Ο Γεωργιάδης απαντά στον σκιτσογράφο Στάθη για τις εκπομπές της Μανωλίδου: Είσαι συμπλεγματικός μισογύνης
«Της δώσανε βήμα επειδή παροικεί την Εξουσία» υποστήριξε ο Στάθης Σταυρόπουλος - «Βγάζει όλη του την χολή κατά της Ευγενίας απλώς και μόνον διότι είναι η σύζυγός μου» απαντά ο υπ. Υγείας - Τι απάντησε η ίδια η Μανωλίδου
Αφορμή για την κόντρα των δύο αντρών αποτέλεσε άρθρο του γνωστού σκιτσογράφου σε ενημερωτική ιστοσελίδα, με τίτλο «Καημένε Όμηρε τι σου ‘μελλε να πάθεις». Στο κείμενό του ο Στάθης Σταυρόπουλος υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι η Ευγενία Μανωλίδου δεν έχει τα προσόντα να αναλύσει την Ελληνική Μυθολογία και επέκρινε την διοίκηση του σταθμού επειδή, όπως υποστήριξε, «την επέλεξε επειδή «παροικεί την εξουσία».
Οι ισχυρισμοί του κ. Σταυρόπουλου προκάλεσαν την αντίδραση του Αδωνι Γεωργιάδη ο οποίος τον κατηγόρησε ως «μισογύνη» και «ξερόλα»: «Βγάζει όλη του την χολή κατά την Ευγενίας απλώς και μόνον διότι είναι η σύζυγός μου» σημείωσε ο υπουργός Υγείας, τονίζοντας ότι η σύζυγός του συμπαρουσιάζει την εκπομπή και για τα θέματα της Μυθολογίας μιλούν διακεκριμένοι καθηγητές.
«Την εγκυρότητα των πληροφοριών και την επιστημονική τεκμηρίωση την έχουν κορυφαίοι ειδικοί καθηγητές των Πανεπιστημίων μας. Ούτε η Ελληνική Αγωγή ούτε η Ευγενία, ούτε εγώ» έγραψε ο Άδωνις Γεωργιάδης και συμπλήρωσε:
«Και όμως ο συμπλεγματικός, μισογύνης και ξερόλας @st_stavropoulos βρήκε την ευκαιρία αντί να πει ένα μπράβο, που μεταδίδονται αυτές οι επιμορφωτικές εκπομπές στο ραδιόφωνο και στην ώρα με την μεγαλύτερη ακροαματικότητα, βγάζει όλη του την χολή κατά την Ευγενίας απλώς και μόνον διότι είναι η σύζυγός μου».
Η απάντηση Γεωργιάδη προκάλεσε την αντίδραση του σκιτσογράφου Στάθη Σταυρόπουλου ο οποίος επέμεινε στην κριτική του και σε νέα ανάρτησή του στο Χ ανέφερε:
Η ιστορία έχει ως εξής: η @ManolidouE προσκλήθηκε από τον @ArisPortosalte να διοργανώσουν μαζί και να συμπαρουσιάσουν 5 εκπομπές, κάθε Σάββατο του Αυγούστου 09:00-10:00 στο ραδιόφωνο του @skaigr , αφιερωμένες στην Ελληνική Μυθολογία. Ηδη έχουν μεταδοθεί οι δύο πρώτες εκπομπές με… https://t.co/R0d2FOONWg— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 13, 2026
«Κυριε Γεωργιαδη,αν η κυρία Μανωλίδου δεν παροικούσε την εξουσία ουτε εκπομπή θα έβλεπε, ουτε θα έσπευδαν καθηγητές να την συνδράμουν. Τις λοιπές αγένειες και woke ανοησίες (...μισογύνης) που μου γράφετε σας τις επιστρέφω, διοτι σας χαρακτηρίζουν».
Ανταπαντώνας ο κ. Γεωργιάδης σε ανάρτησή του στο Χ επέμεινε λέγοντας πως ο σκιτσογράφος είναι «ένας κλασικός μισογύνης, φαλλοκράτης»: «Ευτυχώς ο κόσμος έχει προχωρήσει και άφησε ανθρώπους σαν και σας πίσω του» κατέληξε.
«Η απάντηση σας αποδεικνύει και τον περί μισογυνισμού ισχυρισμό μου για το πρόσωπό σας. Ούτε ξέρετε ποια είναι η
@ManolidouE ούτε τι σπουδές έχει κάνει στη μουσική και σε ποιο Πανεπιστήμιο και τί ορχήστρες έχει διευθύνει πριν κάν με γνωρίσει, ούτε πόσες γλώσσες μιλάει άπταιστα, ούτε τί σπουδές στα κλασικά γράμματα κάνει τώρα και τί βαθμούς παίρνει σε πανεπιστήμιο στο εξωτερικό, ούτε γενικά τι χαρακτήρας και τι ικανότητες έχει. Μόνον και μόνον επειδή είναι σύζυγός μου, σας είναι αρκετό για να την απαξιώσετε. Ένας κλασικός μισογύνης, φαλλοκράτης. Ευτυχώς ο κόσμος έχει προχωρήσει και άφησε ανθρώπους σαν και σας πίσω του».
H απάντηση της Ευγενίας ΜανωλίδουΣτην κριτική του Στάθη Σταυρόπουλου απάντησε και η ίδια η Ευγενία Μανωλίδου. «Από το 2017, όταν ανέλαβα τη διεύθυνση της Ελληνικής Αγωγής, αφιερώνω καθημερινά τη ζωή μου στη μελέτη, στην ανάδειξη και στη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του κλασικού πολιτισμού. Μελετώ, σπουδάζω, γράφω βιβλία και άρθρα, συμμετέχω σε συνέδρια και συνεργάζομαι με πανεπιστήμια και επιστήμονες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Από το 2017, όταν ανέλαβα τη διεύθυνση της Ελληνικής Αγωγής, αφιερώνω καθημερινά τη ζωή μου στη μελέτη, στην ανάδειξη και στη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του κλασικού πολιτισμού. Μελετώ, σπουδάζω, γράφω βιβλία και άρθρα, συμμετέχω σε συνέδρια και συνεργάζομαι με… pic.twitter.com/P81COiCGG6— ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΑΝΩΛΙΔΟΥ (@ManolidouE) August 13, 2026
Πορτοσάλτε: Ούτε ο φθόνος, ούτε η κακεντρέχεια πτοούν - Μετρά η επιδοκιμασία των πολλών
Θέση πήρε και ο δημοσιογράφος και συμπαρουσιαστής της εκπομπής Άρης Προτοσάλτε ο οποίος σε ανάρτησή του στο Χ σημείωσε: «Η μικρότητα,η υποτίμηση και η προσβολή της γυναίκας στον τόπο μας, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για τη σύζυγο Α.Γεωργιάδη είναι δυστυχώς καθημερινότητα.Ούτε ο φθόνος,ούτε η κακεντρέχεια πτοούν!Μετρά η επιδοκιμασία των πολλών που ακούν τις εκπομπές.
Σάββατο 15/8 ΣΚΑΙ 100,3 ώρα 09:00
Η μικρότητα,η υποτίμηση και η προσβολή της γυναίκας στον τόπο μας, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για τη σύζυγο Α.Γεωργιάδη είναι δυστυχώς καθημερινότητα.Ούτε ο φθόνος,ούτε η κακεντρέχεια πτοούν!Μετρά η επιδοκιμασία των πολλών που ακούν τις εκπομπές.— ArisPortosalte (@ArisPortosalte) August 13, 2026
Σάββατο 15/8 ΣΚΑΙ 100,3 ώρα 09:00 https://t.co/QdSXB9I1TG
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