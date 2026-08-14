Στον τελικό του ακοντισμού η Τζένγκο με βολή στα 59.82μ, την καλύτερη φετινή της επίδοση, δείτε βίντεο
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Ελίνα Τζένγκο Ακοντισμός Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου

Στον τελικό του ακοντισμού η Τζένγκο με βολή στα 59.82μ, την καλύτερη φετινή της επίδοση, δείτε βίντεο

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια προκρίθηκε ως 6η στον τελικό του Μπέρμιγχαμ και θα πάρει μέρος για τρίτη συνεχόμενη φορά σε τελικό Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος

Στον τελικό του ακοντισμού η Τζένγκο με βολή στα 59.82μ, την καλύτερη φετινή της επίδοση, δείτε βίντεο
Με μια πρώτη βολή, που όμοιά της δεν έχει ρίξει φέτος, η Ελίνα Τζένγκο πλασαρίστηκε ψηλά, στην έκτη θέση του προκριματικού του ακοντισμού, και προκρίθηκε σε τρίτο διαδοχικό τελικό σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα έχοντας μάλιστα ποσοστό επιτυχίας 100%.

Ο τελικός στο Μπέρμιγχαμ έχει οριστεί την Κυριακή στις 21:55.

Η αθλήτρια του Γιώργου Μποτσκαριώβ,. πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2022, μπήκε αποφασισμένη στον αγωνιστικό χώρο του Alexander Stadium και έστειλε το ακόντιο στα 59.82 για να διαλύσει το φετινό, διόλου αντιπροσωπευτικό για τις τεράστιες δυνατότητές της, ρεκόρ της, που ήταν 58.37.


Στη δεύτερη και στην τρίτη βολή της έχασε τον ωραίο ρυθμό της πρώτης προσπάθειας. Μάλιστα, στη δεύτερη, βλέποντας ότι το ακόντιο προσγειώθηκε κάτω από τα 55 μέτρα, την έβγαλε άκυρη, ενώ η τρίτη βολή της μετρήθηκε 55.56.

Η δωδεκάδα έκλεισε αρκετά χαμηλά, στα 56.90, ενώ η Ελβετίδα Λεόνι Χούγκλι ήταν ο μοναδική που πέρασε το όριο των 61 μέτρων με εθνικό ρεκόρ, 62.33.

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