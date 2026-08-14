Οι νέες προνομιακές προτάσεις της Skoda κάνουν ακόμη πιο εύκολη την απόκτηση ενός σύγχρονου αυτοκινήτου
Προφυλακιστέος ο 59χρονος που είχε βάλει έξι φωτιές στην Θεσσαλονίκη: Ημουν πιεσμένος από τη δουλειά μου, ισχυρίστηκε
Προφυλακιστέος ο 59χρονος που είχε βάλει έξι φωτιές στην Θεσσαλονίκη: Ημουν πιεσμένος από τη δουλειά μου, ισχυρίστηκε
Εναντίον του ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα για εμπρησμό κατ΄ εξακολούθηση
Στις φυλακές οδηγείται ο 59χρονος που έβαλε έξι φωτιές μέσα σε λίγες ημέρες στην Σίνδο Θεσσαλονίκης.
Νωρίτερα σήμερα ο 59χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή όπου και ισχυρίστηκε ότι έβαλε τις φωτιές γιατί ήταν πιεσμένος από τη δουλειά του. Εναντίον του ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα για εμπρησμό κατ΄ εξακολούθηση από τον οποίο μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και πράγματα.
Εισαγγελέας και ανακριτής έκριναν προφυλακιστέο τον 59χρονο.
Υπενθυμίζεται ότι ο 59χρονος κατηγορείται ότι άναψε έξι φωτιές και ειδικότερα, μία εστία εκδηλώθηκε το Σάββατο 8 Αυγούστου, από την οποία κάηκαν περίπου 20 στρέμματα αγροτικής έκτασης και μία την Κυριακή 9 Αυγούστου 2026, από την οποία κάηκαν περίπου 15 στρέμματα αγροτικής έκτασης. Επίσης την Τρίτη 11 Αυγούστου, ο 59χρονος φέρεται να έθεσε τέσσερις ακόμη εστίες πυρκαγιάς στην ίδια περιοχή.
Η δικηγόρος του 59χρονου Αναστασία Γκίκα δήλωσε ότι ο εντολέας της «έχει αποδεχτεί πλήρως τις πράξεις του και είναι μετανιωμένος για ότι έχει διαπράξει» προσθέτοντας ότι «υποστήριξε ότι έκανε το έκανε από ανοησία» κι ότι «δεν υπάρχει κάποιο βαθύτερο κίνητρο για τις πράξεις του». «Από απερισκεψία και ανοησία ενήργησε με αυτόν τον τρόπο» τόνισε.
Νωρίτερα σήμερα ο 59χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή όπου και ισχυρίστηκε ότι έβαλε τις φωτιές γιατί ήταν πιεσμένος από τη δουλειά του. Εναντίον του ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα για εμπρησμό κατ΄ εξακολούθηση από τον οποίο μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και πράγματα.
Εισαγγελέας και ανακριτής έκριναν προφυλακιστέο τον 59χρονο.
Υπενθυμίζεται ότι ο 59χρονος κατηγορείται ότι άναψε έξι φωτιές και ειδικότερα, μία εστία εκδηλώθηκε το Σάββατο 8 Αυγούστου, από την οποία κάηκαν περίπου 20 στρέμματα αγροτικής έκτασης και μία την Κυριακή 9 Αυγούστου 2026, από την οποία κάηκαν περίπου 15 στρέμματα αγροτικής έκτασης. Επίσης την Τρίτη 11 Αυγούστου, ο 59χρονος φέρεται να έθεσε τέσσερις ακόμη εστίες πυρκαγιάς στην ίδια περιοχή.
Η δικηγόρος του 59χρονου Αναστασία Γκίκα δήλωσε ότι ο εντολέας της «έχει αποδεχτεί πλήρως τις πράξεις του και είναι μετανιωμένος για ότι έχει διαπράξει» προσθέτοντας ότι «υποστήριξε ότι έκανε το έκανε από ανοησία» κι ότι «δεν υπάρχει κάποιο βαθύτερο κίνητρο για τις πράξεις του». «Από απερισκεψία και ανοησία ενήργησε με αυτόν τον τρόπο» τόνισε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα