Μετά την Πλεύση Ελευθερίας και το Κίνημα Δημοκρατίας, ο βουλευτής Μιχάλης Χουρδάκης πηγαίνει στο ΠΑΣΟΚ
Μετά την Πλεύση Ελευθερίας και το Κίνημα Δημοκρατίας, ο βουλευτής Μιχάλης Χουρδάκης πηγαίνει στο ΠΑΣΟΚ
Στη 1 μετά το μεσημέρι η συνάντησή του Μιχάλη Χουρδάκη με τον Νίκο Ανδρουλάκη
Στο ΠΑΣΟΚ αναμένεται να ενταχθεί σήμερα ο ανεξάρτητος βουλευτής, Μιχάλης Χουρδάκης.
Όπως ανακοινώθηκε από την Χαριλάου Τρικούπη, η ένταξη του κ. Χουρδάκη στο ΠΑΣΟΚ θα επισημοποιηθεί στη συνάντηση που θα έχει στη 1 μετά το μεσημέρι με τον πρόεδρο του κόμματος, Νίκο Ανδρουλάκη.
Υπενθυμίζεται ότι ο Μιχάλης Χουρδάκης εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής τον Ιούνιο του 2023 με την Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου.
Δύο μήνες αργότερα, τον Οκτώβριο του 2023, ανεξαρτητοποιήθηκε και τον Ιανουάριο του 2025, ανακοίνωσε την ένταξή του στο Κίνημα Δημοκρατίας, που μετονομάστηκε σε Δημοκράτες - Προοδευτικό Κέντρο, αναλαμβάνοντας καθήκοντα εκπροσώπου Τύπου μέχρι πρότινος.
Στις 29 Ιουνίου του 2026, ωστόσο, ο Μιχάλης Χουρδάκης ανακοίνωσε την αποχώρησή του και από το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη, ακολουθώντας, τότε, την παραίτηση της Θεοδώρας Τζάκρη.
Όπως ανακοινώθηκε από την Χαριλάου Τρικούπη, η ένταξη του κ. Χουρδάκη στο ΠΑΣΟΚ θα επισημοποιηθεί στη συνάντηση που θα έχει στη 1 μετά το μεσημέρι με τον πρόεδρο του κόμματος, Νίκο Ανδρουλάκη.
Υπενθυμίζεται ότι ο Μιχάλης Χουρδάκης εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής τον Ιούνιο του 2023 με την Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου.
Δύο μήνες αργότερα, τον Οκτώβριο του 2023, ανεξαρτητοποιήθηκε και τον Ιανουάριο του 2025, ανακοίνωσε την ένταξή του στο Κίνημα Δημοκρατίας, που μετονομάστηκε σε Δημοκράτες - Προοδευτικό Κέντρο, αναλαμβάνοντας καθήκοντα εκπροσώπου Τύπου μέχρι πρότινος.
Στις 29 Ιουνίου του 2026, ωστόσο, ο Μιχάλης Χουρδάκης ανακοίνωσε την αποχώρησή του και από το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη, ακολουθώντας, τότε, την παραίτηση της Θεοδώρας Τζάκρη.
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