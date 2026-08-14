Η στιγμή που το ιστιοφόρο προσκρούει σε ελλιμενισμένα σκάφη στο λιμάνι του Καλάμου στη Λευκάδα, δείτε βίντεο
Η στιγμή που το ιστιοφόρο προσκρούει σε ελλιμενισμένα σκάφη στο λιμάνι του Καλάμου στη Λευκάδα, δείτε βίντεο
Στο ιστιοφόρο επέβαιναν επτά άτομα, ενώ τα σκάφη που βρίσκονταν στο λιμάνι ήταν χωρίς επιβαίνοντες - Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός
Τη στιγμή που επιβατηγό-τουριστικό ιστιοφόρο προσκρούει σε ελλιμενισμένα σκάφη, κατά την είσοδό του στο λιμάνι του Καλάμου στη Λευκάδα, καταγράφει βίντεο από το περιστατικό που σημειώθηκε χθες.
Στο βίντεο αποτυπώνεται η πορεία του ιστιοφόρου κατά την είσοδό του στο λιμάνι και η στιγμή της πρόσκρουσης στα σκάφη που βρίσκονται ελλιμενισμένα στο σημείο.
Δείτε το βίντεο:
Το επιβατηγό-τουριστικό ιστιοφόρο είναι ελληνικής σημαίας και σε αυτό επέβαιναν συνολικά επτά άτομα. Τα ελλιμενισμένα σκάφη στα οποία προσέκρουσε ήταν χωρίς επιβαίνοντες.
Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.
Μετά την πρόσκρουση, ο πλοίαρχος του ιστιοφόρου προσήχθη στο Λιμεναρχείο Λευκάδας, όπου ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
Στο βίντεο αποτυπώνεται η πορεία του ιστιοφόρου κατά την είσοδό του στο λιμάνι και η στιγμή της πρόσκρουσης στα σκάφη που βρίσκονται ελλιμενισμένα στο σημείο.
Δείτε το βίντεο:
Το επιβατηγό-τουριστικό ιστιοφόρο είναι ελληνικής σημαίας και σε αυτό επέβαιναν συνολικά επτά άτομα. Τα ελλιμενισμένα σκάφη στα οποία προσέκρουσε ήταν χωρίς επιβαίνοντες.
Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.
Μετά την πρόσκρουση, ο πλοίαρχος του ιστιοφόρου προσήχθη στο Λιμεναρχείο Λευκάδας, όπου ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
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