Η κρυφή αιτία που οι διακοπές δεν σε ξεκουράζουν όσο νομίζεις.
Το μακροβούτι της Έλενας Χαραλαμπούδη στη Χαλκιδική: «Στιγμές που θα μας ακολουθούν για πολύ καιρό», δείτε βίντεο
Το μακροβούτι της Έλενας Χαραλαμπούδη στη Χαλκιδική: «Στιγμές που θα μας ακολουθούν για πολύ καιρό», δείτε βίντεο
«Ευχαριστούμε για ακόμα ένα καλοκαίρι γεμάτο στιγμές» γράφει η ηθοποιός για το άλμπουμ από τις διακοπές της στη Χαλκιδική
Στη Χαλκιδική βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες η ηθοποιός Έλενα Χαραλαμπούδη, η οποία έχει γίνει ευρέως γνωστή από τα βιντεάκια ως 5 Minute Mum.
H συγκεκριμένη περιοχή είναι για την ίδια, όπως γράφει στην ανάρτησή της στο Instagram, ένας μέρος «που γίνεται κομμάτι των καλοκαιρινών σου αναμνήσεων».
Ανάμεσα στο άλμπουμ που ανέβασε στα social media η Ελένα Χαραλαμπούδη, ξεχωρίζει το βίντεο με την ίδια να κάνει μακροβούτι.
Όπως γράφει χαρακτηριστικά «υπάρχουν μέρη που τα επισκέπτεσαι και υπάρχουν μέρη που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών σου αναμνήσεων. Για εμάς, το Sani Resort είναι ακριβώς αυτό. ❤️».
«Άλλο ένα καλοκαίρι εδώ και, βλέποντας τη Φαίδρα να μεγαλώνει μέσα από αυτές τις μικρές καλοκαιρινές στιγμές, συνειδητοποίησα πόσο γρήγορα περνάει ο χρόνος. Φέτος, στο ίδιο μέρος που κάθε χρόνο δημιουργούμε τις πιο όμορφες αναμνήσεις, έκανε κάτι που θα θυμόμαστε για πάντα: έμαθε να κάνει ποδήλατο. Και το βράδυ, μια ακόμη μαγική εμπειρία στο Sani Festival, απολαμβάνοντας τον μοναδικό James Arthur κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό στο λόφο της Σάνης. Μουσική, καλοκαίρι και άνθρωποι που αγαπάς!!» συνεχίζει η ηθοποιός την περιγραφή των διακοπών της στη Χαλκιδική.
«Ευχαριστούμε για ακόμα ένα καλοκαίρι γεμάτο στιγμές που θα μας ακολουθούν για πολύ καιρό ακόμα. Ραντεβού του χρόνου» καταλήγει στην ανάρτησή της η Έλενα Χαραλαμπούδη.
H συγκεκριμένη περιοχή είναι για την ίδια, όπως γράφει στην ανάρτησή της στο Instagram, ένας μέρος «που γίνεται κομμάτι των καλοκαιρινών σου αναμνήσεων».
Ανάμεσα στο άλμπουμ που ανέβασε στα social media η Ελένα Χαραλαμπούδη, ξεχωρίζει το βίντεο με την ίδια να κάνει μακροβούτι.
Όπως γράφει χαρακτηριστικά «υπάρχουν μέρη που τα επισκέπτεσαι και υπάρχουν μέρη που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών σου αναμνήσεων. Για εμάς, το Sani Resort είναι ακριβώς αυτό. ❤️».
«Άλλο ένα καλοκαίρι εδώ και, βλέποντας τη Φαίδρα να μεγαλώνει μέσα από αυτές τις μικρές καλοκαιρινές στιγμές, συνειδητοποίησα πόσο γρήγορα περνάει ο χρόνος. Φέτος, στο ίδιο μέρος που κάθε χρόνο δημιουργούμε τις πιο όμορφες αναμνήσεις, έκανε κάτι που θα θυμόμαστε για πάντα: έμαθε να κάνει ποδήλατο. Και το βράδυ, μια ακόμη μαγική εμπειρία στο Sani Festival, απολαμβάνοντας τον μοναδικό James Arthur κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό στο λόφο της Σάνης. Μουσική, καλοκαίρι και άνθρωποι που αγαπάς!!» συνεχίζει η ηθοποιός την περιγραφή των διακοπών της στη Χαλκιδική.
«Ευχαριστούμε για ακόμα ένα καλοκαίρι γεμάτο στιγμές που θα μας ακολουθούν για πολύ καιρό ακόμα. Ραντεβού του χρόνου» καταλήγει στην ανάρτησή της η Έλενα Χαραλαμπούδη.
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