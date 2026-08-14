Ο Μάθιου ΜακΚόναχι αποκάλυψε ότι το «Πώς να χωρίσετε σε 10 μέρες» είναι η ταινία που εξακολουθεί να του αποφέρει τα περισσότερα έσοδα
Ο Μάθιου ΜακΚόναχι αποκάλυψε ότι το «Πώς να χωρίσετε σε 10 μέρες» είναι η ταινία που εξακολουθεί να του αποφέρει τα περισσότερα έσοδα
Όταν υπήρχαν κυρίως τα DVD και η καλωδιακή τηλεόραση, κάθε Μάρτιο έπαιρνα μια μεγάλη επιταγή, χάρη στην Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, εξήγησε ο ηθοποιός
Κερδοφόρα εξακολουθεί να είναι για τον Μάθιου ΜακΚόναχι η ταινία «Πώς να χωρίσετε σε 10 μέρες». Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός αποκάλυψε ότι η ρομαντική κομεντί του 2003, στην οποία πρωταγωνιστούσε μαζί με την Κέιτ Χάντσον, είναι «με διαφορά» το φιλμ που του αποφέρει σήμερα τα περισσότερα χρήματα.
«Το “Πώς να χωρίσετε σε 10 μέρες” είναι ένα δώρο που συνεχίζει να δίνει», είπε στο podcast «Happy Sad Confused». Ο ΜακΚόναχι χαρακτήρισε την ταινία «πιθανότατα την αγαπημένη μου ρομαντική κομεντί από όσες έχω κάνει και πολλοί άνθρωποι αγαπούν αυτή την ταινία». «Και εξακολουθεί να μου αποφέρει τα περισσότερα χρήματα από δικαιώματα σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη ταινία έχω κάνει. Με διαφορά. Και μάλιστα μεγάλη», πρόσθεσε.
Ο σταρ του Χόλιγουντ αποκάλυψε επίσης ποιος μήνας του χρόνου ήταν εκείνος κατά τον οποίο εισέπραττε τα περισσότερα χρήματα από την ταινία. «Όταν υπήρχαν κυρίως τα DVD και η καλωδιακή τηλεόραση, κάθε Μάρτιο έπαιρνα μια μεγάλη επιταγή, χάρη στην Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου».
Ο ΜακΚόναχι συνέχισε λέγοντας πως: «Αλλά, εννοώ, κοιτάξτε: για μένα, όσον αφορά αυτό το είδος, ας πούμε ότι το έκανα δικό μου. Το “Πώς να χωρίσετε σε 10 μέρες” είναι πραγματικά μία από τις ταινίες-ορόσημα της ρομαντικής κομεντί που αντέχουν στον χρόνο».
Σε σκηνοθεσία του Ντόναλντ Πίτρι, το «Πώς να χωρίσετε σε 10 μέρες» ακολουθεί την Άντι Άντερσον, την οποία υποδύεται η Χάντσον, αρθρογράφο σε γυναικείο περιοδικό που προσπαθεί να κάνει τον νέο της σύντροφο, τον διαφημιστή Μπεν Μπάρι, τον οποίο υποδύεται ο Μακόναχι, να την εγκαταλείψει μέσα σε δέκα ημέρες, στο πλαίσιο ενός άρθρου που γράφει. Ο Μπεν, από την πλευρά του, έχει βάλει κρυφά στοίχημα με τους συναδέλφους του ότι μπορεί να κάνει την Άντι να τον ερωτευτεί μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα.
Η ταινία καθιέρωσε τον ΜακΚόναχι, ο οποίος είχε ήδη πρωταγωνιστήσει το 2001 στο «The Wedding Planner», ως έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές των ρομαντικών κομεντί της δεκαετίας του 2000. Στη συνέχεια, πρωταγωνίστησε στις ταινίες «Failure to Launch», «Ghosts of Girlfriends Past» και «Fool’s Gold», με την τελευταία να τον φέρνει ξανά μαζί με την 47χρονη σήμερα Κέιτ Χάντσον.
Αργότερα, η καριέρα του Μάθιου ΜακΚόναχι στράφηκε σε πιο δραματικούς ρόλους, μεταξύ των οποίων και η βραβευμένη με Όσκαρ ερμηνεία του στην ταινία «Dallas Buyers Club» του 2013.
«Το “Πώς να χωρίσετε σε 10 μέρες” είναι ένα δώρο που συνεχίζει να δίνει», είπε στο podcast «Happy Sad Confused». Ο ΜακΚόναχι χαρακτήρισε την ταινία «πιθανότατα την αγαπημένη μου ρομαντική κομεντί από όσες έχω κάνει και πολλοί άνθρωποι αγαπούν αυτή την ταινία». «Και εξακολουθεί να μου αποφέρει τα περισσότερα χρήματα από δικαιώματα σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη ταινία έχω κάνει. Με διαφορά. Και μάλιστα μεγάλη», πρόσθεσε.
Ο σταρ του Χόλιγουντ αποκάλυψε επίσης ποιος μήνας του χρόνου ήταν εκείνος κατά τον οποίο εισέπραττε τα περισσότερα χρήματα από την ταινία. «Όταν υπήρχαν κυρίως τα DVD και η καλωδιακή τηλεόραση, κάθε Μάρτιο έπαιρνα μια μεγάλη επιταγή, χάρη στην Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου».
Ο ΜακΚόναχι συνέχισε λέγοντας πως: «Αλλά, εννοώ, κοιτάξτε: για μένα, όσον αφορά αυτό το είδος, ας πούμε ότι το έκανα δικό μου. Το “Πώς να χωρίσετε σε 10 μέρες” είναι πραγματικά μία από τις ταινίες-ορόσημα της ρομαντικής κομεντί που αντέχουν στον χρόνο».
Matthew McConaughey reveals which movie makes him the most residuals ‘by far’ https://t.co/z8GjDvS1jS pic.twitter.com/1orcuqecun— Page Six (@PageSix) August 14, 2026
Η ταινία καθιέρωσε τον ΜακΚόναχι, ο οποίος είχε ήδη πρωταγωνιστήσει το 2001 στο «The Wedding Planner», ως έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές των ρομαντικών κομεντί της δεκαετίας του 2000. Στη συνέχεια, πρωταγωνίστησε στις ταινίες «Failure to Launch», «Ghosts of Girlfriends Past» και «Fool’s Gold», με την τελευταία να τον φέρνει ξανά μαζί με την 47χρονη σήμερα Κέιτ Χάντσον.
Αργότερα, η καριέρα του Μάθιου ΜακΚόναχι στράφηκε σε πιο δραματικούς ρόλους, μεταξύ των οποίων και η βραβευμένη με Όσκαρ ερμηνεία του στην ταινία «Dallas Buyers Club» του 2013.
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