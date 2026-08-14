Ο Ρόμπι Γουίλιαμς αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με αυτισμό: Είναι το άλλοθί μου για να βγαίνω από τη δύσκολη θέση για όλες τις μ@λ@κ@@ς που κάνω
Ο Ρόμπι Γουίλιαμς αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με αυτισμό: Είναι το άλλοθί μου για να βγαίνω από τη δύσκολη θέση για όλες τις μ@λ@κ@@ς που κάνω
Έχω ΔΕΠΥ και μόλις έμαθα ότι έχω και λίγο αυτισμό, είπε ο 52χρονος τραγουδιστής
Με αυτισμό αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε ο Ρόμπι Γουίλιαμς, εξηγώντας πως η εξέλιξη αυτή τον βοηθάει να κατανοήσει καλύτερα τον εαυτό του, ενώ με το χαρακτηριστικό χιούμορ του είπε ότι πλέον αποτελεί «το άλλοθί» του για όσα κάνει.
Ο 52χρονος τραγουδιστής, ο οποίος έχει μιλήσει στο παρελθόν για τη ΔΕΠΥ και το σύνδρομο Τουρέτ, έκανε τη συγκεκριμένη αποκάλυψη κατά τη διάρκεια δηλώσεών του με αφορμή την παρουσίαση της νέας του εταιρείας με ρούχα. «Έχω ΔΕΠΥ και μόλις έμαθα ότι έχω και λίγο αυτισμό, κάτι που πραγματικά γαμ@@@@@ αγαπώ, γιατί εξηγεί τόσα πολλά» είπε ο Γουίλιαμς και συνέχισε: «Είναι το άλλοθί μου για να βγαίνω από τη δύσκολη θέση και για όλες τις περίεργες μ@λ@κ@@ς που κάνω, λέω απλώς: “Συγγνώμη, είμαι αυτιστικός”».
Ο πρώην τραγουδιστής των Take That μίλησε επίσης για τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιεί τη δημιουργικότητα προκειμένου να συγκεντρώνεται. Όπως ανέφερε, η ΔΕΠΥ του επιτρέπει να αφοσιώνεται απόλυτα σε κάτι που τον ενδιαφέρει, ενώ δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί σε οτιδήποτε άλλο. «Με τη ΔΕΠΥ μπορείς να συγκεντρωθείς απόλυτα και ολοκληρωτικά σε κάτι, αλλά με οτιδήποτε άλλο απλώς δεν μπορείς να το κάνεις. Ρωτήστε τα παιδιά μου» είπε.
Ο Γουίλιαμς εξήγησε, ότι η δημιουργία εικόνων και χιουμοριστικού περιεχομένου λειτουργεί για εκείνον ως τρόπος να αποσπά το μυαλό του από τις ανησυχίες του. «Αυτό με το οποίο έχω απόλυτη και ολοκληρωτική εμμονή είναι να δημιουργώ εικόνες και να φτιάχνω αστεία πράγματα. Όταν δημιουργώ εικόνες και αστεία πράγματα, δεν σκέφτομαι εμένα, γιατί ο εγκέφαλός μου είναι απίστευτα δημιουργικός και μπορεί να είναι δημιουργικός με οτιδήποτε στον κόσμο για το οποίο πανικοβάλλεσαι ή φοβάσαι» ανέφερε.
Στη συνέχεια, εστίασε στις παρεμβατικές σκέψεις, δίνοντας ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από ένα ταξίδι του με αεροπλάνο: «Για παράδειγμα, είμαι τόσο τρελός, που πρόσφατα καθόμουν σε ένα αεροπλάνο και σκέφτηκα “τι θα γινόταν αν μπορούσα να έχω τηλεκινητικές δυνάμεις και οι παρεμβατικές σκέψεις μου έλεγαν στο αεροπλάνο να συντριβεί”. Αυτό είναι το επίπεδο της τρέλας, το οποίο αντιμετωπίζω. Είναι καλύτερο να εκπαιδεύω τον εγκέφαλό μου να κάνει κάτι καλύτερο από το να ανησυχώ ότι έχω υπερφυσικές δυνάμεις και ότι θα ρίξω ένα αεροπλάνο».
Ο Ρόμπι Γουίλιαμς έχει μιλήσει πολλές φορές δημόσια για την ψυχική του υγεία και τη ΔΕΠΥ, ενώ πέρυσι είχε αναφερθεί και στον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να διαχειριστεί τις παρεμβατικές σκέψεις και το σύνδρομο Τουρέτ.
Σε συνέντευξή του τον Ιανουάριο, είχε περιγράψει τη μακροχρόνια προσπάθειά του να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που σχετίζονται με την ψυχική του υγεία, λέγοντας: «Μου πήρε σχεδόν δύο δεκαετίες για να το ξεπεράσω και τώρα βρίσκομαι στην άλλη πλευρά και είναι υπέροχα».
Φωτογραφία άρθρου: AP
Ο 52χρονος τραγουδιστής, ο οποίος έχει μιλήσει στο παρελθόν για τη ΔΕΠΥ και το σύνδρομο Τουρέτ, έκανε τη συγκεκριμένη αποκάλυψη κατά τη διάρκεια δηλώσεών του με αφορμή την παρουσίαση της νέας του εταιρείας με ρούχα. «Έχω ΔΕΠΥ και μόλις έμαθα ότι έχω και λίγο αυτισμό, κάτι που πραγματικά γαμ@@@@@ αγαπώ, γιατί εξηγεί τόσα πολλά» είπε ο Γουίλιαμς και συνέχισε: «Είναι το άλλοθί μου για να βγαίνω από τη δύσκολη θέση και για όλες τις περίεργες μ@λ@κ@@ς που κάνω, λέω απλώς: “Συγγνώμη, είμαι αυτιστικός”».
Ο πρώην τραγουδιστής των Take That μίλησε επίσης για τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιεί τη δημιουργικότητα προκειμένου να συγκεντρώνεται. Όπως ανέφερε, η ΔΕΠΥ του επιτρέπει να αφοσιώνεται απόλυτα σε κάτι που τον ενδιαφέρει, ενώ δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί σε οτιδήποτε άλλο. «Με τη ΔΕΠΥ μπορείς να συγκεντρωθείς απόλυτα και ολοκληρωτικά σε κάτι, αλλά με οτιδήποτε άλλο απλώς δεν μπορείς να το κάνεις. Ρωτήστε τα παιδιά μου» είπε.
Robbie Williams shares autism diagnosis: "It is my get-out-of-jail-free card now" https://t.co/qhRCPQMsGe— NME (@NME) August 14, 2026
Στη συνέχεια, εστίασε στις παρεμβατικές σκέψεις, δίνοντας ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από ένα ταξίδι του με αεροπλάνο: «Για παράδειγμα, είμαι τόσο τρελός, που πρόσφατα καθόμουν σε ένα αεροπλάνο και σκέφτηκα “τι θα γινόταν αν μπορούσα να έχω τηλεκινητικές δυνάμεις και οι παρεμβατικές σκέψεις μου έλεγαν στο αεροπλάνο να συντριβεί”. Αυτό είναι το επίπεδο της τρέλας, το οποίο αντιμετωπίζω. Είναι καλύτερο να εκπαιδεύω τον εγκέφαλό μου να κάνει κάτι καλύτερο από το να ανησυχώ ότι έχω υπερφυσικές δυνάμεις και ότι θα ρίξω ένα αεροπλάνο».
Ο Ρόμπι Γουίλιαμς έχει μιλήσει πολλές φορές δημόσια για την ψυχική του υγεία και τη ΔΕΠΥ, ενώ πέρυσι είχε αναφερθεί και στον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να διαχειριστεί τις παρεμβατικές σκέψεις και το σύνδρομο Τουρέτ.
Σε συνέντευξή του τον Ιανουάριο, είχε περιγράψει τη μακροχρόνια προσπάθειά του να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που σχετίζονται με την ψυχική του υγεία, λέγοντας: «Μου πήρε σχεδόν δύο δεκαετίες για να το ξεπεράσω και τώρα βρίσκομαι στην άλλη πλευρά και είναι υπέροχα».
Φωτογραφία άρθρου: AP
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