Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Το φιλί με τον Ρομέν Γαβρά και οι φωτογραφίες από τις διακοπές της
Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Το φιλί με τον Ρομέν Γαβρά και οι φωτογραφίες από τις διακοπές της
Το διάσημο μοντέλο ανέβασε εικόνες από την παραλία και από βόλτες με σκάφος
Φωτογραφίες από τις διακοπές της μοιράστηκε η Έμιλι Ραταϊκόφσκι με τους διαδικτυακούς της φίλους, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτές και μία εικόνα στην οποία εμφανίζεται να φιλάει τον σύντροφό της, Ρομέν Γαβρά.
Το διάσημο μοντέλο αποκάλυψε το προηγούμενο διάστημα μέσω των social media, ότι επισκέφτηκε ελληνικούς προορισμούς. Σε νέα ανάρτηση που έκανε την Πέμπτη 13 Αυγούστου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, έδειξε στιγμιότυπα από την παραλία, γεύματα και στιγμές πάνω σε σκάφος, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει την τοποθεσία, όπου τις τράβηξε.
Ανάμεσα στις εικόνες που ξεχώρισαν από τη δημοσίευσή της ήταν ένα στιγμιότυπο με τον Ελληνογάλλο σκηνοθέτη, στο οποίο οι δύο τους είναι αρκετά κοντά. Η Ραταϊκόφσκι επέλεξε να κόψει τα πρόσωπά τους, ωστόσο από τη φωτογραφία γίνεται αντιληπτό πως φιλιούνται.
Δείτε την ανάρτησή της
Το διάσημο μοντέλο αποκάλυψε το προηγούμενο διάστημα μέσω των social media, ότι επισκέφτηκε ελληνικούς προορισμούς. Σε νέα ανάρτηση που έκανε την Πέμπτη 13 Αυγούστου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, έδειξε στιγμιότυπα από την παραλία, γεύματα και στιγμές πάνω σε σκάφος, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει την τοποθεσία, όπου τις τράβηξε.
Ανάμεσα στις εικόνες που ξεχώρισαν από τη δημοσίευσή της ήταν ένα στιγμιότυπο με τον Ελληνογάλλο σκηνοθέτη, στο οποίο οι δύο τους είναι αρκετά κοντά. Η Ραταϊκόφσκι επέλεξε να κόψει τα πρόσωπά τους, ωστόσο από τη φωτογραφία γίνεται αντιληπτό πως φιλιούνται.
Δείτε την ανάρτησή της
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