Κοντά στον δανεισμό του Εντιαγέ από τη Σάμσουνσπορ ο ΠΑΟΚ, σύμφωνα με τουρκικό δημοσίευμα
SPORTS
ΠΑΟΚ Σαμσουνσπόρ Σερίφ Εντιαγέ

Κοντά στον δανεισμό του Εντιαγέ από τη Σάμσουνσπορ ο ΠΑΟΚ, σύμφωνα με τουρκικό δημοσίευμα

Ο ΠΑΟΚ τα βρήκε σε όλα με τη Σαμσουνσπόρ για την απόκτηση του επιθετικού Σερίφ Εντιαγέ, σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Τουρκία

Κοντά στον δανεισμό του Εντιαγέ από τη Σάμσουνσπορ ο ΠΑΟΚ, σύμφωνα με τουρκικό δημοσίευμα
Ο ΠΑΟΚ έκλεισε τον παίκτη που ήθελε για κορυφή της επίθεσής του σύμφωνα με τις τουρκικές πηγές. Αυτός είναι ο Σερίφ Εντιαγέ, ο Σενεγαλέζος παίκτης της Σάμσουνσπορ.

Σύμφωνα με τουρκικό δημοσίευμα, ο Δικέφαλος του Βορρά τα έχει βρει σε όλα με τη Σαμσουνσπόρ και ο παίκτης αναμένεται στην Ελλάδα για εξετάσεις και υπογραφές.

Ο 30χρονος επιθετικός την προηγούμενη σεζόν με τη φανέλα της Σαμσουνσπόρ σκόραρε 10 φορές και έδωσε 1 ασίστ. Οι Τούρκοι είχαν δώσει ένα σεβαστό ποσό για να τον κλείσουν.

Ο ύψους 1.90μ. Σενεγαλέζος επιθετικός ανήκει στη Σάμσουνσπορ από πέρυσι όταν και αποκτήθηκε έναντι 4 εκατ. ευρώ από τον Ερυθρό Αστέρα έπειτα από τις άκρως παραγωγικές του εμφανίσεις στην ομάδα του Βελιγραδίου με 40 γκολ σε 89 συμμετοχές.

Τη σεζόν που μας πέρασε με τη Σάμσουνσπορ σε 29 ματς είχε δέκα γκολ, ενώ έχει επίσης περάσει από Γκεζτέπε, Ντεμίρσπορ, Γκόριτσα, Μπέβερεν και τη Σανγκάη Πορτ στην Κίνα.

Με την Εθνική Σενεγάλης μετράει 19 συμμετοχές και τέσσερα γκολ.

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