Academy Museum Gala: Στους Σαρλίζ Θερόν, Κόλμαν Ντομίνγκο και Τζον Κάρπεντερ τα φετινά τιμητικά βραβεία
Academy Museum Gala: Στους Σαρλίζ Θερόν, Κόλμαν Ντομίνγκο και Τζον Κάρπεντερ τα φετινά τιμητικά βραβεία
Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 17 Οκτωβρίου στο Λος Άντζελες
Τους ηθοποιούς Σαρλίζ Θερόν και Κόλμαν Ντομίνγκο, καθώς και τον σκηνοθέτη Τζον Κάρπεντερ, θα τιμήσει φέτος το Academy Museum Gala.
Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 17 Οκτωβρίου στο Λος Άντζελες. Πρόκειται για την έκτη διοργάνωση της ετήσιας φιλανθρωπικής εκδήλωσης, η οποία έχει εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα κοσμικά γεγονότα της Δυτικής Ακτής, με το κόκκινο χαλί της να συγκρίνεται πλέον με εκείνο του Met Gala στη Νέα Υόρκη.
Η διευθύντρια και πρόεδρος του Μουσείου της Ακαδημίας, Έιμι Χόμα δήλωσε ότι οι πορείες των τριών τιμώμενων προσώπων «ενσαρκώνουν τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και την αριστεία που συνεχίζουν να εξελίσσουν τη βιομηχανία του κινηματογράφου».
Το γκαλά έχει ως βασικό στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων για τη στήριξη του Μουσείου, από τις εκθέσεις έως τις δημόσιες προβολές. Στο πλαίσιο των παράλληλων δράσεων, η Θερόν θα συμμετάσχει σε συζήτηση με το Συμβούλιο Εφήβων του Μουσείου, ενώ θα ακολουθήσει προβολή της ταινίας «Mad Max: Fury Road».
Ο Κάρπεντερ, από την πλευρά του, θα συμμετάσχει σε τριήμερο αφιέρωμα στο έργο του. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται και η προβολή του «Halloween», που συνδέεται με τη νέα έκθεση του Μουσείου, «The Horror Show».
Σύμφωνα με το AP, το περσινό γκαλά, στο οποίο τιμήθηκαν οι Μπρους Σπρίνγκστιν, Πενέλοπε Κρουζ, Μπόουεν Γιανγκ και ο σκηνοθέτης Γουόλτερ Σάλες, συγκέντρωσε περισσότερα από 12 εκατομμύρια δολάρια.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 17 Οκτωβρίου στο Λος Άντζελες. Πρόκειται για την έκτη διοργάνωση της ετήσιας φιλανθρωπικής εκδήλωσης, η οποία έχει εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα κοσμικά γεγονότα της Δυτικής Ακτής, με το κόκκινο χαλί της να συγκρίνεται πλέον με εκείνο του Met Gala στη Νέα Υόρκη.
Η διευθύντρια και πρόεδρος του Μουσείου της Ακαδημίας, Έιμι Χόμα δήλωσε ότι οι πορείες των τριών τιμώμενων προσώπων «ενσαρκώνουν τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και την αριστεία που συνεχίζουν να εξελίσσουν τη βιομηχανία του κινηματογράφου».
Charlize Theron, Colman Domingo and John Carpenter to Be Honored at 2026 Academy Museum Gala https://t.co/0OtPWk6GHi— WWD (@wwd) August 13, 2026
Ο Κάρπεντερ, από την πλευρά του, θα συμμετάσχει σε τριήμερο αφιέρωμα στο έργο του. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται και η προβολή του «Halloween», που συνδέεται με τη νέα έκθεση του Μουσείου, «The Horror Show».
Σύμφωνα με το AP, το περσινό γκαλά, στο οποίο τιμήθηκαν οι Μπρους Σπρίνγκστιν, Πενέλοπε Κρουζ, Μπόουεν Γιανγκ και ο σκηνοθέτης Γουόλτερ Σάλες, συγκέντρωσε περισσότερα από 12 εκατομμύρια δολάρια.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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