Ο Γεωργιάδης απαντά στον σκιτσογράφο Στάθη για τις εκπομπές της Μανωλίδου: Είσαι συμπλεγματικός μισογύνης

Η ιστορία έχει ως εξής: η @ManolidouE προσκλήθηκε από τον @ArisPortosalte να διοργανώσουν μαζί και να συμπαρουσιάσουν 5 εκπομπές, κάθε Σάββατο του Αυγούστου 09:00-10:00 στο ραδιόφωνο του @skaigr , αφιερωμένες στην Ελληνική Μυθολογία. Ηδη έχουν μεταδοθεί οι δύο πρώτες εκπομπές με… https://t.co/R0d2FOONWg

Από το 2017, όταν ανέλαβα τη διεύθυνση της Ελληνικής Αγωγής, αφιερώνω καθημερινά τη ζωή μου στη μελέτη, στην ανάδειξη και στη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του κλασικού πολιτισμού. Μελετώ, σπουδάζω, γράφω βιβλία και άρθρα, συμμετέχω σε συνέδρια και συνεργάζομαι με… pic.twitter.com/P81COiCGG6 — ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΑΝΩΛΙΔΟΥ (@ManolidouE) August 13, 2026

Πορτοσάλτε: Ούτε ο φθόνος, ούτε η κακεντρέχεια πτοούν - Μετρά η επιδοκιμασία των πολλών

Η μικρότητα,η υποτίμηση και η προσβολή της γυναίκας στον τόπο μας, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για τη σύζυγο Α.Γεωργιάδη είναι δυστυχώς καθημερινότητα.Ούτε ο φθόνος,ούτε η κακεντρέχεια πτοούν!Μετρά η επιδοκιμασία των πολλών που ακούν τις εκπομπές.

Σάββατο 15/8 ΣΚΑΙ 100,3 ώρα 09:00 https://t.co/QdSXB9I1TG — ArisPortosalte (@ArisPortosalte) August 13, 2026

Γνωρίζω πόσα ακόμη έχω να μάθω. Γι’ αυτό ακριβώς συνεχίζω να μαθαίνω» ανέφερε στη δική της απάντηση η Ευγενία Μανωλίδου και πρόσθεσε πως «οι προσωπικοί χαρακτηρισμοί και η συλλήβδην απαξίωση της εργασίας ενός ανθρώπου αποτελούν απλώς θόρυβο που δεν πρόκειται να με απομακρύνει ούτε μία ημέρα από τη δουλειά μου».Θέση πήρε και ο δημοσιογράφος και συμπαρουσιαστής της εκπομπής Άρης Προτοσάλτε ο οποίος σε ανάρτησή του στο Χ σημείωσε: «Η μικρότητα,η υποτίμηση και η προσβολή της γυναίκας στον τόπο μας, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για τη σύζυγο Α.Γεωργιάδη είναι δυστυχώς καθημερινότητα.Ούτε ο φθόνος,ούτε η κακεντρέχεια πτοούν!Μετρά η επιδοκιμασία των πολλών που ακούν τις εκπομπές.Σάββατο 15/8 ΣΚΑΙ 100,3 ώρα 09:00