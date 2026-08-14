Πώς συνέβη το τροχαίο στην Πρέβεζα με τους 8 τραυματίες: Το φορτηγό έπεσε πάνω σε σταματημένα ΙΧ πριν την είσοδο της σήραγγας του Ακτίου

Εξαιτίας μηχανικής βλάβης οχήματος μέσα στην υποθαλάσσια ζεύξη είχε διακοπεί η κυκλοφορία όταν έγινε το ατύχημα - Και παιδιά μεταξύ των τραυματιών - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες





Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν όταν προέκυψε διακοπή κυκλοφορίας εξαιτίας μηχανικής βλάβης οχήματος μέσα στην υποθαλάσσια ζεύξη Ακτίου και συγκεκριμένα στην είσοδο της σήραγγας, στο ρεύμα από Πρέβεζα προς Άκτιο.







Από την πρόσκρουση προκλήθηκε αλυσιδωτή σύγκρουση, στην οποία ενεπλάκησαν συνολικά η νταλίκα και τρία επιβατικά αυτοκίνητα. Η σφοδρότητα του τροχαίου ήταν τέτοια ώστε τα ΙΧ υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές, ενώ συντρίμμια από τα οχήματα διασκορπίστηκαν στο οδόστρωμα.



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Κλείσιμο Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν συνολικά οκτώ άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον δύο μικρά παιδιά. Όλοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθούν σε εξετάσεις και να τους παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.



Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι κανένας από τους τραυματίες δεν φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του, ωστόσο παραμένουν υπό ιατρική παρακολούθηση.



Από τα τρία επιβατικά αυτοκίνητα που ενεπλάκησαν στο τροχαίο, το ένα έφερε ρουμανικές πινακίδες, το δεύτερο ιταλικές και το τρίτο ελληνικές, ενώ Έλληνας είναι ο οδηγός της νταλίκας.



Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το σοβαρό τροχαίο με οκτώ τραυματίες, ανάμεσά τους και παιδιά , στην υποθαλάσσια ζεύξη Ακτίου στην Πρέβεζα , εξετάζονται από τις Αρχές.Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν όταν προέκυψε διακοπή κυκλοφορίας εξαιτίας μηχανικής βλάβης οχήματος μέσα στην υποθαλάσσια ζεύξη Ακτίου και συγκεκριμένα στην είσοδο της σήραγγας, στο ρεύμα από Πρέβεζα προς Άκτιο.Όπως προκύπτει, αυτοκίνητα είχαν ακινητοποιηθεί περιμένοντας να αποκατασταθεί η κυκλοφορία. Υπό συνθήκες που διερευνώνται, μια διερχόμενη νταλίκα δεν κατάφερε να σταματήσει εγκαίρως και προσέκρουσε με σφοδρότητα στο πρώτο από τα ΙΧ που βρίσκονταν σε αναμονή.Από την πρόσκρουση προκλήθηκε αλυσιδωτή σύγκρουση, στην οποία ενεπλάκησαν συνολικά η νταλίκα και τρία επιβατικά αυτοκίνητα. Η σφοδρότητα του τροχαίου ήταν τέτοια ώστε τα ΙΧ υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές, ενώ συντρίμμια από τα οχήματα διασκορπίστηκαν στο οδόστρωμα.Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν συνολικά οκτώ άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον δύο μικρά παιδιά. Όλοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθούν σε εξετάσεις και να τους παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι κανένας από τους τραυματίες δεν φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του, ωστόσο παραμένουν υπό ιατρική παρακολούθηση.Από τα τρία επιβατικά αυτοκίνητα που ενεπλάκησαν στο τροχαίο, το ένα έφερε ρουμανικές πινακίδες, το δεύτερο ιταλικές και το τρίτο ελληνικές, ενώ Έλληνας είναι ο οδηγός της νταλίκας.



Μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών Αμέσως μετά το τροχαίο σήμανε συναγερμός στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Τροχαίας, ενώ κινητοποιήθηκαν τρία ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη μεταφορά των τραυματιών στο νοσοκομείο.



Το τροχαίο προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία στην υποθαλάσσια ζεύξη, ενώ οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες η νταλίκα έπεσε πάνω στα ακινητοποιημένα οχήματα.



Κλειστό το ρεύμα προς Άκτιο, oυρές χιλιομέτρων Μετά το τροχαίο, η είσοδος της υποθαλάσσιας ζεύξης από την Πρέβεζα προς το Άκτιο έκλεισε προσωρινά, τόσο για την αντιμετώπιση του περιστατικού όσο και για την απομάκρυνση των οχημάτων και των συντριμμιών από το οδόστρωμα.



Η διακοπή της κυκλοφορίας προκάλεσε πολύ μεγάλη ουρά αυτοκινήτων, η οποία εκτεινόταν για αρκετά χιλιόμετρα, ενώ όσο περνούσε η ώρα η κυκλοφορία ομαλοποιούνταν.