Νικόλ Σέρζινγκερ: Το άλμπουμ από τα γενέθλιά της στη Χαβάη
Νικόλ Σέρζινγκερ: Το άλμπουμ από τα γενέθλιά της στη Χαβάη
Η 48χρονη τραγουδίστρια ταξίδεψε στον τόπο καταγωγής της και γιόρτασε τα γενέθλιά της με την οικογένειά της
Στη Χαβάη μαζί με την οικογένειά της γιόρτασε πριν από μερικές μέρες τα 48α γενέθλιά της η Νικόλ Σέρζινγκερ. Η τραγουδίστρια ταξίδεψε στον τόπο καταγωγής για να συναντήσει τους οικείους της και μοιράστηκε μερικά «εορταστικά» στιγμιότυπα με τους θαυμαστές της.
Στο τραπέζι για τα γενέθλιά της η Σέρζινγκερ επέλεξε να φορέσει ένα λέι, το παραδοσιακό χαβανέζικο κολιέ, και ένα στεφάνι με λουλούδια στα μαλλιά της, όπως φάνηκε στις φωτογραφίες που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Σε κάποιες εικόνες ποζάρει στο πλευρό των γονιών της, ενώ σε άλλη χαμογελά στον φωτογραφικό φακό κρατώντας την τούρτα της.
Στο φωτογραφικό της άλμπουμ περιλαμβάνονται και στιγμιότυπα από την απόδρασή της στην παραλία, όπου συνεχίστηκαν οι εορτασμοί. Φορώντας λευκό μπικίνι, η Νικόλ Σέρζινγκερ απαθανατίστηκε κρατώντας μία ακόμη τούρτα, ενώ βρισκόταν μέσα στη θάλασσα. «Άλλος ένας χρόνος γύρω από τον ήλιο. Και κάπως έτσι, το μεγαλύτερο δώρο είναι το πιο απλό: να επιστρέφεις στο σπίτι», ήταν τα λόγια με τα οποία συνόδευσε το υλικό που ανέβασε.
Ακολουθεί η ανάρτησή της
Στο τραπέζι για τα γενέθλιά της η Σέρζινγκερ επέλεξε να φορέσει ένα λέι, το παραδοσιακό χαβανέζικο κολιέ, και ένα στεφάνι με λουλούδια στα μαλλιά της, όπως φάνηκε στις φωτογραφίες που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Σε κάποιες εικόνες ποζάρει στο πλευρό των γονιών της, ενώ σε άλλη χαμογελά στον φωτογραφικό φακό κρατώντας την τούρτα της.
Στο φωτογραφικό της άλμπουμ περιλαμβάνονται και στιγμιότυπα από την απόδρασή της στην παραλία, όπου συνεχίστηκαν οι εορτασμοί. Φορώντας λευκό μπικίνι, η Νικόλ Σέρζινγκερ απαθανατίστηκε κρατώντας μία ακόμη τούρτα, ενώ βρισκόταν μέσα στη θάλασσα. «Άλλος ένας χρόνος γύρω από τον ήλιο. Και κάπως έτσι, το μεγαλύτερο δώρο είναι το πιο απλό: να επιστρέφεις στο σπίτι», ήταν τα λόγια με τα οποία συνόδευσε το υλικό που ανέβασε.
Ακολουθεί η ανάρτησή της
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