H Νικόλ Κίντμαν έστειλε μήνυμα από τη Σαντορίνη στο σχολείο όπου πέρασε τα μαθητικά της χρόνια στο Σίδνεϊ, δείτε βίντεο
H Νικόλ Κίντμαν έστειλε μήνυμα από τη Σαντορίνη στο σχολείο όπου πέρασε τα μαθητικά της χρόνια στο Σίδνεϊ, δείτε βίντεο
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός πόζαρε σε σοκάκι του νησιού φορώντας ένα λευκό φόρεμα
Ένα μήνυμα από τη Σαντορίνη έστειλε η Νικόλ Κίντμαν στο σχολείο του Σίδνεϊ όπου φοίτησε ως παιδί, με αφορμή τη συμπλήρωση 150 χρόνων από την ίδρυσή του.
Το Lane Cove Public School, στο Lower North Shore του Σίδνεϊ, γιόρτασε την επέτειό του με εκδήλωση στην οποία έδωσαν το «παρών» εκπαιδευτικοί και πρώην μαθητές. Η ηθοποιός δεν κατάφερε να παραβρεθεί, καθώς εκείνη την περίοδο βρισκόταν στην Ελλάδα, όμως έστειλε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα από το νησί των Κυκλάδων.
Η Κίντμαν πόζαρε σε ένα σοκάκι της Σαντορίνης με φόντο τη θάλασσα και φορώντας ένα λευκό φόρεμα δήλωσε: «Γειά σας, είμαι η Νικόλ και αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην Ελλάδα, στη Σαντορίνη, αλλά θα ήθελα πολύ να μπορούσα να είμαι μαζί σας. Ήθελα να σας συγχαρώ για την 150ή επέτειο του Lane Cove Public School. Είναι μία πραγματικά πολύ σημαντική στιγμή».
Στο μήνυμά της, η ηθοποιός αναφέρθηκε και στις αναμνήσεις της από τα μαθητικά της χρόνια και την αυλή του σχολείου, όπου περνούσε τον χρόνο της ως παιδί. Όπως είπε: «Θυμάμαι να τρέχω σε εκείνη την αυλή. Έκανα φίλους με τους οποίους εξακολουθώ να έχω επαφή μέχρι σήμερα, κάτι που δείχνει πόσο σημαντικό είναι το σχολείο. Είμαι πολύ ευγνώμων που φοίτησα σε ένα τόσο σπουδαίο σχολείο. Συγχαρητήρια και σας στέλνω όλη μου την αγάπη».
Δείτε το βίντεο
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός επέλεξε την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές της διακοπές. Πριν από λίγες ημέρες, στις 5 Αυγούστου βρέθηκε σε γνωστό μαγαζί της Μυκόνου για φαγητό. Στην παρέα της ήταν και άλλα διάσημα πρόσωπα, όπως η Ζόε Σαλντάνα και ο Ομάρ Επς.
Το Lane Cove Public School, στο Lower North Shore του Σίδνεϊ, γιόρτασε την επέτειό του με εκδήλωση στην οποία έδωσαν το «παρών» εκπαιδευτικοί και πρώην μαθητές. Η ηθοποιός δεν κατάφερε να παραβρεθεί, καθώς εκείνη την περίοδο βρισκόταν στην Ελλάδα, όμως έστειλε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα από το νησί των Κυκλάδων.
Η Κίντμαν πόζαρε σε ένα σοκάκι της Σαντορίνης με φόντο τη θάλασσα και φορώντας ένα λευκό φόρεμα δήλωσε: «Γειά σας, είμαι η Νικόλ και αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην Ελλάδα, στη Σαντορίνη, αλλά θα ήθελα πολύ να μπορούσα να είμαι μαζί σας. Ήθελα να σας συγχαρώ για την 150ή επέτειο του Lane Cove Public School. Είναι μία πραγματικά πολύ σημαντική στιγμή».
Στο μήνυμά της, η ηθοποιός αναφέρθηκε και στις αναμνήσεις της από τα μαθητικά της χρόνια και την αυλή του σχολείου, όπου περνούσε τον χρόνο της ως παιδί. Όπως είπε: «Θυμάμαι να τρέχω σε εκείνη την αυλή. Έκανα φίλους με τους οποίους εξακολουθώ να έχω επαφή μέχρι σήμερα, κάτι που δείχνει πόσο σημαντικό είναι το σχολείο. Είμαι πολύ ευγνώμων που φοίτησα σε ένα τόσο σπουδαίο σχολείο. Συγχαρητήρια και σας στέλνω όλη μου την αγάπη».
Δείτε το βίντεο
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός επέλεξε την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές της διακοπές. Πριν από λίγες ημέρες, στις 5 Αυγούστου βρέθηκε σε γνωστό μαγαζί της Μυκόνου για φαγητό. Στην παρέα της ήταν και άλλα διάσημα πρόσωπα, όπως η Ζόε Σαλντάνα και ο Ομάρ Επς.
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