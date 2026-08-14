Προφυλακιστέος ο 59χρονος που είχε βάλει έξι φωτιές στην Θεσσαλονίκη: Ημουν πιεσμένος από τη δουλειά μου, ισχυρίστηκε
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Σίνδος Φωτιά Πυρκαγιά Εμπρησμός

Προφυλακιστέος ο 59χρονος που είχε βάλει έξι φωτιές στην Θεσσαλονίκη: Ημουν πιεσμένος από τη δουλειά μου, ισχυρίστηκε

Εναντίον του ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα για εμπρησμό κατ΄ εξακολούθηση

Προφυλακιστέος ο 59χρονος που είχε βάλει έξι φωτιές στην Θεσσαλονίκη: Ημουν πιεσμένος από τη δουλειά μου, ισχυρίστηκε
Φανή Χαρίση
117 ΣΧΟΛΙΑ
Στις φυλακές οδηγείται ο 59χρονος που έβαλε έξι φωτιές μέσα σε λίγες ημέρες στην Σίνδο Θεσσαλονίκης.

Νωρίτερα σήμερα ο 59χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή όπου και ισχυρίστηκε ότι έβαλε τις φωτιές γιατί ήταν πιεσμένος από τη δουλειά του. Εναντίον του ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα για εμπρησμό κατ΄ εξακολούθηση από τον οποίο μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και πράγματα.

Εισαγγελέας και ανακριτής έκριναν προφυλακιστέο τον 59χρονο.

Υπενθυμίζεται ότι ο 59χρονος κατηγορείται ότι άναψε έξι φωτιές και ειδικότερα, μία εστία εκδηλώθηκε το Σάββατο 8 Αυγούστου, από την οποία κάηκαν περίπου 20 στρέμματα αγροτικής έκτασης και μία την Κυριακή 9 Αυγούστου 2026, από την οποία κάηκαν περίπου 15 στρέμματα αγροτικής έκτασης. Επίσης την Τρίτη 11 Αυγούστου, ο 59χρονος φέρεται να έθεσε τέσσερις ακόμη εστίες πυρκαγιάς στην ίδια περιοχή.

Η δικηγόρος του 59χρονου Αναστασία Γκίκα δήλωσε ότι ο εντολέας της «έχει αποδεχτεί πλήρως τις πράξεις του και είναι μετανιωμένος για ότι έχει διαπράξει» προσθέτοντας ότι «υποστήριξε ότι έκανε το έκανε από ανοησία» κι ότι «δεν υπάρχει κάποιο βαθύτερο κίνητρο για τις πράξεις του». «Από απερισκεψία και ανοησία ενήργησε με αυτόν τον τρόπο» τόνισε.
Φανή Χαρίση
117 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Μαζωνάκης - Μαροσούλης - Κοταρίδης: Η συνεργασία που αλλάζει τη διασκέδαση!

Ένα νέο κεφάλαιο στην ελληνική ψυχαγωγία γράφεται με πρωταγωνιστές που γνωρίζουν καλά πώς να μετατρέπουν τη διασκέδαση σε εμπειρία: Ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο όμιλος ΜΚ Group (Μαροσούλη - Κοταρίδη) ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους σε μια συνεργασία με πολλαπλές διαστάσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης