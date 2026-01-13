Η Νικόλ Σέρζινγκερ ποζάρει με σέξι διάθεση στην παραλία
Η Νικόλ Σέρζινγκερ ποζάρει με σέξι διάθεση στην παραλία
Θεραπεία με θαλασσινό νερό, σχολίασε η τραγουδίστρια στην ανάρτηση που έκανε στο Instagram
Με σέξι διάθεση πόζαρε η Νικόλ Σέρζινγκερ σε εξωτική παραλία, δημοσιεύοντας στιγμιότυπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η 48χρονη τραγουδίστρια απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης και ξεκούρασης στις Μαλδίβες.
Θέλοντας να παρουσιάσει στους διαδικτυακούς της ακόλουθους εικόνες από το ταξίδι της, η Σέρζινγκερ ανάρτησε στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram φωτογραφίες στις οποίες ποζάρει μέσα στη θάλασσα με αποκαλυπτικά μπικίνι. «Θεραπεία με θαλασσινό νερό», σχολίασε στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής της.
Δείτε τις φωτογραφίες που δημοσίευσε
Θέλοντας να παρουσιάσει στους διαδικτυακούς της ακόλουθους εικόνες από το ταξίδι της, η Σέρζινγκερ ανάρτησε στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram φωτογραφίες στις οποίες ποζάρει μέσα στη θάλασσα με αποκαλυπτικά μπικίνι. «Θεραπεία με θαλασσινό νερό», σχολίασε στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής της.
Δείτε τις φωτογραφίες που δημοσίευσε
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα