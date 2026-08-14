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Αμερικανός αγνόησε τις απαγορεύσεις για το Ναυάγιο της Ζακύνθου και έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του, δείτε βίντεο
Αμερικανός αγνόησε τις απαγορεύσεις για το Ναυάγιο της Ζακύνθου και έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του, δείτε βίντεο
Σε βίντεό του στα social media ο πρώην αθλητής πάλης παραδέχθηκε ότι αυτό που έκανε ήταν «πρακτικά παράνομο» - Μερικά 24ωρα νωρίτερα ο ίδιος είχε προσγειωθεί στην παραλία με αλεξίπτωτο
Αψηφώντας τις απαγορεύσεις πρόσβασης στο Ναυάγιο της Ζακύνθου, ο Αμερικανός αθλητής Τζόνι Ντιζούλιους επέλεξε την παγκοσμίου φήμης παραλία για να κάνει πρόταση γάμου στη σύντροφό του, οργανώνοντας ένα άκρως εντυπωσιακό –και όπως ο ίδιος φαίνεται να γνώριζε, απαγορευμένο– εγχείρημα.
«Είναι πρακτικά παράνομο αυτό που κάνω», ακούγεται να λέει ο ίδιος σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram από τις προετοιμασίες για την πρόταση γάμου που έκανε στην παραλία σήμα κατατεθέν του νησιού.
Σε βίντεο που κοινοποιήθηκαν, η σύντροφός του φαίνεται να φτάνει στην παραλία με βάρκα.
Μάλιστα, λίγα μόλις 24ωρα νωρίτερα, ο Ντιζούλιους είχε δημοσιεύσει βίντεο από πτήση του με αλεξίπτωτο πλαγιάς πάνω από το Ναυάγιο, η οποία ολοκληρώθηκε με την προσγείωσή του στην παραλία.
Πλάνα από το εγχείρημα και την πρόταση γάμου δημοσίευσαν στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τόσο ο ίδιος όσο και η σύντροφός του, καταγράφοντας από διαφορετικές οπτικές την παρουσία τους στην παραλία, όπου η πρόσβαση παραμένει απαγορευμένη λόγω του κινδύνου κατολισθήσεων.
Ο Αμερικανός αθλητής Τζόνι Ντιζούλιους έγινε γνωστός στις ΗΠΑ μέσα από την πορεία του στην πάλη και την παρουσία του στην ομάδα του Ohio State University, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει στραφεί στα εναέρια αθλήματα και σε δραστηριότητες υψηλής αδρεναλίνης.
«Αδερφέ, δεν μπορείς να προσγειωθείς εκεί, είναι παράνομο. Είναι στην Ελλάδα, στη Ζάκυνθο και πήγα εκεί πριν από μία εβδομάδα για διακοπές», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης.
«Είναι πρακτικά παράνομο αυτό που κάνω», ακούγεται να λέει ο ίδιος σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram από τις προετοιμασίες για την πρόταση γάμου που έκανε στην παραλία σήμα κατατεθέν του νησιού.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Σε βίντεο που κοινοποιήθηκαν, η σύντροφός του φαίνεται να φτάνει στην παραλία με βάρκα.
Μάλιστα, λίγα μόλις 24ωρα νωρίτερα, ο Ντιζούλιους είχε δημοσιεύσει βίντεο από πτήση του με αλεξίπτωτο πλαγιάς πάνω από το Ναυάγιο, η οποία ολοκληρώθηκε με την προσγείωσή του στην παραλία.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Πλάνα από το εγχείρημα και την πρόταση γάμου δημοσίευσαν στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τόσο ο ίδιος όσο και η σύντροφός του, καταγράφοντας από διαφορετικές οπτικές την παρουσία τους στην παραλία, όπου η πρόσβαση παραμένει απαγορευμένη λόγω του κινδύνου κατολισθήσεων.
Ο Αμερικανός αθλητής Τζόνι Ντιζούλιους έγινε γνωστός στις ΗΠΑ μέσα από την πορεία του στην πάλη και την παρουσία του στην ομάδα του Ohio State University, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει στραφεί στα εναέρια αθλήματα και σε δραστηριότητες υψηλής αδρεναλίνης.
«Είναι παράνομο»Οι εικόνες προκάλεσαν, ωστόσο, αντιδράσεις κάτω από τις αναρτήσεις του, με αρκετούς χρήστες να του επισημαίνουν ότι η πρόσβαση στην παραλία του Ναυαγίου απαγορεύεται.
«Αδερφέ, δεν μπορείς να προσγειωθείς εκεί, είναι παράνομο. Είναι στην Ελλάδα, στη Ζάκυνθο και πήγα εκεί πριν από μία εβδομάδα για διακοπές», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης.
Τι ισχύει για το Ναυάγιο το καλοκαίρι του 2026Σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση, προβλέπεται πλήρης απαγόρευση πρόσβασης επισκεπτών τόσο στην «Απαγορευμένη Ζώνη» όσο και στη «Ζώνη Ελεγχόμενης Πρόσβασης» της παραλίας.
Όπως αναφέρεται στο σχετικό ΦΕΚ, η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο στο ανώτερο σημείο θέασης, από την υφιστάμενη εξέδρα, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων έργων περίφραξης και προστασίας. Κατ' εξαίρεση, η προσέγγιση σε συγκεκριμένη ζώνη κοντά στο ναυάγιο του πλοίου «Παναγιώτης» επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και παροχής βοήθειας.
Αυστηροί περιορισμοί ισχύουν και από τη θάλασσα, καθώς απαγορεύεται η αγκυροβολία ή η προσέγγιση οποιουδήποτε πλωτού μέσου σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων από την ακτογραμμή του όρμου, ενώ δεν επιτρέπεται ούτε η κολύμβηση στη θαλάσσια περιοχή που ορίζεται από τα δύο άκρα του κόλπου.
Τα μέτρα ισχύουν έως τις 31 Οκτωβρίου 2026 και έχουν ληφθεί για την προστασία των επισκεπτών λόγω της επικινδυνότητας της περιοχής. Για τους παραβάτες προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις, ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες.
Το protothema.gr επικοινώνησε με τον Δήμο Ζακύνθου προκειμένου να ζητήσει ενημέρωση για το περιστατικό, ωστόσο η δημοτική Αρχή δεν θέλησε να προβεί σε κάποιο σχόλιο.
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