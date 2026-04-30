Συγκινημένοι ο Τάκης Ζαχαράτος και η Έλενα Παπαρίζου στην τελευταία τους εμφάνιση: Έριξαν αυλαία με Μαρινέλλα
Οι δύο καλλιτέχνες ολοκλήρωσαν τα live τους το βράδυ της Τετάρτης 29 Απριλίου - «Ο Τάκης είναι ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος», είπε η τραγουδίστρια
Συγκινημένοι ήταν ο Τάκης Ζαχαράτος και η Έλενα Παπαρίζου στο τελευταίο τους live, ρίχοντας αυλαία στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζονταν τραγουδώντας Μαρινέλλα.
Το βράδυ της Τετάρτης 29 Απριλίου οι δύο καλλιτέχνες ευχαρίστησαν τους θεατές και τους συνεργάτες τους, μιλώντας με τα καλύτερα λόγια ο ένας για τον άλλον.
Όπως φαίνεται στα stories του νυχτερινού κέντρου όπου εμφανίζονταν, ο Τάκης Ζαχαράτος ανέφερε αρχικά: «Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Το όραμα του Άγγελου του Κοταρίδη και του Ηλία του Μαροσούλη έγινε πραγματικότητα και θέλουμε να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, γιατί δεν υπάρχουν τέτοιοι υπερπαραγωγοί», με την Έλενα Παπαρίζου να λέει κοιτώντας τον συνεργάτη τους: «Συγκρατούμαστε, μην μας κοιτάς έτσι».
Ο Τάκης Ζαχαράτος έπειτα συνέχισε: «Είμαι πάρα πολύ τυχερός που έχω συναντήσει ανθρώπους όπως ο Γιάννης ο Κεντ, εδώ υπερπαραγωγός, Θέατρο Παλλάς, που κάναμε μαζί τεράστιες επιτυχίες. Και νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη που συναντάω τον Άγγελο Κοταρίδη που είναι υπερπαραγωγός μέσα και έξω. Ευχαριστούμε Άγγελε που δεν μας χάλασες χατίρι και κάναμε ό,τι είχαμε ζωγραφίσει σε μια ολόλευκη κόλλα χαρτί μας επέτρεψες να το κάνουμε σκηνικά, να το κάνουμε μουσική, να το κάνουμε αγάπη, στίχους, λόγια και να συνδεθούμε με τους ανθρώπους».
Στη συνέχεια, οι δυο τους τραγούδησαν το «Και Καλύτερα» της Μαρινέλλας, με την Έλενα Παπαρίζου να παίρνει τον λόγο και να λέει μεταξύ άλλων: «Ευχαριστούμε πάρα πάρα πάρα πολύ. Μίλησε τόση ώρα και τόσο όμορφα ο Τάκης για εμένα. Οφείλω όμως να πω κι εγώ δυο-τρία λόγια. Ο Τάκης είναι ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος. Έχω πάρει πάρα πολλά από τον Τάκη. Θέλω να του δώσετε το μεγαλύτερο χειροκρότημα όχι μόνο γι' αυτό που είναι, αλλά επειδή έχει γράψει κείμενα και σενάριο».
