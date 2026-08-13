Σε Ελλάδα και Ιταλία η μεγαλύτερη εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ευρώπη, οι δήμοι με τα περισσότερα κρούσματα
Σε Ελλάδα και Ιταλία η μεγαλύτερη εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ευρώπη, οι δήμοι με τα περισσότερα κρούσματα
45 κρούσματα λοίμωξης του ιού του Δυτικού Νείλου την τελευταία εβδομάδα, 110 συνολικά και 9 θάνατοι - «Θα έχουμε περισσότερους θανάτους» προειδοποιεί η καθηγήτρια Επιδημιολογίας Θεοδώρα Ψαλτοπούλου
Σε εγρήγορση για τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου βρίσκεται ο επιστημονικός κόσμος και οι αρχές στην Ελλάδα καθώς σύμφωνα με το ECDC η χώρα μας και η Ιταλία είναι οι δύο στις οποίες καταγράφεται η μεγαλύτερη εξάπλωση του ιού στην Ευρώπη.
Όπως σημείωσε στην ΕΡΤ η Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, μέχρι στιγμής στην Ελλάδα έχουμε 9 θανάτους «όσους είχαμε στα τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου το 2025 ενώ ποτέ δεν είχαμε φτάσει σε αυτό τον αριθμό τον Ιούλιο»
«Επομένως δυστυχώς θα φτάσουμε σε αρκετά περισσότερους θανάτους» πρόσθεσε η κυρία Ψαλτοπούλου.
Ερωτηθείσα για τους λόγους της εξάπλωσης του ιού του Δυτικού Νείλου, η επιστήμονας εξήγησε ότι «οι ήπιοι χειμώνες και τα παρατεταμένα καλοκαίρια συμβάλουν στην εξάπλωση των κουνουπιών, μαζί και των μολυσμένων» σημειώνοντας ότι «πλέον έχουμε κρούσματα και στη Γερμανία που σημαίνει ότι τα κουνούπια έχουν φύει από τη νότια Ευρώπη και πάνε και στη Βόρεια».
Υπενθύμισε, επίσης, ότι «περισσότερο κινδυνεύουν οι 60 ετών και άνω και με προβλήματα υγείας καθώς άνω των 65 ήταν οι θάνατοι που παρατηρήθηκαν γιατί αυτή η μηνιγγοεγκεφαλίτιδα κυρίως προσβάλει με σοβαρό τρόπο τα άτομα αυτά».
Όσον αφορά τα συμπτώματα εξήγησε «αν έχουμε δίπλα άτομο 70 ετών που θα εμφανίσει πυρετό, σύγχυση απώλεια συνείδησης ή ακόμα χειρότερα σπασμούς, το πηγαίνουμε στο νοσοκομείο. Δεν υπάρχει ειδικό εμβόλιο δεν υπάρχει ειδική αντιιική αγωγή και δεν κολλάει από άνθρωπο σε άνθρωπο».
Σύμφωνα με την Θεοδώρα Ψαλτοπούλου «1 στα 100 με 150 κρούσματα με ιό του δυτικού Νείλου εμφανίζουν σοβαρές επιπλοκές και από αυτούς, το 5% χάνει τη ζωή ακόμα και αν πάει στο νοσοκομείο».
Σημαντική αύξηση των κρουσμάτων λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφεται στην Ελλάδα, καθώς την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα εγχώρια περιστατικά, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στα 110 από την αρχή της περιόδου 2026 έως τις 12 Αυγούστου.
Από αυτά, τα 81 παρουσίασαν σοβαρές εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, ενώ έχουν καταγραφεί και εννέα θάνατοι, όλοι σε ασθενείς ηλικίας άνω των 65 ετών, γεγονός που αναδεικνύει τη συνεχιζόμενη κυκλοφορία του ιού και την ανάγκη αυξημένης επαγρύπνησης, ιδιαίτερα για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.
Όπως σημείωσε στην ΕΡΤ η Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, μέχρι στιγμής στην Ελλάδα έχουμε 9 θανάτους «όσους είχαμε στα τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου το 2025 ενώ ποτέ δεν είχαμε φτάσει σε αυτό τον αριθμό τον Ιούλιο»
«Επομένως δυστυχώς θα φτάσουμε σε αρκετά περισσότερους θανάτους» πρόσθεσε η κυρία Ψαλτοπούλου.
Ερωτηθείσα για τους λόγους της εξάπλωσης του ιού του Δυτικού Νείλου, η επιστήμονας εξήγησε ότι «οι ήπιοι χειμώνες και τα παρατεταμένα καλοκαίρια συμβάλουν στην εξάπλωση των κουνουπιών, μαζί και των μολυσμένων» σημειώνοντας ότι «πλέον έχουμε κρούσματα και στη Γερμανία που σημαίνει ότι τα κουνούπια έχουν φύει από τη νότια Ευρώπη και πάνε και στη Βόρεια».
Υπενθύμισε, επίσης, ότι «περισσότερο κινδυνεύουν οι 60 ετών και άνω και με προβλήματα υγείας καθώς άνω των 65 ήταν οι θάνατοι που παρατηρήθηκαν γιατί αυτή η μηνιγγοεγκεφαλίτιδα κυρίως προσβάλει με σοβαρό τρόπο τα άτομα αυτά».
Όσον αφορά τα συμπτώματα εξήγησε «αν έχουμε δίπλα άτομο 70 ετών που θα εμφανίσει πυρετό, σύγχυση απώλεια συνείδησης ή ακόμα χειρότερα σπασμούς, το πηγαίνουμε στο νοσοκομείο. Δεν υπάρχει ειδικό εμβόλιο δεν υπάρχει ειδική αντιιική αγωγή και δεν κολλάει από άνθρωπο σε άνθρωπο».
Σύμφωνα με την Θεοδώρα Ψαλτοπούλου «1 στα 100 με 150 κρούσματα με ιό του δυτικού Νείλου εμφανίζουν σοβαρές επιπλοκές και από αυτούς, το 5% χάνει τη ζωή ακόμα και αν πάει στο νοσοκομείο».
ΕΟΔΥ: 45 κρούσματα λοίμωξης του ιού του Δυτικού Νείλου την τελευταία εβδομάδα
Σημαντική αύξηση των κρουσμάτων λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφεται στην Ελλάδα, καθώς την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα εγχώρια περιστατικά, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στα 110 από την αρχή της περιόδου 2026 έως τις 12 Αυγούστου.
Από αυτά, τα 81 παρουσίασαν σοβαρές εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, ενώ έχουν καταγραφεί και εννέα θάνατοι, όλοι σε ασθενείς ηλικίας άνω των 65 ετών, γεγονός που αναδεικνύει τη συνεχιζόμενη κυκλοφορία του ιού και την ανάγκη αυξημένης επαγρύπνησης, ιδιαίτερα για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, έχουν καταγραφεί και διερευνηθεί κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα σε 39 Δήμους της χώρας, σε 14 Περιφερειακές Ενότητες, στις Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου, και συγκεκριμένα στις Περιφερειακές Ενότητες: Ανατολικής Αττικής, Βορείου Τομέα Αθηνών, Δυτικής Αττικής, Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Νοτίου Τομέα Αθηνών, Πειραιώς, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Σερρών και Λακωνίας. Θεωρείται αναμενόμενη η διάγνωση περαιτέρω κρουσμάτων το ερχόμενο διάστημα, τόσο στις ίδιες όσο και σε νέες περιοχές. Ιδίως στην Περιφέρεια Αττικής καταγράφεται φέτος ιδιαίτερα έντονη κυκλοφορία του ιού, με αυξημένο αριθμό κρουσμάτων, σε συγκεκριμένες περιοχές/ Περιφερειακές Ενότητες.
Οι Δήμοι όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα:
• Αχαρνών 3
• Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης 7
• Κρωπίας 3
• Λαυρεωτικής 2
• Μαραθώνος 2
• Μαρκοπούλου Μεσογαίας 11
• Παιανίας 1
• Παλλήνης 5
• Ραφήνας - Πικερμίου 2
• Σαρωνικού 1
• Σπάτων - Αρτέμιδος 13
• Αγίας Παρασκευής 7
• Αμαρουσίου 1
• Βριλησσίων 1
• Λυκόβρυσης - Πεύκης 1
• Νέας Ιωνίας 1
• Παπάγου - Χολαργού 1
• Πεντέλης 1
• Χαλανδρίου 3
• Φυλής 1
• Αθηναίων 3
• Ηλιούπολης 1
• Αλίμου 1
• Γλυφάδας 3
• Ελληνικού - Αργυρούπολης 1
• Πειραιά 1
• Παλαμά 1
• Σοφάδων 1
• Κιλελέρ 2
• Λαρισαίων 7
• Τεμπών 2
• Τρικκαίων 1
• Βέροιας 2
• Αμπελοκήπων - Μενεμένης 1
• Χαλκηδόνος 1
• Πέλλας 6
• Σκύδρας 2
• Νέας Ζίχνης 1
• Ευρώτα 1
• Υπό διερεύνηση 5
Εκτός από τους ανωτέρω «επηρεαζόμενους» Δήμους/ Δημοτικές Κοινότητες, όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα σε ανθρώπους κατά την τρέχουσα περίοδο 2026, χαρακτηρίζονται ως «υψηλού κινδύνου» οι Δήμοι:
Κηφισιάς, Ηρακλείου, Φιλοθέης - Ψυχικού και Μεταμόρφωσης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, Καλλιθέας και Νέας Σμύρνης Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας και Δάφνης - Υμηττού Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Αμφίπολης Π.Ε. Σερρών, Ηρωικής Πόλης Νάουσας Π.Ε. Ημαθίας και ο Δήμος Δέλτα Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Στους Δήμους «υψηλού κινδύνου» δεν έχουν καταγραφεί κρούσματα σε ανθρώπους κατά την τρέχουσα περίοδο μετάδοσης, μέχρι στιγμής, αλλά συνδυάζονται παράγοντες κινδύνου για επικείμενη μετάδοση του ιού σε ανθρώπους και καταγραφή κρουσμάτων (π.χ. εγγύτητα σε επηρεαζόμενους Δήμους, γεωμορφολογικά δεδομένα, τρέχοντα και ιστορικά επιδημιολογικά δεδομένα της λοίμωξης).
Καθώς η επιδημιολογία του ιού καθορίζεται από πολλούς παράγοντες, οι περιοχές κυκλοφορίας του ιού και οι πιθανές περιοχές καταγραφής κρουσμάτων σε κάθε περίοδο μετάδοσης δεν μπορούν να προβλεφθούν με ασφάλεια, τονίζει ο ΕΟΔΥ. Συνιστά την τήρηση ατομικών μέτρων προστασίας από τα κουνούπια, σε όλη την επικράτεια, καθόλη την περίοδο κυκλοφορίας των κουνουπιών.
Οι Δήμοι όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα:
• Αχαρνών 3
• Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης 7
• Κρωπίας 3
• Λαυρεωτικής 2
• Μαραθώνος 2
• Μαρκοπούλου Μεσογαίας 11
• Παιανίας 1
• Παλλήνης 5
• Ραφήνας - Πικερμίου 2
• Σαρωνικού 1
• Σπάτων - Αρτέμιδος 13
• Αγίας Παρασκευής 7
• Αμαρουσίου 1
• Βριλησσίων 1
• Λυκόβρυσης - Πεύκης 1
• Νέας Ιωνίας 1
• Παπάγου - Χολαργού 1
• Πεντέλης 1
• Χαλανδρίου 3
• Φυλής 1
• Αθηναίων 3
• Ηλιούπολης 1
• Αλίμου 1
• Γλυφάδας 3
• Ελληνικού - Αργυρούπολης 1
• Πειραιά 1
• Παλαμά 1
• Σοφάδων 1
• Κιλελέρ 2
• Λαρισαίων 7
• Τεμπών 2
• Τρικκαίων 1
• Βέροιας 2
• Αμπελοκήπων - Μενεμένης 1
• Χαλκηδόνος 1
• Πέλλας 6
• Σκύδρας 2
• Νέας Ζίχνης 1
• Ευρώτα 1
• Υπό διερεύνηση 5
Εκτός από τους ανωτέρω «επηρεαζόμενους» Δήμους/ Δημοτικές Κοινότητες, όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα σε ανθρώπους κατά την τρέχουσα περίοδο 2026, χαρακτηρίζονται ως «υψηλού κινδύνου» οι Δήμοι:
Κηφισιάς, Ηρακλείου, Φιλοθέης - Ψυχικού και Μεταμόρφωσης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, Καλλιθέας και Νέας Σμύρνης Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας και Δάφνης - Υμηττού Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Αμφίπολης Π.Ε. Σερρών, Ηρωικής Πόλης Νάουσας Π.Ε. Ημαθίας και ο Δήμος Δέλτα Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Στους Δήμους «υψηλού κινδύνου» δεν έχουν καταγραφεί κρούσματα σε ανθρώπους κατά την τρέχουσα περίοδο μετάδοσης, μέχρι στιγμής, αλλά συνδυάζονται παράγοντες κινδύνου για επικείμενη μετάδοση του ιού σε ανθρώπους και καταγραφή κρουσμάτων (π.χ. εγγύτητα σε επηρεαζόμενους Δήμους, γεωμορφολογικά δεδομένα, τρέχοντα και ιστορικά επιδημιολογικά δεδομένα της λοίμωξης).
Καθώς η επιδημιολογία του ιού καθορίζεται από πολλούς παράγοντες, οι περιοχές κυκλοφορίας του ιού και οι πιθανές περιοχές καταγραφής κρουσμάτων σε κάθε περίοδο μετάδοσης δεν μπορούν να προβλεφθούν με ασφάλεια, τονίζει ο ΕΟΔΥ. Συνιστά την τήρηση ατομικών μέτρων προστασίας από τα κουνούπια, σε όλη την επικράτεια, καθόλη την περίοδο κυκλοφορίας των κουνουπιών.
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