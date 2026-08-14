NFL: Οι Jonas Brothers στο σόου του ημιχρόνου για τον ιστορικό πρώτο αγώνα στην Αυστραλία
NFL: Οι Jonas Brothers στο σόου του ημιχρόνου για τον ιστορικό πρώτο αγώνα στην Αυστραλία
Ανυπομονούμε να γίνουμε μέρος αυτής της ιστορικής στιγμής και να γιορτάσουμε μαζί με όσους θα βρίσκονται στο γήπεδο, είπαν οι Νικ, Τζο και Κέβιν Τζόνας
Οι Jonas Brothers θα αναλάβουν το σόου του ημιχρόνου στον πρώτο αγώνα κανονικής περιόδου στην ιστορία του NFL που θα διεξαχθεί στην Αυστραλία, ανάμεσα στους San Francisco 49ers και τους Los Angeles Rams.
Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 10 Σεπτεμβρίου στο Melbourne Cricket Ground και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Netflix.
«Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ενθουσιασμένοι που θα εμφανιστούμε στο ημίχρονο του πρώτου αγώνα κανονικής περιόδου στην ιστορία του NFL στην Αυστραλία» ανέφεραν σε κοινή δήλωσή τους οι Νικ, Τζο και Κέβιν Τζόνας. «Το να ανεβαίνουμε στη σκηνή του εμβληματικού Melbourne Cricket Ground μπροστά σε τόσο ένθερμους Αυστραλούς φιλάθλους αποτελεί τεράστια τιμή για εμάς. Ανυπομονούμε να γίνουμε μέρος αυτής της ιστορικής στιγμής και να γιορτάσουμε μαζί με όσους θα βρίσκονται στο γήπεδο, αλλά και με όσους μας παρακολουθήσουν από κάθε γωνιά του πλανήτη» συμπλήρωσαν.
Σύμφωνα με το AP, το συγκρότημα, που δημιουργήθηκε το 2005, έχει πουλήσει περισσότερα από 20 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως, ενώ πρόσφατα τιμήθηκε με το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ.
Παράλληλα, οι Jonas Brothers ετοιμάζονται να επαναφέρουν την περιοδεία του 2008, «Burnin' Up Tour», με τρεις συναυλίες στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, στις 20, 21 και 22 Αυγούστου.
Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 10 Σεπτεμβρίου στο Melbourne Cricket Ground και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Netflix.
«Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ενθουσιασμένοι που θα εμφανιστούμε στο ημίχρονο του πρώτου αγώνα κανονικής περιόδου στην ιστορία του NFL στην Αυστραλία» ανέφεραν σε κοινή δήλωσή τους οι Νικ, Τζο και Κέβιν Τζόνας. «Το να ανεβαίνουμε στη σκηνή του εμβληματικού Melbourne Cricket Ground μπροστά σε τόσο ένθερμους Αυστραλούς φιλάθλους αποτελεί τεράστια τιμή για εμάς. Ανυπομονούμε να γίνουμε μέρος αυτής της ιστορικής στιγμής και να γιορτάσουμε μαζί με όσους θα βρίσκονται στο γήπεδο, αλλά και με όσους μας παρακολουθήσουν από κάθε γωνιά του πλανήτη» συμπλήρωσαν.
Jonas Brothers to Headline NFL Halftime Show at Melbourne Game Between 49ers & Rams: ‘We Can’t Wait to Be Part of This Historic Moment’https://t.co/ZCAciPs4DF— billboard (@billboard) August 12, 2026
Παράλληλα, οι Jonas Brothers ετοιμάζονται να επαναφέρουν την περιοδεία του 2008, «Burnin' Up Tour», με τρεις συναυλίες στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, στις 20, 21 και 22 Αυγούστου.
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