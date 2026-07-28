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Ουρές για το προσκύνημα της εικόνας «Ακένωτον Ποτήριον» χθες στον Άγιο Παντελεήμονα της Αχαρνών, δείτε βίντεο
Ουρές για το προσκύνημα της εικόνας «Ακένωτον Ποτήριον» χθες στον Άγιο Παντελεήμονα της Αχαρνών, δείτε βίντεο
Η ετήσια πανήγυρη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος απέκτησε φέτος μια μοναδική διάσταση, με την πρωτεύουσα να υποδέχεται παράλληλα την ξακουστή Ιερά Εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου
Σε ένα μεγάλο, ανθρώπινο ποτάμι μετατράπηκαν το βράδυ της Δευτέρας οι δρόμοι γύρω από τον Άγιο Παντελεήμονα της οδού Αχαρνών, καθώς εκατοντάδες πιστοί πλημμύρισαν την περιοχή, σχηματίζοντας μια μεγαλειώδη πομπή στην καρδιά της Αθήνας.
Η ετήσια πανήγυρη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος απέκτησε φέτος μια μοναδική διάσταση, με την πρωτεύουσα να υποδέχεται παράλληλα την ξακουστή Ιερά Εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου της επικαλουμένης «Ακένωτον Ποτήριον» (των Εξαρτημένων η Απολύτρωσις). Η εικόνα, η οποία κομίσθηκε από την Ιερά Μητρόπολη Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, θα παραμείνει για προσκύνημα στον εμβληματικό ναό έως την Πέμπτη 30 Ιουλίου.
Το κυρίαρχο χαρακτηριστικό των ημερών ήταν η εξαιρετικά μεγάλη συμμετοχή του κόσμου. Πλήθος πιστών κατέκλυσε τον μεγαλοπρεπή ναό, με τους προσκυνητές να σχηματίζουν μεγάλες ουρές και να περιμένουν υπομονετικά επί ώρες προκειμένου να ασπαστούν την εικόνα, όσο ο Επίσκοπος Ευρίπου Χρυσόστομος χοροστατούσε στον Εσπερινό.
Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων και η Μπάντα του Λιμενικού Σώματος παιάνιζαν εμβατήρια, αποδίδοντας τις δέουσες τιμές και «γεννώντας» συγκίνηση στους κεντρικούς δρόμους της ενορίας. Η μεγάλη πομπή κινήθηκε στις οδούς Αλκιβιάδου, Πιπίνου, Μιχαήλ Βόδα, Αγίου Μελετίου, Αριστοτέλους και Κοδριγκτώνος, προτού καταλήξει και πάλι στον Ιερό Ναό, υπό τους διαρκείς ήχους από το κωδωνοστάσιο.
Παράλληλα, ο π. Νικόλαος εξήγησε την ιστορική διαδρομή της εικόνας, η οποία έχει τις ρίζες της στη Ρωσία του 1878, συνδεόμενη με το θαύμα της ίασης ενός στρατιώτη από το πάθος του αλκοολισμού μετά από υπόδειξη του Οσίου Βαρλαάμ. Όπως ανέφερε, το πρωτότυπο ιερό κειμήλιο χάθηκε και καταστράφηκε από το άθεο καθεστώς κατά την Κομμουνιστική Επανάσταση του 1917, όταν η Μονή στο Σερπούχοβ μετατράπηκε σε εργοστάσιο. Ωστόσο, η τιμή προς την Παναγία δεν σταμάτησε ποτέ και, βασισμένη στο διασωθέν πρωτότυπο σχέδιο, η εικόνα αγιογραφήθηκε εκ νέου. Σήμερα λογίζεται ως ένας ανεκτίμητος πνευματικός θησαυρός, καθώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη στήριξη και την απολύτρωση των ανθρώπων που παλεύουν με τις εξαρτήσεις, όπως αυτές του αλκοόλ, των ναρκωτικών, του τσιγάρου και των πάσης φύσεως παθών.
Ο Ιερός Ναός του Αγίου Παντελεήμονος Αχαρνών κουβαλά μια μακρά και πολυτάραχη κατασκευαστική ιστορία, η οποία ξεκινά επίσημα στις 12 Σεπτεμβρίου 1910 με τη θεμελίωση του αρχικού, μικρότερου ναού από τον βασιλιά Γεώργιο Α΄. Κατά τη δεκαετία του 1920 ξεκίνησαν τα έργα για την ανέγερση του νέου, εντυπωσιακού σε μέγεθος ναού, ο οποίος σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Ιωάννη Παπαδάκη. Μέχρι το 1930 είχε ήδη ολοκληρωθεί ο γιγαντιαίος τρούλος, όμως λόγω των παράλληλων έργων για την κατασκευή της υπόγειας σήραγγας του Ηλεκτρικού (Γραμμή 1), ο αρχικός ναός κατεδαφίστηκε και χρειάστηκε να στηθεί ένας προσωρινός χώρος λατρείας κάτω ακριβώς από τον τρούλο. Την ίδια περίοδο, τα αρχιτεκτονικά σχέδια του ναού τελειοποιήθηκαν και επαναπροσδιορίστηκαν από τον αρχιτέκτονα Γεώργιο Νομικό.
Η πορεία προς την ολοκλήρωση συνεχίστηκε το 1951, όταν ο προσωρινός ναός κατεδαφίστηκε οριστικά προκειμένου να προχωρήσει απρόσκοπτα η ανωδομή του σημερινού μνημειώδους κτίσματος. Αν και οι εργασίες αποπεράτωσης καθυστέρησαν σημαντικά, την Κυριακή 19 Μαρτίου 1967 παραδόθηκε προς χρήση το υπόγειο του ναού για την τέλεση των μυστηρίων και των Θείων Λειτουργιών, ενώ η επίσημη ολοκλήρωση και παράδοση ολόκληρου του ναού στο κοινό πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 16 Μαΐου 1982. Λίγο αργότερα, το 1984, ξεκίνησε η πλήρης αγιογράφηση του ναού από τον διακεκριμένο αγιογράφο Γιάννη Καρούζο, ένα μνημειώδες έργο που ολοκληρώθηκε το 2007. Σήμερα, ο Άγιος Παντελεήμονας Αχαρνών αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο ιερό ναό στην Ελλάδα, αμέσως μετά τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα, και κατατάσσεται ως ένα από τα μεγαλύτερα και πιο επιβλητικά λατρευτικά ορόσημα σε ολόκληρη την περιοχή των Βαλκανίων.
Η ετήσια πανήγυρη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος απέκτησε φέτος μια μοναδική διάσταση, με την πρωτεύουσα να υποδέχεται παράλληλα την ξακουστή Ιερά Εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου της επικαλουμένης «Ακένωτον Ποτήριον» (των Εξαρτημένων η Απολύτρωσις). Η εικόνα, η οποία κομίσθηκε από την Ιερά Μητρόπολη Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, θα παραμείνει για προσκύνημα στον εμβληματικό ναό έως την Πέμπτη 30 Ιουλίου.
Εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης στον ναόΣτις χθεσινές εκδηλώσεις, που πραγματοποιήθηκαν με λαμπρότητα και κατάνυξη, έδωσαν το «παρών» ανώτατοι εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στον ναό παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου, καθώς και ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης.
Το κυρίαρχο χαρακτηριστικό των ημερών ήταν η εξαιρετικά μεγάλη συμμετοχή του κόσμου. Πλήθος πιστών κατέκλυσε τον μεγαλοπρεπή ναό, με τους προσκυνητές να σχηματίζουν μεγάλες ουρές και να περιμένουν υπομονετικά επί ώρες προκειμένου να ασπαστούν την εικόνα, όσο ο Επίσκοπος Ευρίπου Χρυσόστομος χοροστατούσε στον Εσπερινό.
Μια μεγαλοπρεπής λιτανευτική πομπή στους δρόμους της ΑθήναςΜετά την ολοκλήρωση του μεθέορτου Εσπερινού, το βράδυ της Δευτέρας, σχηματίστηκε μια μεγαλειώδης πομπή για τη λιτάνευση των Ιερών Εικόνων και του Ιερού Λειψάνου του Αγίου. Κατά την έξοδο από τον ναό, την εικόνα της Παναγίας «Ακένωτον Ποτήριον», την εικόνα του Αγίου Παντελεήμονος και το ιερό λείψανο πλαισίωσαν τιμητικά αγήματα του Στρατού Ξηράς και του Λιμενικού Σώματος.
Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων και η Μπάντα του Λιμενικού Σώματος παιάνιζαν εμβατήρια, αποδίδοντας τις δέουσες τιμές και «γεννώντας» συγκίνηση στους κεντρικούς δρόμους της ενορίας. Η μεγάλη πομπή κινήθηκε στις οδούς Αλκιβιάδου, Πιπίνου, Μιχαήλ Βόδα, Αγίου Μελετίου, Αριστοτέλους και Κοδριγκτώνος, προτού καταλήξει και πάλι στον Ιερό Ναό, υπό τους διαρκείς ήχους από το κωδωνοστάσιο.
Το μήνυμα του εφημερίου για την ιστορική ενορία και το «Ακένωτον Ποτήριον»Από το βήμα του ναού, ο προϊστάμενος Αρχιμανδρίτης π. Νικόλας Κατσαφαρόπουλος, αναφέρθηκε στη βαθιά σημασία της έλευσης της Ιεράς Εικόνας στην Αθήνα, καθώς και στην ανάγκη να λιτανεύονται εικόνες και λείψανα, ενώ εστίασε και στην ιστορική ταυτότητα της συγκεκριμένης ενορίας. Σημείωσε ότι ο Άγιος Παντελεήμονας Αχαρνών αποτελεί μια εμβληματική και ιστορική γειτονιά της πρωτεύουσας, η οποία το 1978 αριθμούσε περίπου 200.000 ενορίτες. Όπως είπε, αν και με το πέρασμα των χρόνων τα δεδομένα άλλαξαν και οι αριθμοί συρρικνώθηκαν, οι άνθρωποι δεν έπαψαν ποτέ να αγαπούν και να επισκέπτονται αυτόν τον τόπο. Αυτή η αγάπη είναι που τους κρατά δεμένους με την περιοχή, επιστρέφοντας διαρκώς εδώ για να προσκυνήσουν, να καταθέσουν την πίστη τους και να αντλήσουν ελπίδα για την ύπαρξή τους.
Παράλληλα, ο π. Νικόλαος εξήγησε την ιστορική διαδρομή της εικόνας, η οποία έχει τις ρίζες της στη Ρωσία του 1878, συνδεόμενη με το θαύμα της ίασης ενός στρατιώτη από το πάθος του αλκοολισμού μετά από υπόδειξη του Οσίου Βαρλαάμ. Όπως ανέφερε, το πρωτότυπο ιερό κειμήλιο χάθηκε και καταστράφηκε από το άθεο καθεστώς κατά την Κομμουνιστική Επανάσταση του 1917, όταν η Μονή στο Σερπούχοβ μετατράπηκε σε εργοστάσιο. Ωστόσο, η τιμή προς την Παναγία δεν σταμάτησε ποτέ και, βασισμένη στο διασωθέν πρωτότυπο σχέδιο, η εικόνα αγιογραφήθηκε εκ νέου. Σήμερα λογίζεται ως ένας ανεκτίμητος πνευματικός θησαυρός, καθώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη στήριξη και την απολύτρωση των ανθρώπων που παλεύουν με τις εξαρτήσεις, όπως αυτές του αλκοόλ, των ναρκωτικών, του τσιγάρου και των πάσης φύσεως παθών.
Ο Ιερός Ναός του Αγίου Παντελεήμονος Αχαρνών κουβαλά μια μακρά και πολυτάραχη κατασκευαστική ιστορία, η οποία ξεκινά επίσημα στις 12 Σεπτεμβρίου 1910 με τη θεμελίωση του αρχικού, μικρότερου ναού από τον βασιλιά Γεώργιο Α΄. Κατά τη δεκαετία του 1920 ξεκίνησαν τα έργα για την ανέγερση του νέου, εντυπωσιακού σε μέγεθος ναού, ο οποίος σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Ιωάννη Παπαδάκη. Μέχρι το 1930 είχε ήδη ολοκληρωθεί ο γιγαντιαίος τρούλος, όμως λόγω των παράλληλων έργων για την κατασκευή της υπόγειας σήραγγας του Ηλεκτρικού (Γραμμή 1), ο αρχικός ναός κατεδαφίστηκε και χρειάστηκε να στηθεί ένας προσωρινός χώρος λατρείας κάτω ακριβώς από τον τρούλο. Την ίδια περίοδο, τα αρχιτεκτονικά σχέδια του ναού τελειοποιήθηκαν και επαναπροσδιορίστηκαν από τον αρχιτέκτονα Γεώργιο Νομικό.
Ο Άγιος Παντελεήμονας Αχαρνών: Ένα αρχιτεκτονικό ορόσημο των Βαλκανίων
Η πορεία προς την ολοκλήρωση συνεχίστηκε το 1951, όταν ο προσωρινός ναός κατεδαφίστηκε οριστικά προκειμένου να προχωρήσει απρόσκοπτα η ανωδομή του σημερινού μνημειώδους κτίσματος. Αν και οι εργασίες αποπεράτωσης καθυστέρησαν σημαντικά, την Κυριακή 19 Μαρτίου 1967 παραδόθηκε προς χρήση το υπόγειο του ναού για την τέλεση των μυστηρίων και των Θείων Λειτουργιών, ενώ η επίσημη ολοκλήρωση και παράδοση ολόκληρου του ναού στο κοινό πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 16 Μαΐου 1982. Λίγο αργότερα, το 1984, ξεκίνησε η πλήρης αγιογράφηση του ναού από τον διακεκριμένο αγιογράφο Γιάννη Καρούζο, ένα μνημειώδες έργο που ολοκληρώθηκε το 2007. Σήμερα, ο Άγιος Παντελεήμονας Αχαρνών αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο ιερό ναό στην Ελλάδα, αμέσως μετά τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα, και κατατάσσεται ως ένα από τα μεγαλύτερα και πιο επιβλητικά λατρευτικά ορόσημα σε ολόκληρη την περιοχή των Βαλκανίων.
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