατήσει από την περίοδο της αντιπροεδρίας του και να του τις δείχνει ως υλικό αναφοράς για τη συγγραφή του βιβλίου. «Δεν ήξεραν καν ότι τα είχα αυτά», ακούγεται να λέει, ενώ φέρεται να επιδεικνύει τις σημειώσεις του.Εκπρόσωπος του Μπάιντεν δεν σχολίασε ειδικά τη δημοσιοποίηση των ηχητικών. Ωστόσο, ο εκπρόσωπός του Τι Τζέι Ντάκλο είχε δηλώσει την προηγούμενη εβδομάδα ότι οι συνομιλίες, που έγιναν πριν από περίπου δέκα χρόνια για βιβλίο το οποίο περιλάμβανε αναφορές στον εκλιπόντα γιο του Μπο Μπάιντεν, είχαν παραδοθεί στο υπουργείο Δικαιοσύνης με τη ρητή προϋπόθεση ότι θα παρέμεναν ιδιωτικές. Όπως υποστήριξε, η δημοσιοποίησή τους αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα «πολιτικής εργαλειοποίησης» του υπουργείου Δικαιοσύνης.Σε ένα από τα αποσπάσματα που δόθηκαν στη δημοσιότητα, ο Μπάιντεν αναφέρει ότι είχε μόλις εντοπίσει διαβαθμισμένα έγγραφα και στη συνέχεια εξηγεί γιατί, το 2009, είχε ταχθεί κατά της αποστολής επιπλέον αμερικανικών στρατευμάτων στο Αφγανιστάν.«Μόλις βρήκα όλα τα διαβαθμισμένα έγγραφα στο υπόγειο. Έγραψα στον πρόεδρο ένα χειρόγραφο υπόμνημα 40 σελίδων, με το οποίο επιχειρηματολογούσα κατά της αποστολής επιπλέον στρατευμάτων στο Αφγανιστάν, επειδή πίστευα ότι δεν θα άλλαζε τίποτα και ότι η ημέρα που θα φεύγαμε θα έμοιαζε με την ημέρα πριν φτάσουμε εκεί» ακούγεται να λέει.Σε άλλο σημείο των συνομιλιών, αναφέρεται ξανά σε διαβαθμισμένο υλικό, χωρίς όμως να είναι σαφές σε τι ακριβώς αναφέρεται. «Και το επόμενο που έχω εδώ... αυτό είναι διαβαθμισμένο», λέει χαρακτηριστικά.Στις ηχογραφήσεις υπάρχουν αρκετές στιγμές στις οποίες ο Μπάιντεν δυσκολεύεται να θυμηθεί ημερομηνίες ή πληροφορίες κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τον βιογράφο του.Στην έκθεσή του, ο ειδικός εισαγγελέας Ρόμπερτ Χερ είχε περιγράψει τον Μπάιντεν ως έναν ηλικιωμένο άνθρωπο με «αδύναμη μνήμη».Ο Χερ αποφάσισε τελικά να μην ασκήσει δίωξη, κρίνοντας ότι ο πρώην πρόεδρος συνεργάστηκε πλήρως με τις Αρχές και ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις πως παραβίασε εσκεμμένα τον νόμο. Στην απόφασή του συνεκτίμησε επίσης το πώς πιθανότατα θα αντιμετώπιζε ένα σώμα ενόρκων έναν ηλικιωμένο κατηγορούμενο με εμφανείς δυσκολίες μνήμης.Το Oversight Project, σε ανακοίνωσή του, υποστήριξε ότι επί περισσότερο από έναν χρόνο έδινε δικαστική μάχη για να δημοσιοποιηθούν οι ηχογραφήσεις, σημειώνοντας πως τελικά επικράτησε τόσο του υπουργείου Δικαιοσύνης όσο και των ιδιωτών δικηγόρων του Μπάιντεν.Στα ίδια ηχητικά, ο Μπάιντεν μιλά και για τη συνεργασία του με τον τότε πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα, αποκαλύπτοντας ότι υπήρχαν συχνέςγια τη διαχείριση της οικονομικής κρίσης μετά το 2008.

Όπως λέει, ο Ομπάμα «εκνευριζόταν πραγματικά» μαζί του, επειδή ο ίδιος υποστήριζε πιο επιθετικές παρεμβάσεις απέναντι στις τράπεζες και μεγαλύτερη στήριξη της μεσαίας τάξης.



Υποστηρίζει ακόμη ότι η κυβέρνηση δεν προχώρησε σε πιο αποφασιστικές κινήσεις επειδή, κατά την άποψή του, ο Ομπάμα και οι στενοί συνεργάτες του ήταν, έστω και ασυνείδητα, επηρεασμένοι από τη Silicon Valley.



Ο Μπάιντεν αναφέρει επίσης ότι ο Ομπάμα τελικά εγκατέλειψε την ιδέα να τοποθετήσει τον οικονομολόγο Λάρι Σάμερς στη Fed, επειδή θεωρούσε πως αποτελούσε «πολιτικό βάρος».



Παράλληλα, παραδέχεται ότι εκείνη την περίοδο ο ίδιος δεν είχε δώσει την απαιτούμενη προσοχή στις τεχνολογικές εξελίξεις, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η ψηφιοποίηση και η ρομποτική, καθώς ήταν προσηλωμένος στην προσπάθεια επαναφοράς της μεταποίησης στις Ηνωμένες Πολιτείες.



Οι σκέψεις για την προεδρική υποψηφιότητα Οι συνομιλίες περιλαμβάνουν και εκτενείς αναφορές στις συζητήσεις που είχε με τον Μπαράκ Ομπάμα σχετικά με το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος για την προεδρία το 2016.



Ο Μπάιντεν αφηγείται ότι ο Ομπάμα του είχε ξεκαθαρίσει πως η απόφαση ήταν αποκλειστικά δική του, αλλά ταυτόχρονα θεωρούσε εξαιρετικά δύσκολο να κερδίσει το χρίσμα απέναντι στη Χίλαρι Κλίντον.



Σε άλλο σημείο, ο Μπάιντεν διαβάζει σημειώσεις σχετικά με τις αδυναμίες μιας πιθανής προεκλογικής εκστρατείας του, με μία από αυτές να αφορά τις συχνές λεκτικές γκάφες του.



«Το θέμα με τις γκάφες είναι σαν ιός. Παραμένει αδρανές και κάθε φορά που κάνεις ένα λάθος, επανέρχεται», αναφέρει, πριν παραδεχτεί χαμογελώντας: «Δεν μπορώ να διαβάσω ούτε τα δικά μου γράμματα».