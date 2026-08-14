Τζένη Καζάκου: Έχουν μια θλίψη τα μάτια μου, έχω πονέσει πολύ στη ζωή μου από διαφορετικούς παράγοντες

Η

Τζένη Καζάκου

σχολίασε

την εικόνα που αποτυπώνεται στο βλέμμα της, ενώ μοιράστηκε και την αίσθησή της ότι κουβαλά μέσα της μια βαθύτερη θλίψη. Όπως εξήγησε, έχει βιώσει

δύσκολες καταστάσεις

σε διαφορετικές περιόδους της ζωής της:

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