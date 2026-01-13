Η Νικόλ Σέρζινγκερ ποζάρει με σέξι διάθεση στην παραλία
Η Νικόλ Σέρζινγκερ ποζάρει με σέξι διάθεση στην παραλία

Θεραπεία με θαλασσινό νερό, σχολίασε η τραγουδίστρια στην ανάρτηση που έκανε στο Instagram

Η Νικόλ Σέρζινγκερ ποζάρει με σέξι διάθεση στην παραλία
Με σέξι διάθεση πόζαρε η Νικόλ Σέρζινγκερ σε εξωτική παραλία, δημοσιεύοντας στιγμιότυπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η 48χρονη τραγουδίστρια απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης και ξεκούρασης στις Μαλδίβες. 

Θέλοντας να παρουσιάσει στους διαδικτυακούς της ακόλουθους εικόνες από το ταξίδι της, η Σέρζινγκερ ανάρτησε στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram φωτογραφίες στις οποίες ποζάρει μέσα στη θάλασσα με αποκαλυπτικά μπικίνι.  «Θεραπεία με θαλασσινό νερό», σχολίασε στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής της. 

Δείτε τις φωτογραφίες που δημοσίευσε


