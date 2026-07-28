ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά σε χώρο με απορρίμματα στη Λέρο, σηκώθηκε ελικόπτερο

Τραγωδία στη Λαμία: 17χρονος κατέρρευσε σε πλατεία και πέθανε μπροστά στους φίλους του
ΕΛΛΑΔΑ
Λαμία Ανήλικος

Τραγωδία στη Λαμία: 17χρονος κατέρρευσε σε πλατεία και πέθανε μπροστά στους φίλους του

Παρά τις προσπάθειες συγγενών, διασωστών του ΕΚΑΒ και γιατρών να τον επαναφέρουν, ο ανήλικος δεν τα κατάφερε

Τραγωδία στη Λαμία: 17χρονος κατέρρευσε σε πλατεία και πέθανε μπροστά στους φίλους του
36 ΣΧΟΛΙΑ
Τραγωδία σημειώθηκε στη Λαμία, όπου ένας 17χρονος έχασε ξαφνικά τη ζωή του στην πλατεία του οικισμού όπου διέμενε.

Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδα lamiareport.gr, λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (27/7), ο νεαρός κατέρρευσε ξαφνικά ενώ βρισκόταν με την παρέα του.

Οι φίλοι του ειδοποίησαν άμεσα συγγενικά του πρόσωπα, τα οποία ξεκίνησαν προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), ενώ στο σημείο έφτασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες συνέχισαν τις προσπάθειες ανάνηψης και μετέφεραν τον 17χρονο στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Αστυνομικοί βρέθηκαν στο σημείο προκειμένου να διερευνήσουν τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής, ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του 17χρονου.
36 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Επαγγελματική Εκπαίδευση & Εξειδίκευση: Το Mοντέλο που σε Bάζει στην Aγορά Eργασίας

Σήμερα, οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν απλώς θεωρητικές γνώσεις, αλλά ανθρώπους που μπορούν να ενταχθούν άμεσα στην παραγωγή, να χειριστούν σύγχρονες τεχνολογίες και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος που αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς

Τα δύο gadgets που δεν πιάνουν χώρο στη βαλίτσα, αλλά κάνουν μεγάλη διαφορά στις διακοπές

Αυτό το καλοκαίρι, επιλέγουμε λιγότερα αλλά καλύτερα. Και όταν η τεχνολογία συνδυάζει μικρό μέγεθος, κορυφαία απόδοση και έξυπνο σχεδιασμό, γίνεται ο πιο χρήσιμος συνοδοιπόρος σε κάθε απόδραση.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης